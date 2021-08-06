Çocuğunuz ne kadar meyve yemeli

Çocuğunuzun günlük beslenme rutininde ne kadar ölçüde meyve yemesi gerektiğini biliyor musunuz? İşte, çocukların yaşlarına göre tüketmesi gerektikleri meyve miktarları…

Çocukların daha fazla meyve ve sebze yemesini sağlamak birçok ebeveyn için büyük bir hedeftir. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, sebzeden daha fazla meyve yemelerini sağlamak ise genellikle daha kolaydır.

Aileler bazen meyve şekerinden şüphe duydukları için çocuklarının tüketmesi konusunda tereddütte kalabiliyor. Oysa çoğu uzman görüşüne göre; çocukların meyve tüketimdeki şeker miktarı, gün içerisinde harcadıkları enerji ile telafi edilebiliyor. Az hareket eden çocuklarda ise, şeker enerjiye dönüşemediği için depolanmaya başlıyor.

MEYVE YEMENİN ÇOCUKLAR İÇİN FAYDALARI

Gün içerisinde sağlıksız atıştırmalıklara en iyi alternatif olan meyve, çocuğunuzun mevsim şartlarıyla baş etmesini sağlar. Mevsiminde tüketilen meyve aynı sebzelerde de olduğu gibi hava koşullarına karşı vücudumuzu hazırlama göre görür. Örneğin; yaz aylarının sıcağıyla ayakta kalmayı başaran bir üzümü tükettiğinizde vücudunuzda da aynı etki oluşacak ve ferahlamış hissedeceksiniz. Çocukların bu koşullarla başa çıkması daha zor olduğu için meyveler vücutlarını güçlü tutmaya yarayacaktır.

Lif bakımından oldukça zengin olabilen meyvelerin sindirimi kolaylaştırmasına sağlayabilirsiniz. Kolesterol içermeyen bu sağlıklı besin kaynakları aynı zamanda, en iyi potasyum, C vitamini ve folat kaynakları olmalarıyla bilinirler. Düşük tuz içermeleri, az yağ ve kaloriye sahip olmaları ise meyveleri ebeveynlerin gözünde zirvelere taşıyabiliyor.

Peki, çocuğunuz gün içerisinde ne kadar meyve tüketmeli? Miktarı yaşara göre belirlemenin daha doğru olacağını düşündük ve uzmanları önerdiği listeyi sizlerle paylaşmak istedik.

2-3 yaşındaki çocuklar; her gün 1 kase meyve,

4-8 yaşındaki çocuklar; her gün 1 ila 1+1/2 kase meyve,

9-13 yaşındaki kızlar; her gün 1+1/2 kase meyve,

14-18 yaşındaki kızlar; her gün 1+1/2 kase meyve,

9-13 yaşındaki erkek; çocuklar her gün 1+1/2 kase meyve,

14-18 yaşındaki erkek; çocuklar her gün 2 kase meyve,

Meyveler için porsiyon boyutları ve günlük tavsiyeleri düşünürken, 1 kase meyve dilimlenmiş veya doğranmış hallerine eşittir. Küçük bir elma veya büyük bir elmanın yarısı, bir kase elma püresi, büyük bir muz, yaklaşık 32 çekirdeksiz üzüm, orta boy greyfurt, büyük bir portakal, büyük bir şeftali, orta boy armut, yaklaşık 8 büyük çilek vb. miktarlar 1 kase denkliğini pekiştirmeyi sağlayabilir.

Elma suyu ve portakal suyu da dahil olmak üzere bir bardak yüzde 100 meyve suyu, bir kase meyve sayılabilirse de meyve suyu yerine daha fazla lif içeren bütün meyveleri yemek çok daha iyidir.

ÇOCUĞUNUZUN MEYVE TÜKETMESİNİ NASIL SAĞLARSINIZ?

Çocuklara meyve yedirmek, genellikle sebze yedirmek kadar zor değildir. Çoğu meyvenin hoş bir tatlı tadı vardır ve zaten genellikle eğlenceli bir atıştırmalık olarak görülür. Yine de çocuğunuz çok fazla meyve yemiyorsa, onu daha fazla meyve yemeye teşvik edecek bazı kolay ipuçları:

- Hızlı bir atıştırma için bütün meyveleri evinizde kolay ulaşılabilir yerlere koyun.

- Mevsiminde taze meyveler de dahil olmak üzere çeşitli seçenekler sunun ve çocuğunuzun bunları markette veya pazarda seçmesine izin verin.

- Muz veya böğürtlen gibi meyveleri, çocuğunuzun kahvaltılık gevreği, yoğurt vb. üzerine üst malzeme olarak ekleyin.

- Çocuğunuzun meyve dilimlerini az yağlı bir sosa batırmasına izin verin.

- Meyveli smoothie yapın.

- Her gün çeşitli meyveler yiyerek iyi bir örnek olun.