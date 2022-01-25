Ciltte yaşlılık belirtilerini ortaya çıkaran 6 alışkanlık

Güzel bir görüntüye sahip olmayı ve yaşla gelen belirtileri ortadan kaldırmayı kim istemez ki! Cildinize zarar veren en yaygın günlük alışkanlıkları sizler için sıraladık…

Pahalı nemlendiricilere çok para harcıyor ve kesinlikle bir cilt bakımı rutini uyguluyor olabilirsiniz, ancak tüm çabalarınızı sabote edebilecek, görünüşte masum bazı günlük eylemler var. Bu alışkanlıklardan bazılarını kırmak kolay olmasa da, bunu yapmak kesinlikle cildinizin size teşekkür edeceği bir seçim olacaktır.

Konu cilt bakımı olduğunda en küçük şeylerin bile önemli olduğunu unutmayın. Ve pürüzsüz ve genç bir cilt elde etmenizi engelleyebilecek bazı günlük alışkanlıkları hayatınızdan çıkarmak için harekete geçin. İşte, ciltte yaşlanma belirtilerini artıran bazı etkenler;

1. ÇOK FAZLA KAHVE TÜKETMEK

Birçoğumuz sıcak bir fincan kahve olmadan bir gün hayal edemiyoruz, ancak bir fincan kahvenin tadını çok sık çıkarmak cildinizin daha yaşlı görünmesine neden olabilir. Kahve bir idrar söktürücü olduğundan, vücudunuzu hafifçe kurutur, bu da cildinizi etkileyerek donuk ve kırışık görünmesini sağlar. Fincanınız olmadan günle yüzleşme düşüncesine dayanamıyorsanız, hazır kahveyi tercih edin. Normal kahveden daha az kafein içerir ve kafein alımını azaltmaya çalışanlar için daha iyi bir seçim olabilir.

2. GÖZLERİ SIK SIK OVUŞTURMAK

Masanızda saatler geçirdikten sonra gözlerinizi ovmak size geçici bir rahatlama sağlayabilir, ancak bu alışkanlık gözlerinizin kızarmasına ve çevresindeki deriyi kurutmasına neden olabilir. Gözlerinizin altındaki cilt çok ince ve hassas olduğundan, ovalamak, yüzeyinin altındaki kan damarlarına zarar vererek koyu halkalara neden olabilir. Sürekli göz ovuşturmak ayrıca göz çevresindeki cildi gevşetebilir ve dokuyu gererek kurtulması çok zor olan kaz ayaklarına yol açabilir.

3. YÜZÜSTÜ UYUMAK

Hepimizin rahat hissettiren ve daha hızlı uyumamıza yardımcı olan favori uyku pozisyonları vardır, ancak bazıları aslında kırışıklıklara ve ince çizgilere katkıda bulunabilir. Yüzüstü yattığınızda yüzünüz yastığa doğru itilir ve cildinizde dikey kırışıklıklar oluşur. Ve bu her gece olduğu için bu kırışıklıklar tekrar tekrar güçlenir ve sonunda kalıcı hale gelebilir.

4. GÜNEŞ KORUYUCULUĞU OLAN MAKYAJ MALZEMELERİ

Pek çok makyaj ürünü SPF içermesine rağmen, yine de kaliteli bir güneş kreminin yerini alamazlar. Zararlı UV ışınları, kırışıklıklar ve hiperpigmentasyon dahil olmak üzere cilt yaşlanma belirtilerinin yüzde 80'inden sorumludur. Günlük olarak güneş koruyucu kullanmanın cildin yaşlanma sürecini etkili bir şekilde yavaşlattığı ve yüzünüzü daha uzun süre kırışıksız tuttuğu kanıtlanmıştır.

5. KALIP SABUN KULLANMAK

Şirin bir kalıp sabun banyonuzda hoş görünebilir, ancak aslında cildiniz için oldukça sert olabilir. Kalıp sabunlar genellikle cildinizin pH seviyelerini bozan, doğal yağlarını kaybetmesine ve kuru ve kırışık görünmesine neden olan bileşenler içerir. Kalıp sabun kullanmak yerine, özellikle cilt tipiniz için tasarlanmış, yumuşak içerikli nazik bir temizleyiciyi tercih edin.

6. DUDAKLARI TÜKÜRÜKLE ISLAK TUTMAK

Dudaklarınızı yalamak geçici olarak yatıştırıcı hissettirebilir, ancak uzun vadede dudaklarınızdaki hassas cildin çatlamasına ve kurumasına neden olur. Tükürüğünüz, dudaklarınızı gerçekten kurutabilen ve buharlaşırken koruyucu bariyerine zarar verebilen enzimler içerir. Dudaklarınızı yalama alışkanlığınızdan kurtulmanıza yardımcı olmak için, en sevdiğiniz dudak balsamını her zaman çantanızda taşıyın veya başucu masanızda tutun.