Çocuğunuzun çığlık atmasının 6 nedeni

Olmadık zamanlarda ve yerlerde çocuğunuzun kulak tırmalayan, bitmek bilmeyen çığlıklarının altında yatan sebepleri sizler için araştırdık ve çözüm önerilerini paylaştık…

Arkadaşlarımızla bir araya geldiğinizde etrafta çığlık çığlığa dolaşan çocuklara hepimiz şahit olduk. Bunu mağazalarda, parklarda ve uçaklarda duyduk ve bazen suçlu kendi çocuklarımızdı. Bununla birlikte, bu öfke nöbetlerinin nedenleri vardır ve en yaygın olanı, çocukların hayal kırıklıklarını, duygularını ve duygularını bu şekilde iletmesidir. Çocukların neden bu şekilde davrandığı ve bununla başa çıkmanın en iyi yollarının ne olduğu konusunda daha fazla ayrıntıya girerek, çözüm olabilecek bazı tutumlar;

1. İLGİ GÖRMEK İSTİYOR

Çocuğunuzun öfke nöbeti geçirmesi, sadece ilgi aradığı için olabilir. Çocuklar sizin dikkatinizi çekmek istediklerinde, onu almak için ellerinden gelen her şeyi yapacaklar ve çığlık atmanın bunu başarmanın çok etkili bir yolu olduğunu öğrenecekler.

Bu davranışı ne zaman göz ardı edeceğinizi öğrenin. Görmezden gelmek, sızlanma ve öfke nöbetleri gibi fiziksel olarak hiçbir şeyin yanlış olmadığı davranışlar için en yararlı olanıdır. Dikkat çekmeyi görmezden gelmeyi öğrenmek, bazen çocuğunuzun bunu tekrar yapma olasılığını azaltabilir.

2. KENDİ DESİBELİNİ TEST EDİYOR

18 ay ile 2 yaş arasında bağırma ve çığlık zirve yapar. Bebekler ne kadar gürültülü olabileceklerini test ederler çünkü öğrendikleri yeni bir şeydir. Onlara göre bu, etrafındaki herkesi durdurma ve görünmelerini sağlama yeteneğine sahip yeni keşfedilmiş bir güç.

Onlara olumlu ilgi gösterin. Eğer çocuğunuz çığlık atıyorsa, onları kaldırıp okşamak ve onlarla yumuşak bir şekilde konuşmak onları sakinleştirebilir.

3. SİZİNLE İLETİŞİM KURMAYA ÇALIŞIYOR

Çocuğunuz sizinle iletişim kurmayı öğrenirken ve siz onu anlayamıyorsanız, çığlık atmaya başvurur. Bunu düzeltebilmenin tek yolu, ebeveynler olarak çocuklarına bir şeylerin yanlış olduğunu anlamalarını sağlamak olacaktır.

Bunu bir oyuna dönüştürün. Eviniz gibi sessiz bir yerdeyseniz, bir oyun çıkarabilir ve kısa bir süre için kimin en gürültülü olduğunu görebilir, ardından kimin en sessiz fısıldayacağını çabucak görebilirsiniz.

4. YORGUNLUĞUNU VE AÇLIĞININ İFADE EDİYOR

Bu çığlık veya çığlık atmanın bir başka nedeni de açlık, yorgunluk veya bir şeye kızgınlık kadar basit olabilir. Örneğin, çocuğunuz istediği bir şeyi elde edemediğinde, öfkelenmeye başlarlar. Hâlâ çok gençler ve hayal kırıklığıyla nasıl başa çıkacaklarını veya sabır ve anlayış göstermeyi bilmiyorlar, bunlar hayatlarının ilerleyen dönemlerinde geliştirilen becerilerdir.

Her durumda sakin kalmakta fayda var. Onların bağırışlarına kendi bağırışlarınızla cevap vermek iyi değildir, çünkü bu sadece işleri daha da kötüleştirir. Bunun yerine, onlara daha sakin bir yaklaşım gösterin ve iç seslerini nasıl kullanacaklarını öğretin.

5. RAHATSIZ VE ENDİŞELİ HİSSEDİYOR

Bir çocuğun bu şekilde yanlış davranmasının bir başka nedeni de belirli durumlarda rahatsız olmaları veya endişeli olmaları veya kendilerini yeni, yabancı bir ortamda bulmaları olabilir. Gürültülü bir ortam olabilir, etraf yabancılarla dolu olabilir veya evde olmadıkları, özgürce oynayabilecekleri ve en sevdikleri oyuncaklarla vakit geçirememeleri onları sinirlendiriyor olabilir. Bu nedenle, restoranlar, uçaklar ve diğer yerler gibi kalabalık alanlarda sık sık çocukların ağladığını duyuyoruz.

Böyle durumlarda dikkatlerini dağıtın. İstedikleri yerine sahip olamayacakları başka bir şey sunmak ya da şarkı söylemek gibi yeni bir etkinlik sunmak, kısa dikkat süreleri sayesinde harikalar yaratabilir.

6. ENERJİSİNİ ATMAK İSTİYOR

Çoğunlukla çocuklar çığlık attığında bu, tek başlarına veya diğer çocuklarla oynadıkları oyunların ve sahip oldukları enerji miktarının bir sonucudur. Bu tür çığlıklar sağlıklı ve tamamen normaldir, oyun sırasında sahip oldukları tüm mutlu ve mutsuz duyguları arkadaşlarıyla nasıl ifade edeceklerini öğrenirler ve çığlıkları ton ve perdeye bağlı olarak farklı anlamlara gelebilir.

İyi davrandıkları için onları ödüllendirin. Bu, onlara nasıl doğru davranacaklarını öğretmenin en iyi yollarından biridir.