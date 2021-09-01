Çocuğunuz için ödev planı oluşturmanın 6 yolu

Okul dönemindeyken çocuğunuza daha düzenli bir çalışma programı oluşturmanızda yardımcı olacak yöntemleri sizler için hazırladık…

Çocuğunuzla sık sık ev ödevi mücadeleleri mi yaşıyorsunuz? Yoksa ev ödevlerini yapmayı erteliyor mu? Bu senaryolardan herhangi biri size hitap ediyorsa, daha iyi bir ev ödevi programı yardımcı olabilir.

Düzenli bir ev ödevi programı, ev ödevinin ne zaman tamamlanacağı tahmin edilebilir zamanları belirler. Ev ödevi programı birkaç hafta uygulandıktan sonra, çocuğunuzun ev ödevlerini hatırlatmaya gerek duymadan yapmaya başladığını bile görebilirsiniz; yine de durumunu sürekli gözlemlemenizde fayda var.

ÖDEV PROGRAMI OLUŞTURMAK NEDEN ÖNEMLİDİR?

Evinizde ödevleri tamamlamakta zorlanıyorsanız veya ev ödevlerine uygun süreyi ayırma konusunda günlük kavgalar yaşıyorsanız, yalnız değilsiniz. Bu nedenle eğitimciler, çocuklarınızdan gelen girdilerle bir ev ödevi programı geliştirmenizi önerir.

Bir ev ödevi programı belirledikten sonra, ödevin ne zaman yapılacağı hakkında hiçbir soru sorulmaz. Aynı zamanda net beklentileri iletir; bir ev ödevi programına sahip olmak, çocukların kendilerinden ne istendiğini anlamalarına yardımcı olur. Ve programı takip etmek onları iyi bir iş etiği geliştirmeye teşvik eder.

Programlar ayrıca ertelemeyi önlemeye yardımcı olur ve ödevi zamanında bitirmek gibi iyi alışkanlıklar aşılar. Ev ödevi rutinleri ayrıca çalışma becerilerini geliştirir ve çocukları önceden plan yapmaya teşvik eder.

Diğer faydalar, çocuğunuzun iş etiği ve organizasyon yeteneklerini geliştirmeyi içerir. Çocuğunuzun düzenli aralıklarla işini tamamlamasına yardımcı olarak, gelecekte zaman ve projeleri nasıl yöneteceğinizi modellemiş olursunuz. Düzenli bir ev ödevi programı, çocukların aylarca uzaktan çalışma ve pandemi ile ilgili diğer kesintiler ve değişikliklerden sonra yüz yüze eğitime geri dönmelerine yardımcı olabilir. Ayrıca herkesin, sınırlı dikkat dağıtıcı şeylerle işlerini tamamlamak için zamana sahip olmasını sağlar.

Bir ev ödevi programı geliştirmek için çocuklarınızla konuşarak başlayın. Zamanlarını nasıl yönetmek istediklerine dair girdilerini alın ve ev ödevlerini günlük rutinlerine dahil edin. Başarılı bir ev ödevi programı, çocukların işlerini bitirmelerine ve ayrıca biraz boş zaman geçirmelerine olanak tanır.

1. ÇOCUĞUNUZA SEÇENEK SUNUN

Çocuklara ödevlerini ne zaman yapmak istediklerini sorarsanız, ilk cevapları "Asla" veya "Sonra" olabilir. Ancak biraz daha derine inerseniz, çocuğunuz programlarını planlarken onlar için neyin önemli olduğunu size söyleyebilir. Bu bilgi, en sevdikleri televizyon programı sırasında veya genellikle arkadaşlarıyla oyun oynamak için çevrimiçi olduklarında ödev planlamaktan kaçınmanıza yardımcı olacaktır.

Çocuğunuzu karar verme sürecine dahil ettiğinizde, endişelerinin duyulduğunu bildikleri için onlardan daha fazla destek alacaksınız. Onlara yollarını vermek zorunda değilsiniz, ama en azından söyleyeceklerini düşünmek, kendilerini dahil hissetmelerini sağlayacaktır. Sonuçta, bu ödev programı onların ödevlerini tamamlamalarıyla ilgili.

2. SERBEST ZAMAN BELİRLEYİN

Bazı çocuklar eve gelirler ve hemen ödevlerini yapmaya başlayabilirler. Bu olduğunda, işlerini erken bitirmenin ve akşamın geri kalanını istediklerini yapmak için ayırmanın ödülünü alırlar. Ancak çoğu çocuğun ödevlerini yerine getirmeden önce biraz yemek yemesi ve biraz rahatlaması gerekir.

Ev ödevi programınızı geliştirirken, çocuğunuzun sınıfta en az altı saat geçirdiğini unutmayın. Ve bu sadece okula gidip gelmeyi veya ders dışı programlara katılmayı içermiyor. Gevşemek için ihtiyaç duydukları şey buysa, ev ödevlerine başlamadan önce çocuklara biraz boş zaman verin.

3. ZAMAN ÇİZELGESİ OLUŞTURUN

Genel olarak, okulun sınıf düzeyi başına yaklaşık 10 dakikalık ev ödevi zamanı belirleyebilirsiniz. Bu, üçüncü sınıf bir öğrencinin ödevi tamamlamak için yaklaşık 30 dakikaya ihtiyacı olacağı anlamına gelir. Ancak, gereken süre öğrenciler, öğretmenler ve okullar arasında önemli ölçüde değişebilir.

Çocuğunuzun öğretmeninin her akşam ev ödevinin ne kadar zaman almasını beklediğini öğrenin. Çocuğunuz ödevini tamamlamak için çok zaman harcıyorsa veya ödev yapmakta zorlanıyorsa, öğretmeniyle konuşun. Çocuğunuzun bir görev veya özel ders yardımı hakkında ek talimata veya daha az ev ödevine ihtiyacı olabilir.

4. ÖDEV YAPMA YERİ BELİRLEYİN

Çocuklarınızın ödevlerini yapması için rahat ve verimli bir yer belirleyin. Bu çalışma alanı iyi aydınlatılmış, sarf malzemeleriyle dolu ve sessiz olmalıdır. Çalışma alanı, biraz denetim sağlamanıza izin vermelidir.

Ev ödevlerini aynı anda tamamlamaya çalışan birden fazla çocuğunuz varsa, her çocuk için ayrı bir yer bulmak isteyebilirsiniz. Bazen çocuklar ev ödevlerini mutfak masasında birlikte tamamlayabilirler, ancak bazen etrafta kardeşlerinin olması dikkat dağıtıcı olabilir. Aileniz için en iyi olanı yapın.

5. HEPSİNİ BİR ARAYA GETİRİN

Artık çocuğunuzun ev ödevi yapmak için ihtiyaç ve endişelerinin neler olduğunu bildiğinize göre, asıl planı bulmanız gerekiyor. Bir ev ödevi rutini oluşturmak, aslında günlük bir okul yılı rutini oluşturmanın sadece bir parçasıdır.

Ev ödevi zamanı için, onu kağıda yazın, böylece tam olarak ne yapacaklarını ve ne zaman yapacaklarını görebilirsiniz. Haftanın farklı günlerinde farklı aktiviteleriniz varsa, bunu haftanın her günü için yapın. Daha büyük projelere atanan öğrencilerin, gerektiğinde ayarlamalar yapmak için ev ödevi planlarını düzenli olarak gözden geçirmeleri gerekecektir.

Çocuğunuzun belirlenen süre boyunca tutarlı bir şekilde çalışmasını bekleyin. Akşam yemeğinden önce ve akşam yemeğinden sonra ikincisi gibi birden fazla ev ödevi oturumu yapmaktan kaçının. Başlamak ve durdurmak, çocukların yaptıkları işe girmek için sürekli çalışmaktan daha fazla zaman harcayabilecekleri anlamına gelebilir.

6. TUTARLI OLUN

Ödev yapmak için bir zamana karar verdikten sonra plana sadık kalın. Çoğu çocuğun yeni programlarına gerçekten alışması genellikle yaklaşık üç hafta sürer. Çocuğunuz ev ödevlerinin alması gereken süre boyunca konsantrasyonunu sürdürmekte zorluk çekiyorsa, çocuğunuzun odaklanabileceği zamandan yararlanmak için işi bölmeyi dikkatlice düşünmek isteyebilirsiniz.

Bu eklenen adım, özellikle depresyon veya dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) olan çocuklar ve gençler için önemlidir. Birden fazla küçük çalışma seansından ve daha sık molalardan yararlanabilirler.