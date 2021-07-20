Çocuğunuza öğretmeniz gereken 10 önemli beceri

Çocuklarınızın ergenlik öncesinde kazanması gereken sosyal ve duygusal becerileri öğrenmeye ne dersiniz?

Önemli sosyal beceriler öğretilen çocukların, daha iyi eğitim, iş ve genel yaşam kalitesi sayesinde yetişkin olarak daha sağlıklı ve daha başarılı bir yaşam sürmeleri daha olasıdır. Yapılan çalışma, çocuklarımıza yetişkin olarak daha iyi yaşayabilmeleri ve genel olarak daha iyi insanlar olabilmeleri için çok ihtiyaç duyulan becerileri erken yaşlardan itibaren öğretmenin ne kadar önemli olduğunu kanıtlıyor. İşte, çocuğunuz belli bir yaşa kadar öğrenmesi gereken becerilerden bazıları;

1. KENDİ BAŞINA AYAĞA KALKABİLME

Çocuklarımıza kendileri ve başkaları için nasıl ayağa kalkacaklarını öğretmenin bir yolu, bir “güvenlik arkadaşı” sağlamaktır. Başka bir yol, çocuğunuza söylentilerin yayılmasını ve lakap takmayı bırakmasını öğretmektir. Çocuklarınıza yeni veya izole öğrencilere ulaşmayı ve onlarla arkadaş olmayı öğretmek, hem çocuğunuza hem de desteğe ihtiyacı olan çocuğa yardımcı olacaktır.

2. ANLAŞMAZLIKLARI ÇÖZEBİLME

Çocuklar arasında, hatta en iyi arkadaşlar arasında bile çatışmalar her zaman olur, bu yüzden çocuklarımızı buna hazırlamalı ve nasıl başa çıkacaklarını bildiklerinden emin olmalıyız. Çocuğunuza çatışmanın kaynağını tam olarak belirleyebilmeyi ve ardından barışçıl çözümler için beyin fırtınası yapmayı öğretin. Ebeveynler olarak, çocuklarımızın davranışlarını temel alacağı şey biziz, bu nedenle iyi bir iletişim ve empati modeline ihtiyacımız var.

3. SORUMLULUK DUYGUSU GELİŞTİRME

Sorumluluk geniş bir terimdir, oyuncakları kaldırmaktan ve ev işlerine yardım etmekten evcil hayvan bakımına kadar her şeyi ifade edebilir. Çocuklara bazı görevlerinin sadece yapılması gerektiğini öğretmelisiniz, böylece zaman içinde yapılması gerektiğini bildikleri için yapabilirler, siz söylediğiniz için değil. Bu sorumluluktur ve çocukların okulda ve genel olarak hayatta başarılı olmasının anahtarıdır.

4. BAŞKALARIYLA ÇALIŞMA

Çocuğunuza başkalarıyla nasıl iyi geçineceğini ve iyi oyun oynayacağını öğretmek, onun bir takım oyuncusu olmasına ve yetişkin yaşamlarında başkalarıyla iyi çalışmasına yardımcı olacaktır. Bir ekibin parçası olarak çalışmayı öğrenmek, çocuğunuza saygı, uzlaşma, hoşgörü, sabır, iletişim ve empati gibi birçok sosyal beceri konusunda yardımcı olacaktır. Ayrıca başkalarına güven ve güven geliştirecekler ve bu beceriler onlar için daha iyi bir gelecek inşa edecek.

5. ÖZÜR DİLEME VE AFFETME

Çocuklarımıza sadece “Özür dilerim” demek yetmez. Ne için özür dilediklerini anladıklarından emin olmalıyız ve bunu sadece varsayılan olarak söylemekle kalmayıp. Eylemlerinden sorumlu olmaları gerekir. Öte yandan, affetmek, hayatlarında insanlarla hala çözülmemiş sorunları olan birçok yetişkin için bir sorundur. Bu yüzden çocuklarımıza affetmenin önemli olduğunu ve bunu daha sık yapmamız gerektiğini hatırlatmak iyi olur.

6. EMPATİ KURABİLME

Sizin iyi bir dinleyici olmak, çocuklarınız için iyi bir örnek teşkil eder. Onlara saygılı davranmak ve söyleyeceklerine ilgi göstermek, onları iyi dinleyiciler haline getirmeye yardımcı olacaktır. Aynı şey empati için de geçerlidir; empatik yönünüzü çocuğunuza göstermek, ona izleyecekleri iyi bir örnek olacaktır. Başkalarını önemsediklerinden emin olmak ve çocuklarınıza empati gösterme fırsatları sağlamak, onların empatiyi daha çabuk anlamalarına ve başkalarına gösterebilmelerine yardımcı olacaktır.

7. EZİCİ DUYGULARLA BAŞA ÇIKABİLME

Küçük çocukların bunaltıcı duygularla baş edememesi yaygındır ve bu konuda onlara rehberlik etmek ebeveynlerin görevidir. Duygularını fark etmek ve etiketlemek için zaman ayırmamız gerekiyor, böylece onları kendi başlarına kabul etmeyi öğrenebilsinler. Davranışlarımız çocuklarımıza örnek olduğu için yetişkinler olarak bizler de bunları yapmalıyız. Duygularımızı çocuklarımızla paylaşmalı ve onlara baş etme ve problem çözme becerilerini göstermeliyiz.

8. HAYAL KIRIKLIĞINI KABUL ETMEK

Çocuklarımız çok erken hayal kırıklığı yaşayabilir ve ne olursa olsun, bununla nasıl başa çıkacaklarını öğrenmeleri gerekir. Ebeveynler, çocuklarının neler yaşadığını dinlemeyi ve kabul etmeyi öğrenmeli, ardından bakış açısı sağlamalı ve çözümler aramalı. Hayal kırıklıklarının hayatın bir parçası olduğunu bilmelerini sağlamak ve onları hayal kırıklığına uğratmak yerine onlara olan inancını göstermek çok önemli olacaktır.

9. İYİMSERLİK VE KENDİNİ SEVME

Çocuklara olayların iyi taraflarını göstermek, çabalarını takdir etmek ve onlara başarısız olmanın sorun olmadığını öğretmek gibi şeyler bazen kesinlikle ihtiyaç duyacakları bir iyimserlik duygusu yaratabilir. Kendini sevmek, çocuklarınızın sahip olmasını istediğiniz başka bir şeydir. Onlara kendilerine inanmayı ve kendilerini olumlu bir ışıkta görmeyi öğretin. Onları övün. Her gün kendilerinde sevdikleri veya sevdikleri bir şey hakkında soru sorarak eğlenceli bir oyun da yapabilirsiniz!

10. ZAMAN YÖNETİMİ

Çocuğunuza bir uyku saati belirleyerek ve kendi kendine zamanında yatmayı öğrenmesini sağlayarak zaman yönetimini öğretebilirsiniz ve aynı şey uyanma için de geçerlidir. Ayrıca haftalık aktivitelerini ve görevlerini planlayabilecekleri bir takvim de oluşturabilirsiniz. Yemek saatlerini belirlemek çok önemlidir, tüm ailenin birlikte ve aynı anda yemek yediğini öğrenmeleri gerekir.