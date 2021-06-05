Çocuğunuzun ağlamasına izin vermeniz için 5 neden

Bisikletten düştüğünde ya da istediği bir şekerleme alınmadığında ağlama krizine giren çocuğunuzu susturmadan duygusal gelişimine izin vermeye ne dersiniz?

Çocuklar ağladığında, ebeveynler genellikle korkmuş, telaşlı ve çocuklarının tekrar sakinleşmesine yardımcı olmak için bir an önce bir şeyler yapmak konusunda endişeli hissederler. Ancak bilim adamları, çocukların gözyaşlarından korkmamamız gerektiğini ve onları ağlatmanın faydalarını benimsememiz gerektiğini iddia ediyor. İşte, çocuğunuz ağladığında onu durdurmamanız nedenlerden bazıları;

1. GERGİNLİĞİ VE KÖTÜ DUYGULARI SERBEST BIRAKIR

Ağlamak, bir şeylerin yanlış olduğunu göstermenin doğal bir yolu olsa da, çocuklar büyüdükçe gözyaşlarının anlamı genişler ve stresi ve kötü duyguları azaltmaya alışırlar. Bunun nedeni stresli olduğumuzda vücudun kortizol salgılamasıdır. Çocuğunuzun sahip olmasını istediğiniz bir kimyasal değildir, çünkü beynin sorunları çözmekten sorumlu olan kısmını bloke eder. Ve gözyaşları belirli bir miktarda kortizolü azaltarak, çocuğun kendini daha iyi hissetmesini sağlamak için vücudun doğal yolu haline getirir.

2. UYUM SAĞLAMALARINA YARDIMCI OLUR

Çocukların hoşlanmayabileceği birçok kural ve sınır vardır. Çocukların köpek mamasını yiyemedikleri, ağaçta uyuyamadıkları veya arkadaşlarına vuramadıkları için öfke nöbetleri geçirdiğine tanık olmuş olabilirsiniz. Bu olduğunda, gözyaşları aslında küçük çocuğunuzun gerçeği kabul etmesine ve ona uyum sağlamasına yardımcı oluyor. Çocuk öfkeden gözyaşlarına geçtiğinde, beyinleri umdukları şeyin yararsızlığını keşfeder.

3. GÖZYAŞLARI SOSYAL VE DUYGUSAL GELİŞİMİ ARTIRIR

Çocukların duygularını deneyimlemelerine ve ifade etmelerine izin verilmelidir. Bir ebeveynin görevi, kendilerine veya başkalarına zarar vermemek ve etrafındaki eşyalara zarar vermemek gibi bu ifadenin kendi sınırlarına uymasını sağlamaktır. Çocuklara duygularını (üzgün olsalar bile) güvenli bir şekilde ifade etmelerine izin verildiğinde, sosyal becerileri ve duygusal zekaları gelişecektir.

4. ACIYI KÖRELTİR

Araştırmacılar, ağlamanın bebeğinizi daha iyi hissettirecek ve her türlü fiziksel ve duygusal acıyı azaltacak oksitosin ve endorfin salgıladığını buldu. Bu nedenle, bir dahaki sefere bisikletten düşen bir çocuk gördüğünüzde ve onu daha iyi hissettirmeye çalıştığınızda, ağlamasını kesmelerini istemeyin.

5. DAVRANIŞLARI İYİLEŞMEYE BAŞLAR

Ağlayan bir çocuğun yanında kendimizi sıkıntılı hissettiğimizde, aslında işleri daha da kötüleştiririz. Yapılan bir çalışma, ağlamalara sert tepkiler veren ebeveyenlere sahip olan çocukların okul öncesi dönemde öfke kontrol problemleri yaşadığını gösterdi. Yeni yürümeye başlayan çocukların neden gözyaşı döktüğüne bakılmaksızın, duygularını ifade etmek için güvenli bir ortama ihtiyaçları vardır.