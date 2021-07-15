Çocuğunuza düzenli olarak sarılmanız için 7 neden

Hem duygusal hem de fiziksel olarak sağlıklı çocuklar yetiştirmenin sırrını sarılmayla keşfetmeye hazır mısınız?

Günde en bir kez sarılmak doktoru evinizden uzak tutar. Sarılmanın bizi iyi hissettirdiğine şüphe yok, ancak bunun dışında özellikle çocuk gelişimi söz konusu olduğunda bu süreç daha birçok fayda sağlıyor. Sarılmayla ilgili yeni şeyler keşfederken, hayatınıza başka ne gibi olumlu şeyler getirdiklerini birlikte öğrenmeye ne dersiniz? İşte, sarılmanın size ve çocuğunuza sağladığı olumlu etkilerinden bazıları;

1. MUTLU ÇOCUKLAR YARATIR

Sarılmanın psikolojik etkisi çok büyüktür. Bir çocuğun özgüvenini ve kendine güven duygularını artırmakla kalmaz, aynı zamanda iyimser kalmalarına da yardımcı olur. Psikolojik üç kaynak olan özsaygı, ustalık ve iyimserlik alanlarında gelişmelerini sağlayarak strese tampon oluşturabilirler. Böylelikle daha mutlu ve sevilen birer çocuk haline gelirler.

2. EMPATİ KURMALARINI SAĞLAR

Sarılmak, sizin ve çocuğunuzun şu ana dahil olmanıza, ikinizin de duygusal ve psikolojik olarak nasıl hissettiğinize anlamasına yardımcı olur. Bu tür bir enerji alışverişi, çocuğunuza empatinin değerini gösterir. Bu, başkalarının nasıl hissedebileceğine dair bir anlayış geliştirdikçe gerçekleşir. Bu nedenle, sarılmak, çocuklarınıza insanlarla empati kurmanın ve başkalarını sevmenin ne anlama geldiğini göstermek için iyi bir derstir.

3. ÖFKE NÖBETLERİNİ DURDURMAYA YARDIMCI OLUR

Birçok ebeveyn, öfke nöbeti geçiren bir çocuğa kötü davranışlarını ödüllendirmenin bir yolu olarak sarılmaktan endişe duysa da, bu doğru değildir. Çocuğunuza sarılmak pes etmek anlamına gelmez, onun yerine kendi kendini düzenlemesine yardımcı olur. Aşk hormonu oksitosin, çocuğu sakinleştirmeye ve kaygıyı gidermeye yardımcı olur. Ek olarak, sarılmalar eşler arasındaki çatışmanın daha kolay ve daha zamanında üstesinden gelinmesine yardımcı olur. Bir sonraki kavganız sırasında aklınızda bulundurmanız iyi bir şey!

4. DAHA ZEKİ ÇOCUKLAR YARATIR

Çocuklar gelişimleri için çeşitli duyusal uyarılara ihtiyaç duyarlar. Bu nedenle fiziksel temas ve çeşitli ten teması onlar için çok önemlidir. Uzmanlar, yetimhanelerden evlat edinilen çocuklarla istikrarlı ailelerde büyüyen çocukları karşılaştıran bir araştırma yaptılar. İlk grup, dokunsal etkileşim eksikliği nedeniyle daha fazla motor beceri gecikmesi ve bozulmuş bilişsel gelişim gösterdi.

Diğer araştırmalar, yetimhanelerdeki çocuklara 10 gün boyunca günde 15 dakika daha fazla dokunsal uyarı sağlamanın, gelişimsel değerlendirmelerde daha yüksek puanların yanı sıra daha olgun alışkanlıklara ve genel olarak daha fazla aktiviteye katkıda bulunduğunu gösterdi.

5. ÇOCUKLARIN BÜYÜMESİNE YARDIMCI OLUR

Kulağa ilginç gelse de, çocuğunuza düzenli olarak sarılmak onun büyümesine yardımcı olur. Bilim adamları, düzenli olarak vitamin ve diğer gerekli besinleri almalarına rağmen, özellikle duyusal dokunuştan ve sarılmadan yoksun olduklarında çocukların vücutlarının normal şekilde büyümeyi durdurduğunu bulmuşlardır. Bu durum gelişme başarısızlığı olarak bilinir.

Özel hormon oksitosin sarılma sırasında salınır. Bu hormon vücudumuz için birçok olumlu etkileri bir araya getirir. Serbest bırakıldığında, çocuğunuzun büyümesini destekleyen diğer büyüme hormonlarının artışını da artırır.

6. ÇOCUKLARIN SAĞLIKLI KALMASINA YARDIMCI OLUR

Daha önce de bahsettiğimiz gibi, sarılma eylemi sırasında salgılanan oksitosin hormonunun birçok olumlu faydası vardır. Bunlardan biri, çocuğunuzun sağlıklı kalmasına ve bağışıklık sistemini geliştirmesine yardımcı olmaktır. Ayrıca oksitosin, daha hızlı yara iyileşmesini destekler ve iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olur. Ayrıca, bir çocuğun karşılaşabileceği sosyal ve diğer stres türleriyle başa çıkmalarına yardımcı olur.

7. ÇOCUK VE EBEVEYN ARASINDA GÜÇLÜ BAĞ OLUŞTURUR

Sarılmalar, diğer insanlarla olduğu kadar çocuklarla da ilişkiler kurmanın temel bir unsuru olan güvenin artmasını teşvik eder. Oksitosin, korku hissini azaltmaya yardımcı olur ve risk almaya ve başkalarına güvenmeye hazır olmayı artırır. Aynı zamanda çocukların güvenlik duygularını geliştirir ve ebeveyn-çocuk bağını güçlendirir.