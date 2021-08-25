Çocuğunuzun bağışıklığını beslenme çantasıyla koruyun

Dr. Öğr. Üyesi Aylin Türksever Tetiker, okul döneminin açılmasıyla birlikte çocukların bağışıklıklarını güçlendirmeye yönelik ailelere önemli uyarılarda bulundu.

Okullar 6 Eylül’de açılıyor. Sağlıklı, yeterli ve dengeli beslenme tüm yaş gruplarında olduğu gibi özellikle çocuklar için daha da önemlidir. Hızlı büyüme ve gelişme sebebiyle okul çağı çocuklarının pek çok besin öğesine olan ihtiyacı tüm dönemlerine oranla daha fazladır. Uzmanlar, salgın döneminde çocuklar için beslenmenin önemli olduğunu ve hazır gıdalardan uzak durulması gerektiğini söylüyor.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dr. Öğr. Üyesi Aylin Türksever Tetiker, okulların açılmasıyla çocukların bağışıklık sisteminin korunması adına yapılması gerekenleri anlattı.

“NEREDE ÜRETİLDİĞİ BELLİ OLAN GIDALAR OLMALI”

Çocukların kazandıkları beslenme alışkanlıklarının yaşam boyu süreceğini söyleyen Tetiker, "Sürekli büyüme gelişme sürecinde olan çocuklar, beslenme yetersizliklerinden en çok etkilenmektedirler. Çocukluk döneminde edinilen yanlış beslenme alışkanlıkları kalp hastalıkları, diyabet, obezite, diş çürükleri gibi hastalıklar için temel risk faktörü oluşturmaktadır. Bu durum öğrencilerin öğrenme kapasitesini ve algılama performansını, ilerleyen dönemlerde ise yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir. Çocuklara sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazandırarak ilerleyen yaşlarda bedensel ve zihinsel gelişimlerini en iyi şekilde tamamlamalarını sağlayabiliriz. Sağlıklı beslenmeyle birlikte çocukların hareketli bir yaşam tarzını benimsemeleri de sosyal, zihinsel ve bedensel gelişimlerine önemli katkılar sağlayacaktır.” açıklamasını yaptı.

Ana öğünlerde 4 temel besin grubunun (süt ve süt ürünleri, et-yumurta-kuru baklagiller, sebze -meyve, ekmek-tahıllar) her birinden bir besin bulunduğunda, besin öğeleri, vücuttaki görevlerini daha iyi yerine getirebildiğini söyleyen Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dr. Öğr. Üyesi Aylin Türksever Tetiker, şunları ekledi: “Çocuklar kahvaltıda dengeli beslenmeli ve eğer okulda yemek verilmiyorsa yanlarına beslenme çantalarını almalılar. Beslenme çantasının içinde süt, mevsim meyvesi, ceviz, fındık gibi kuruyemişler, ev yapımı poğaça veya kek bulunmalı. Çocuklar okul bahçesinden çıktıklarında çevredeki hamburgerci, dönerci veya açıkta satılan gıdalara yönelmektedirler. Bunu önleyebilmenin en doğru yolu temiz ve sağlıklı gıdalardan oluşan bir beslenme çantasının hazırlanmasıdır. Okul çağındaki çocuğun beslenmesinde hijyenik ve nerede üretildiği belli olan gıdalar bulunmalıdır.”

“SALGINA KARŞI ÇOCUĞUNUZUN BAĞIŞIKLIĞINI GÜÇLENDİRİN”

Dr. Öğr. Üyesi Aylin Türksever Tetiker, ailelere salgına karşı çocuklarının bağışıklıklarını güçlendirmeleri için önerilerde bulundu. Tetikerin önerileri ise şöyle: “Çocuğunuzun günde 3 ana, 2 ara öğün olarak beslenmesine dikkat edin. Çocuğunuzu kahvaltı yaparak güne başlamasını sağlayın. Yemeklerde iyotlu tuz kullanarak, aşırı tuz tüketiminden kaçının. Çocuğunuzun vücudunun düzenli çalışması için günde 1-1,5 litre su tüketmesini sağlayın. Beslenme çantasında; süt, ayran, meyve suyu, peynir, meyve, ekmek, taze sebze, meyve, haşlanmış yumurta, et, kek, kurabiye veya poğaça gibi yiyeceklerin bulunmasını tercih edin. Beslenme çantasının temizliğine önem verin. Çocuğunuzu, açıkta satılan besinler konusunda uyarın. Çocuğunuzun şeker ve yağ içeriği yüksek besinler yerine besin değeri yüksek besinleri tercih etmesini sağlayın. Çocukların okulda da evde olduğu gibi ellerini sık sık su ve sabunla yıkamaları sağlanmalı. Sağlıklı beslenmeyle birlikte çocukların hareketli yaşam tarzını benimsemeleri konusunda yardımcı olun.”