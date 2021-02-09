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    Çocuğunuz kabus gördüğünde yapmanız gerekenler

    Çocuğunuz geceleri kötü bir rüyanın etkisiyle uyanıyor ve tekrar uyumak istemiyorsa, onu bu ruh halinden uzaklaştıracak yöntemleri uygulayabilirsiniz.
    • Özel İçerik
    • 09.02.2021 - 11:18
    • Güncelleme : 09.02.2021 - 11:24
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    Çocuğunuz kabus gördüğünde yapmanız gerekenler

    Kabuslar, küçük çocuklar arasında oldukça yaygındır. Bir çocuğun sürekli ağlaması veya gecenin bir yarısı odanıza koşması hem sizin için hem de çocuğunuz için oldukça yorucu ve rahatsız edici olabilir. Bu durum devamlı bir hal almadan önce harekete geçebilir ve çocuğunuzun kabus görmesine engel olabilirsiniz. İşte, tüm ailenizin kaliteli ve sağlıklı bir uyku çekmesine yardımcı olacak kullanabileceğiniz bazı uygulamalar…

    Çocuğunuz kabus gördüğünde yapmanız gerekenler #1

    ÇOCUĞUNUZLA İLETİŞİM KURUN

    Çocuğunuz sürekli kötü bir rüya ile uyanıyorsa, buna bağlı bir tür travma yaşamış olabilir. Bir ebeveynin ilk tepkisi "Bu sadece bir kabustu, uykuya geri dön" olabilirken, çocuğunuzun sorun ile baş etmesine yardımcı olmanın daha iyi bir yolu, sabırlı olmak ve onlarla anlayışlı bir konuşma yapmaktır. Çocuğunuza onu neyin korkuttuğunu sorun. Artan duygularını yatıştırın. Onlara rüya gerçek gibi görünse de her şeyin yolunda ve güvenli olduğunu hatırlatın. Güven verici sözler,  bir çocuğu sakinleştirmenin ve tekrar uykuya dalmasını sağlamanın harika bir yoludur.

    Çocuğunuz kabus gördüğünde yapmanız gerekenler #2

    ÇOCUĞUNUZU KORKUTAN ŞEYLERİ KALDIRIN

    Bazen çocuğunuzun korkmasının nedeni, karşılaştığı bir şeyden, örneğin bir korku filminden bir sahne olabilir. Eğer durum buysa, bu karşılaşmalardan kaçınmak en iyisi olabilir. Çocuğunuzu bu korkunç filmlerden koruyabilirken, aynı zamanda onlara acımasız anıları olumlu olanlara dönüştürmeyi de öğretebilirsiniz.

    Örneğin, çocuğunuz canavarlı bir film izledikten sonra uyumaktan korkuyor olabilir. Böyle bir durumda canavarların gerçek olmadığını açıklayabilir ya da bu canavarlardan daha cesur ya da daha güçlü hissetmesine yardımcı olacak bir şarkı bulmasına yardım edebilirsiniz. Mutlu sonla biten rüyaların hikayesini yeniden yazmak için çocuğunuzla birlikte çalışın.

    Çocuğunuz kabus gördüğünde yapmanız gerekenler #3

    DÜZENLİ BİR UYKU PROGRAMI UYGULAYIN

    Çocuğunuz için düzenli bir gece rutini uygulamak, kabus görme şansını azaltabilir. Çalışmalar, düzensiz uyku alışkanlıklarının ve uykusuzluğun sizi kötü rüyalarla karşılaşma riskine sokabileceğini göstermiştir. Hergün düzenli saatlerde yatağa geçmesini sağlayarak uyku kalitesini artırabilirsiniz.

    Çocuğunuz kabus gördüğünde yapmanız gerekenler #4

    YATMADAN ÖNCE POZİTİF ENERJİ VERİN

    Rahat bir ruh haliyle yatağa giren çocuğun, daha derin bir uykuya dalması daha kolaydır. Sakinleşmelerine yardımcı olmak için, yatmadan 30 dakika ila bir saat önce tüm gürültülü, korkutucu ve heyecan verici şeyleri ortadan kaldırın. Yatıştırıcı sakin müzikler dinletmeyi ya da pozitif içerikli bir kitap okumayı deneyebilirsiniz. Bu aktiviteler, çocuğunuzun yatmadan önce zihnini ve bedenini gevşetmesini sağlar.

    Çocuğunuz kabus gördüğünde yapmanız gerekenler #5

    YARDIM İSTEMEKTEN KORKMAYIN

    Kabus gören çocuklarla ilgilenmek için bir dizi önleyici tedbir varken, çocuğunuzun tıbbi bakıma ihtiyaç duyabileceği durumlar vardır. Psikolojik sorunları olabilecek çocuklarda sık sık kabus görülebilmektedir. Bir çocuğun güvenliği ve ebeveynlerin gönül rahatlığı için, bir aile doktoru veya psikolog ile randevu faydalı olabilir.

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