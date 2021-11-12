Ciltteki yaşlanma belirtilerini yok etmenin 9 doğal yolu

Yaşla birlikte sarkmaya başlayan cildinizi, uygulayacağınız doğal malzemeler sayesinde sıkılaştırmaya ve genç bir görünüm kazanmasını sağlamaya ne dersiniz?

Ne yazık ki, yaşlanmanın bir parçası olduğu için cildin sarkmasını önleyemezsiniz. Ancak cildinize özen göstererek bu işlemi duraklatabilirsiniz. Çoğumuz cilt sıkılaştırma söz konusu olduğunda tıbbi tedaviler ararız ancak bunların uzun vadede zarar ve bağımlılığa neden olabileceğini unutmayın. Bu yüzden cilt sıkılaştırma için doğal bir çözüm bulmak, bununla başa çıkmanın en iyi yoludur.

Cebinizde büyük bir delik açmadan cildinizi sıkılaştırmanıza yardımcı olabilecek gerçekten harika, ucuz ve doğal yöntemlerle buradayız. İşte, evdeki malzemelerle daha genç görünmenin yolları;

CİLDİN YAŞLANMA NEDENLERİ

Yaşlandıkça, cildimiz fiziksel veya hormonal olsun, birçok değişikliğe uğrar. Cildimizin geçirdiği süreci ve değişiklikleri etkileyen birçok farklı faktör vardır.

Gevşek cildin arkasındaki en önemli nedenlerden biri yaştır. Yaşla birlikte cildimiz; sıkı, dolgun ve genç görünmesini sağlayan destekleyici bağ dokusu olan kolajen ve elastini kaybetme eğilimindedir. Yüz kasları yaşla birlikte zayıflayabilir ve sonunda cildin gevşemesine neden olabilir.

Güneşe maruz kalma cildin elastikiyetini ve kolajen üretimini de etkileyebilir, ancak yaşlanmadan daha hızlı bir oranda. UVA/UVB radyasyonunun neden olduğu güneş hasarı cildin DNA'sını etkileyebilir ve onu mutasyona uğratarak erken hücresel ölüme yol açabilir. Bu, ciltteki kolajen ve elastini parçalayarak cildin gevşemesine yol açar.

Ani kilo kaybı cildi de etkileyebilir. Diğer faktörler arasında ameliyat ve hamilelik sayılabilir. Bunlar, cilt altındaki yağ tabakasının incelmesi ve bağların gerilmesi nedeniyle ciltte hacim kaybına neden olabilir.

1. HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI

Hindistan cevizi yağı son zamanların en sık kullanılan yağlardan biridir ve cildi sıkılaştırmak için de kullanılabilir. Hindistan cevizi yağı, cilde zarar verebilecek serbest radikalleri ortadan kaldırmak için çalışan güçlü bir antioksidandır. Ayrıca cildi nemlendirir, bu da sarkmayı önler. Maskelerinize ya da nemlendirici kremlerinize ekleyerek kullanabilirsiniz.

2. ZEYTİNYAĞI

Zeytinyağı, nemi cilde hapsetmek ve parlamasını sağlamak için en basit ama etkili çözümdür. Cildi sıkılaştıran ve fotohasarları önleyen antioksidanlar ve E vitamini açısından zengindir. Zeytinyağının cilt ve saç sağlığı için faydaları yıllardır bilinmekte ve çeşitli tedavilerde kullanılmaktadır.

3. BAL

Bal, kuru cildi nemlendirmeye, serbest radikallerin etkisiyle savaşmaya, mantar önleyici ve antibakteriyel özellikleri nedeniyle cildi temiz tutmaya ve iltihap önleyici özellikleriyle kızarıklığı azaltmaya yardımcı olur. Bu faydalar cildin sarkmasını geciktirmeye yardımcı olarak daha pürüzsüz ve genç olmasını sağlar.

4. KAHVE

Kahve, cildi sıkılaştırmak ve yaşlanma belirtilerini geciktirmek için geceleri kullanılabilir. Cildin yaşlanma sürecini yavaşlatan yüksek bir antioksidan içeriğine sahiptir. Ovma olarak kullanıldığında cildi eksfoliye eder. Gece yatmadan önce uyguladığınız cilt bakımı rutinine kahve peelingi ekleyerek cildinizdeki farkı gözlemleyebilirsiniz.

5. ALOE VERA

Aloe vera jeli, cilt sıkılaştırma için kullanılabilecek en iyi ev ilaçlarından biridir. Cildin elastikiyetini artıran malik asit içerir. Aleo vera jelini yüzünüze sürün ve en az 20 dakika beklettikten sonra ılık suyla durulayın. Bırakın yüzünüz kendi nemini hapsederek kurusun.

6. SALATALIK

Salatalık en iyi doğal cilt toneri olarak kabul edilir. Gevşek ve sarkmış cildi herhangi bir yan etki veya alerjik reaksiyona neden olmadan sıkılaştırabilir. Ayrıca, yorgun cildi tazeleyebilir ve canlandırabilir. Şimdiye kadar salatalıkla ilgili birçok maske görmüş olmanızın nedeni de bu olabilir. Salatalığa değer vermenin ve o maskelerden birini uygulamanın zamanı gelmedi mi?

7. YUMURTA AKI

Yumurta akı albümin proteini içerir, bu da onu sarkık cilt için harika bir çare yapar. Cilt hücrelerini yeniden yapılandırarak cilt dokusunu iyileştirir. Yaşlanma ve sarkma belirtileri için tam da ihtiyacınız olan proteinlerdir. Yumurta akıyla hazırlanan maskeleri haftada bir kez uygulayabilirsiniz.

8. YOĞURT

Yoğurt cildi pürüzsüzleştirir ve kırışık cildi sıkılaştırmaya yardımcı olur. Laktik asit içerir. Yoğurt cilde uygulandığında, içinde bulunan laktik asit gözenekleri küçülterek daha sıkı ve pürüzsüz bir cilt elde edilmesini sağlar.

9. LİMON

Limonda bulunan C vitamini kolajen üretimini artırır ve cildin elastikiyetini geri kazanmasına yardımcı olur. Yoğurt kırışık azaltıcı ve cilt sıkılaştırıcı bir çare olarak kullanılabilir. Cildinizin daha gergin kalmasını ve gözeneklerin sıkılaşmasına destek olacaktır.