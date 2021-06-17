Çocuğunuza uyumadan önce sorabileceğiniz 7 soru

Çocuğunuzla sizi birbirine yaklaştıracak ve sağlam bir bağ kurmanızı yardımcı olacak gece yatmadan önce sorabileceğiniz soruları sizler için hazırladık…

Her ebeveyn, çocuklarıyla kalpten bağlantı kurmayı ve duyguları, hayalleri ve korkuları hakkında açık olmayı çok ister. Ama kabul edelim, gün içerisinde küçük yaştaki çocuklar daha çok fiziksel enerjilerini atmak isteyecektir ve annelerin onlarla açık yürekli bir ilişki kurması çok kolay değildir. Bu nedenle birçok anne, bebekleriyle daha derin bir düzeyde etkileşim kurmak için uyku saatini mükemmel bir fırsat olarak kullanır.

1. GÜNÜN EN SEVDİĞİN KISMI NEYDİ?

Bu soruyu sormak, çocuklarınızın günün en sevdikleri bölümünü düşündüklerinde hissettikleri duyguları yeniden yaşamalarını sağlar. Neşeli duyguları artırır ve çocuklarınıza gözlerini kapatmadan hemen önce günün mutlu anlarını yansıtma şansı verir.

2. TANIDIĞIN EN KİBAR KİŞİ KİM VE NEDEN?

Çocuğunuzu yatmadan hemen önce nezaket hakkında düşünmeye teşvik etmek, sonunda insanlarda nezaket araması için bir alışkanlık oluşturacaktır. Ve kasıtlı olarak nezaket aramak, çocuğunuzun hayatta nazik olma potansiyelinin farkında olmasını sağlayacaktır. Çocuklarınızı nezaket hakkında düşünmeye teşvik etmek, aynı zamanda kendi iyi yönlerini de ortaya çıkaracaktır.

3. GÜNÜN EN KÖTÜ YANI NEYDİ?

Çocuğunuzu kötü hissettiren günün tam anlarını belirlemek, her ebeveynin yapması gereken bir şeydir. Sizinle çocuklarınız arasında daha güvene dayalı bir ilişki yaratacak ve konuşmak istemedikleri şeyler için bile duygularını ifade etmelerine olanak tanıyacaktır.

Kötü seçimler, sorumsuzluk veya saygısızlık gibi olumsuz şeyler hakkında konuşmakta sorun yok, çünkü bunların hepsi hayatta kesinlikle başlarına gelecek gerçek şeyler. Ve onları bu kötü anlardan geçirmek onlara gelecekte benzer durumlarla başa çıkmanın daha iyi yollarını öğretmenize yardımcı olacaktır.

4. BUGÜN SENİ NE GÜVENDE HİSSETTİRDİ, NE HİSSETTİRMEDİ?

Çocuğunuzu güvende hissettiren her şeyi öğrenmek, bir ebeveyn olarak benlik saygısını ve güvenini nasıl oluşturacağınızı bilmenize yardımcı olacaktır. Ayrıca, kendilerini güvende hissettirmeyen şeyleri öğrenmek, çocuklarınızı size gelmeye ve gelecekte benzer şeyler hakkında konuşmaya teşvik edecektir.

5. BUGÜNLE İLGİLİ HERHANGİ BİR SORUNUN VAR MI?

Erken yaşta, çocukların doğal olarak birçok sorusu vardır. Ve günün belirli bir kısmı hakkında sahip olabilecekleri güvensizlikleri ve soruları paylaşmaya teşvik etmek, onlarla daha güvenilir bir ilişki kurmanıza yardımcı olacaktır. Ve bu alışkanlığı uygulamak, onlarla birlikte güvenli bir alan oluşturmanıza izin verecektir, çünkü olabilecek başka sorularla size gelmeleri daha olası olacaktır.

6. BUGÜN SENİ SİNİRLENDİREN BİR ŞEY OLDU MU?

Çocuğunuz onu kızdıran bir şeyle mücadele ediyor olabilir, ancak doğrudan sormazsanız bunun farkında olmayabilirsiniz. Bu nedenle, onları kızdıran şeyler hakkında açık sözlü olmalarını istemek, erken yaşta duygularını nasıl ifade edeceklerini öğrenmelerine yardımcı olacaktır.

7. BUGÜN İÇİN YAPTIĞIN EN GÜZEL ŞEY NEYDİ?

O gün hiç kimse için iyi bir şey yapmamış olsalar bile, yatmadan önce bu soruyu tekrar tekrar sorarak, çocuklarınız gelecekte biri hakkında güzel bir şeyler yapmaya ve deneyimlerini sizinle paylaşmaya teşvik edilecektir.