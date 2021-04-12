Çocuğunuza hayır diyebilmenin 6 olumlu etkisi

Sınırlar belirlemenin çocuğunuza nasıl fayda sağlayacağını ve ‘hayır’ kelimesinin sanıldığı kadar kötü olmadığının 6 kanıtı…

Birçok anne-baba, kendilerini çocuklarına "hayır" diyemeyecekleri bir konumda bulur. Bunun nedeni, aşırılıkların olduğu bir toplumda yaşadığımız ve ebeveynlerin hayatlarında olan her şeyle her zamankinden daha meşgul olmalarıdır. Ayrıca, birçok ebeveyn çocuklarıyla en iyi arkadaş olmak ister ve en iyi arkadaşları nadiren "hayır" der. Ancak bir ebeveyn olarak çocuğunuzun isteklerini reddetmek, güçlü kişiliklerini inşa etmede çok önemli olabilir.

1. DİSİPLİN DUYGUSU EDİNİRLER

Çocuklara hayır demek, onlar için sınır belirlemenin bir numaralı yoludur. Bu sınırlar içinde kalmaları gerektiğini öğrenirler ve bunları ihlal ederlerse sonuçları olur. Bu nedenle eylemlerinden sorumlu hissederler. Ancak çocuğunuza hayır demeden önce iyi bir neden bulmanız gerekebilir çünkü çocuklar kavga etmeden reddi kabul etmeyeceklerdir.

Çocuklarınız da her zaman yollarını bulamadıklarında daha yapısal ve disiplinli hale gelecektir. İstedikleri her şeye, istedikleri zaman sahip olamayacaklarının farkına varırlar. Bu çok önemlidir; çünkü yaşlandıklarında dünyanın onlara istedikleri hiçbir şeyi vermeyeceğinin farkına varacaklar. Başarılı olmak istiyorlarsa kurallara uymaları ve sınırlar içinde oynamaları gerekir.

2. ÖZGÜVENLERİNİ GELİŞTİRMEYE YARDIMCI OLUR

Pek çok insanın düşündüğünün aksine, gelişmiş bir özgüvene sahip olmak, her zaman kendin hakkında iyi hissetmen gerektiği anlamına gelmez. Çocuklara ne kadar iyi olduklarını söylemeye devam edersek, çocuklarımızın özgüvenlerini geliştirmelerine yardımcı olamayız. Onları bir şeyleri kendi başlarına yapmaya teşvik etmeliyiz, bu da bazen onlara hayır dememiz gerektiği anlamına gelir.

Başlangıçta hayal kırıklığına uğrayacaklar ve üzgün olacaklar, ancak daha sonra sorunlarına farklı bir çözüm bulmaya çalışacaklar. Kararlılıkları onları farklı bir yoldan hedeflerine doğru yönlendirecektir. Aklınızı verirseniz herhangi bir sorunun çözülebileceğini bu şekilde anlayacaklar.

3. KENDİ İHTİYAÇLARINI AYIRT EDEBİLİRLER

Çocuklar reklamlarda gördükleri yeni oyuncaklarla çok kolay heyecanlanıyor. Ve doğal olarak, ebeveynlerinden kendileri için en yeni oyuncağı almalarını isteyecekler çünkü çoğu arkadaşında zaten var. Bir ebeveyn olarak, onlara o oyuncağa aslında ihtiyaç duymadıklarını ve oynayabilecekleri başka harika şeylere zaten sahip olduklarını açıklamalısınız.

Onlara oyuncakların onları mutlu etmeyeceğini açıklayabilirsiniz. Ve eğer onları mutlu ederlerse, bu duygu daha yeni bir oyuncak ortaya çıkana kadar sadece birkaç gün sürer. Sizin açınızdan bu davranış, onlara bir şeye ihtiyaç duymanın ve istemenin aynı şey olmadığını gösterecektir.

4. DAHA SABIRLI OLURLAR

Uzmanlara göre, hazzı geciktirmek başarıya giden önemli bir adımdır. Hepimiz yetişkinliğe başladığımızda, hedeflerimize ulaşmak için çok çalışmamız gerektiğini öğreniriz. Aynı ders küçük yaştaki çocuklara da öğretilmelidir. Her zaman evet demek, bir çocuğu sadece istediği şeyi istediği zaman elde edemediğinde sabırsız kılar.

Ayrıca, herkesin kendi iradesine boyun eğmesini bekleyerek gerçekçi olmayan beklentilerle büyüyecekler. Yani çocuğunuz gün ortasında sizden tatlı istediğinde, akşam yemeğine kadar beklemesi gerektiğini söyleyebilirsiniz. Çocuk o anda hayal kırıklığına uğrayacak, ancak nihayet tatlılarının tadını çıkarma zamanı geldiğinde son derece tatmin olmuş hissedecektir.

5. AĞLAYARAK SORUNLARI ÇÖZEMEYECEKLERİNİ ÖĞRENİRLER

Çoğu çocuk reddedildiğinde şikayet etmeye başlar ve hatta ağlamaya veya çığlık atmaya bile başvurur. Ve bazen ebeveynler psikolojik stresi ve baskıyı kaldıramazlar, bu yüzden teslim olurlar. Ancak, pes etmek zamanla bir kalıp haline gelir ve çocuğunuz, ilk başta hayır deseniz de, fikrinizi değiştireceğini bilir. Bu, hem ebeveynlerde hem de çocuklarda disiplin eksikliğini gösterir.

Bununla birlikte, çocuğunuz alışılmadık derecede kızgın ve hayal kırıklığına uğramış görünüyorsa ve ses çıkarıyorsa, onunla bir tartışma yapmalısınız. İstedikleri makul ise, fikrinizi değiştirmeyi düşünebilirsiniz. Evet, çocuklarınıza disiplini öğretmelisiniz, ancak onların ihtiyaçlarını da dinleyebilmelisiniz.

6. ALTERNATİF YOLLARIN OLDUĞUNU ÖĞRENİRLER

Çocuğunuza, bazı şeyleri istedikleri zaman elde edemeyeceklerini açıklamak için alternatif ifadeler bulmalısınız. Örneğin, şekerlemeler için sizi rahatsız etmeye devam ederlerse, hayır demek yerine, onlar için daha sağlıklı olan farklı bir tatlı sunabilirsiniz. Şeker çubuklarının dişlerini mahvedeceğini açıklayarak, her zaman onlardan istemeyeceklerini bileceklerdir.

Bir çocuğu düzeltirken kızgın bir ton kullanmamak oldukça önemli. Çocuklar, kızgın bir emir yerine kibar bir düzeltmeyi daha kolay takip edecekler. Ebeveynler ayrıca bir düzeltme yaptıklarında çocuklarını tebrik etmeyi veya teşekkür etmeyi unutmamalıdır. Olumlu pekiştirme, disiplinlerini ve özgüvenlerini oluşturmada da aynı derecede önemlidir.