Çocuğunuzla aranızdaki bağı güçlendirecek 7 alışkanlık

Aile içinde ilişkilerinizde bağları güçlü tutmak için ebeveyn olarak edinmeniz gereken alışkanlıkları öğrenmeye ne dersiniz?

Herhangi bir ilişki gibi, bir ebeveyn ve çocuk arasındaki bağ, günlük rutinlerinize kolayca dahil edilebilecek bazı alışkanlıklarla daha güçlü hale getirilebilir. Basit görünen ama çocuğunuzla bağınızı kuvvetlendirmeye yardımcı günlük rutinler sayesinde daha huzurlu bir aile ortamına sahip olabilirsiniz.

Evin küçük insanları çocuklarınıza gerekli sevgiyi gösterdiğiniz takdirde her şeyin daha kolay olduğunu keşfedeceksiniz. Bazen rutin bir akşam yemeği ya da sarılmanın bile ne gibi etkiler yaratabileceğine hazır olun!

1. BİRLİKTE SOFRAYA OTURMAK

Akşam yemeğini birlikte yemek, çocukların sağlığı ve gelişimi için şaşırtıcı şekilde önemlidir. Etkileyici bir araştırma grubu, çocuklarla düzenli öğünler ile daha iyi sağlık ve beslenme alışkanlıkları gibi olumlu gelişimsel faydalar olasılığının artması arasında bir bağlantı olduğunu göstermiştir; güçlü zihinsel, duygusal ve sosyal beceriler; geliştirilmiş davranış; ve daha iyi akademik performans.

Her akşam birlikte akşam yemeği yemek için zaman bulamıyorsanız bile, aile yemeklerini mümkün olduğunca planlayın. Hafta içi akşamlarınız ofiste geç saatlerle ya da ders dışı etkinliklerle doluysa, yine de birlikte kahvaltı yapmak ya da atıştırmalıklar yemek gibi çözümler bulabilirsiniz. Anahtar, aile yemeklerini eğlenceli hale getirmek, gün hakkında konuşmak ve çocuklarınızla bağlantıda kalmaktır.

2. GÜNÜNÜZ HAKKINDA KONUŞMAK

Akşam yemeği zamanı gibi, yatma zamanı da çocuklarınızla gün hakkında bilgi almak için harika bir fırsattır. Onlara, "Bugün günün en güzel yanı neydi?" gibi ayrıntılı yanıt vermelerini sağlayacak sorular sorabilirsiniz. Ardından, gününüz hakkında konuştuğunuzdan emin olun ve o gün başarmaktan en çok gurur duyduğunuz şey veya hangi sorununuz olabileceği ve onu nasıl çözmeyi planladığınız gibi ayrıntıları paylaşın. Kendiniz hakkında bir şeyler paylaşarak, çocuğunuza ona bir insan olarak değer verdiğinizi ve onlara güvenebilecek kadar yakın hissettiğinizi gösterirsiniz. Ayrıca bağınızı güçlendirir ve onlara sizin için önemli olduklarını göstermiş olursunuz.

3. BİRLİKTE OYNAMAK

Çocuklarınızla bağ kurmanın en iyi yollarından biri birlikte eğlenmektir. Dışarı çıkın ve birlikte bisiklet sürün ya da bir futbol topuyla oynayın. Ya da eğlenceli bir aile masa oyunu alın ve onları büyük sosyal beceriler ve görgü kuralları üzerinde çalışmaya teşvik edin; örneğin nasıl kibar bir kazanan ya da kaybeden olunacağını öğrenmek gibi.

Aktivitenin ne olduğu, birlikte eğlenceli bir şeyler yapıyor olmanız kadar önemli değil. Eğlenceli el sanatları, sevdiğiniz bir yemeği pişirmek ya da yeni gelen bir çocuk filmini birlikte izlemek gününüzü paylaşmanıza olanak sağlayabilir. Eşiniz veya iyi bir arkadaşınızla yaptığınız gibi, hem keyif aldığınız hem de yaparken bağlantı kurduğunuz bir şey yapın.

4. KARŞILIKLI SAYGI BAĞI KURMAK

Çocuklar bazen çileden çıkabilir ve kesinlikle hata yapabilir. Ancak ebeveynler, çocuklara saygılı davranmanın çocukları disipline etmek kadar önemli olduğunu unutmamalıdır. Çocuğunuz onu disipline etmenizi gerektiren bir şey yapmış olsa bile, onunla sakin ve sevgi dolu bir şekilde konuşabilirsiniz. Bağırmak veya fiziksel ceza kullanmak sadece daha az etkili olmakla kalmaz, aynı zamanda çocuğunuzla olan ilişkinizin kalitesine de zarar verebilir.

Görgü kuralları, yalnızca ev dışında kullandığınız bir şey olmamalıdır. Çocuklara "lütfen" ve "teşekkür ederim" demelerini hatırlatın ve aynısını yaptığınızdan emin olun. Birbirinize saygı ve nezaketle davranmanız sizi sadece daha da yakınlaştırmakla kalmayacak, aynı zamanda evinizi yaşamak için daha keyifli bir yer haline getirecektir.

5. ÇOCUKLARIN YARDIM ETMESİNE İZİN VERMEK

Ev işlerini birlikte yapmak, oğlunuzun iyi bir adam olmasına yardım etmenin bir yoludur. Çocuklar doğal olarak yardımcı olmayı severler ve onlara ev işleri ve sorumluluklar verdiğinizde özgüvenlerini artırır ve değerli olduklarını hissettirirsiniz.

Onlara ne kadar harika bir iş çıkardıklarını ve yardımlarını ne kadar takdir ettiğinizi söyleyin. Sizi yalnızca birbirinize yaklaştırmakla kalmayacak, aynı zamanda çocuklarınızın başkalarına yardım etmeyi seven kendine güvenen ve nazik insanlar olmalarına yardımcı olacaktır.

6. SARILMAK

Sarılma, çocuğunuzla bağlantı kurmanın ve ebeveyn-çocuk bağınızı güçlendirmenin harika bir yolu olmakla kalmaz, aynı zamanda araştırmalar, hastalanma olasılığınızı bile azaltabileceğini göstermektedir. Çocuğunuza gün boyunca onu ne kadar çok sevdiğinizi söyleyin, o da size sarılarak büyüyecektir. Böylelikle psikolojik olarak karşılık olumlu etkileşim içerisinde olmanız ilişkinizi pekiştirmenizi sağlayacaktır.

7. ÇOCUĞUNUZA HER GÜN SEVGİ GÖSTERMEK

Birlikte gülmek, çocuklarınıza her gün onları sevdiğinizi göstermenin güzel bir yoludur. Çocuğunuza onu ne kadar sevdiğinizi göstermek için her gün küçük şeyler yapın; örneğin bir not yazmak ve onu beslenme çantasına koymak gibi. Hafta sonları yapılacak eğlenceli şeyler planlamak ve onlar konuşurken tüm dikkatinizi ona vermek, çocuğunuzla olan ilişkinizin kalitesinde büyük bir fark yaratabilir.

Çocuğunuza sizin için ne kadar önemli olduğunu her gün gösterin ve siz ve çocuğunuz arasındaki bağı güçlendirmek ve onu kalıcı ve sarsılmaz kılmak için bir şeyler yapıyor olacaksınız.