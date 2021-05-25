Çocuğunuzu yemeğini bitirmeye zorlamamak için 6 neden

Çocuğunuzun sağlıklı bir yeme alışkanlığı kazanabilmesi için tabağını neden bitirmeye zorlanılmaması gerektiğini öğrenmeye ne dersiniz?

Ebeveynler sık ​​sık, çocuklarının biraz ara sıra kuş gibi yediklerinden şikayet ederler, ancak tüm yiyeceklerini nadiren bitirirler. Aileler çocukların yeme davranışında önemli bir rol oynasa da, çocuklarınızı olumsuz yönde etkileyecek hatalar yapmamak önemlidir. Ve her üç aile çocuklarına yemek yemeleri için baskı yaparken, klasik "ne kadar çok o kadar iyi" fikrinden kurtulmanın zamanı geldi. İşte, çocuğunuzu yemeye zorlamamak için nedenlerden bazıları;

1. YEMEKLE SAĞLIKLI BİR İLİŞKİ KURAMAZLAR

Çocukların sezgisel yemek yeme şansına sahip olmaları ve ne zaman acıktıklarını ve ne zaman doyduklarını anlayabilmeleri gerekir. Normal yeme davranışının gelişimini teşvik etmek için, ne kadar yemek istediklerine karar verebilmeleri ve bedenleri ve zihinleri tamamen tatmin olduğu noktada yemeyi bırakmaları önemlidir.

2. YEMEK YEMEK BAŞARI GÖSTERGESİ HALİNE GELİR

Yemek yemek doğaldır ve yeni yürümeye başlayan çocukları iyi besledikleri için övmeye gerek yoktur. Bunu yaptığımızda, abartılı övgü onları daha güvensiz hissettirir. Ebeveynlerin yapabileceği bir başka hata da tabaklarını temizlemedikleri zaman çocukları azarlamaktır ki, bu da onların yeme alışkanlıklarının gelişmesine zararlıdır. İsterseniz, çocuğunuzun eylemlerini şöyle diyerek sözlü ifade edebilirsiniz, "Ah, öğle yemeğine dokunmamışsın. Bir sorun mu var? "

3. KENDİ VÜCUDU ÜZERİNDEKİ KONTROLÜNÜ YOK EDER

Çocukların da beden özerkliğine sahip olması, tıpkı yetişkinlerin yaptığı gibi bedenlerine ne olacağını yönetmelerine izin vermesi harikadır. Ve küçüğünüzün yeterince yemesini sağlamaya çalışırken, sağlıklı yiyecek seçimlerini teşvik etmek yerine otoritemize odaklanmaya başlayabiliriz. Uzmanlar, beslenme etkileşimleri sırasında çocuklara kendi kendini düzenleme, seçimler yapma ve sınırlar oluşturma yeteneği vererek özerklik desteği uygulamayı önermektedir.

4. BEDEN VE BEYİN ARASINDAKİ BAĞLANTI ZAYIFLAR

Yemek yerken beyin, sindirim hormonlarından sinyaller alarak tokluk hissini artırır. Ebeveynler çocukların beyinlerini dinlemelerine izin vermediklerinde, bilim adamları bizi bunun uzun vadeli sorunlara neden olabileceği konusunda uyarıyorlar. Aşırı yeme ve sonuç olarak çocuklar arasındaki obezite, daha zayıf bilişsel işlevlerle ilişkilidir.

5. OBEZİTE RİSKİNİ ARTIRIR

Her beş çocuktan biri obezite ve hoşnutsuzluktan, duygusal şantajdan veya akılsızca ağızlarına sadece fiziksel olarak yemek koymadan muzdariptir. Araştırmalar, çocuklarınıza çok büyük porsiyonlar vermenin ve onları istediklerinden daha fazla yemeye zorlamanın aşırı yeme ve aşırı kilolu olmanın yaygın bir nedeni olduğunu gösterdi.

6. SAĞLIKLI YİYECEKLERDEN NEFRET ETMEYE BAŞLARLAR

Ebeveynlerin sunduğu yiyeceklerle ilgili deneyim olumsuzsa, çocuğun bu tür yiyeceklerden kaçınma ve seçici bir yiyici olma şansı vardır. Doğal olarak bilinmeyen yiyecekler korkusundan dolayı, çocukların ilk başta bazı ürünleri yemeyi reddetmesi normaldir, ancak yemeyi reddetme, yemek yeme baskısıyla karşılaştığında, bu ürünle olan ilişkinin olumlu olmama ihtimali yüksektir ve çocuk, ebeveynlerinin ona sunacağı sağlıklı yiyeceklere karşı bir isteksizlik geliştirebilir.