Çocuğunuzun ekran bağımlılığıyla baş edebilmenizin 8 yolu

Çocuklarınızın dijital cihazlarla olan ilişkilerini nasıl yöneteceğinizi öğrenerek, onların bağımlılıklarını barışçıl bir şekilde çözmeye ne dersiniz?

Yapılan bir araştırmaya göre, gençler günde ortalama 7 saat cihaz kullanıyor. Ve buna ev ödevi veya okul için zaman dahil değil. Bu nedenle, birçok ebeveynin endişelenmesi şaşırtıcı değildir. Anne ve babalar durumu düzeltmeye çalıştığında çocukların sinirlenmesi, işleri daha da zorlaştırıyor. Çocuğunuzla bu sorunu herhangi bir öfke nöbeti olmadan ya da krize dönmeden çözebilmenin yollarını paylaşıyoruz…

1. KENDİLERİNİ KONTROL ETMELRİNE İZİN VERİN

Modern anne babaların yaptığı en büyük hatalardan biri, çocuklarına kendi zamanlarını kontrol etmelerine izin vermemektir. Ancak bu şekilde dikkatlerini dağıtmayı ve büyüdüklerinde hayatlarının sorumluluğunu almayı öğrenebilirler.

2. ZAMAN OLARAK NELER KAYBETTİKLERİNİ AÇIKLAYIN

Anaokuluna giden küçük çocuklar bile zamanın sınırlı olduğunu bilirler. Onlara sadece 3 saatlik boş zamanları varsa ve bu süreyi tabletleriyle oyun oynayarak geçirirlerse, resim yapmaya, arkadaşlarıyla dışarı çıkmaya ya da yatmadan önce bir hikayenin tadını çıkarmaya zamanları olmayacağını açıklayın. İster inanın ister inanmayın, öncelik verebilirler. Cihazların kötü olduğu önyargısının kurbanı olmamaya çalışın. Kendimizi nasıl kontrol edeceğimizi bilmiyorsak bu hale gelirler.

3. CİHAZLARIN BAĞIMLILIK YAPAN ÖZELLİKLERİNİ GÖSTERİN

Çocuğunuz akıllı telefonda oyun oynamayı seviyorsa, ona her seviyede aldığı ödülleri anlatın. TV şovları izlemeyi seviyorlarsa, her bölümün sonunda ortaya çıkan uçurumlardan bahsetmeye değer. Yaşlılar, hormonlarımızın bizi bu tür şeylere bağımlı hale getiren işlevini anlayabilirler. Örnek olarak onlara ekran süresini nasıl yöneteceklerini göstermek de iyidir.

4. NE KADAR KULLANACAKLARINI SORUN

Değerli cihazlarını bütün gün kullanacaklarını duymaktan korkabilirsiniz. Ancak kısıtlamaların gerekliliğini açıkladıktan sonra bu muhtemelen asla olmayacak. Kendinize sınırlar koymaktan kaçının; bu sadece onlarla pazarlık yapmanıza neden olacak ve tüm bağımsızlık fikrini öldürecektir.

5. ZAMANI DOĞRU KULLANMALARINI SAĞLAYIN

Zaman kısıtlamalarına dikkat eden sizseniz, bu büyük bir hata olabilir. Bir çocuk sınırlar koyarsa, onları zorlaması gereken onlar olmalıdır. Bunu yapmanın birçok yolu vardır: bir telefona çalar saat kurun veya bir zamanlayıcı ayarlamasını isteyin, küçük çocuklar bile bir mutfak zamanlayıcısı kullanabilir. Çocuğunuzdan değerli bir şeyi alan kötü adam değil, sadece bir danışman olduğunuzu unutmayın.

6. ERKEN YAŞTA BAŞLAYIN

Çocuğunuz dijital eşyaları kullanmakta ısrar etmeye başlar başlamaz ve sinir krizi geçirir geçmez, harekete geçmenin tam zamanıdır. Bir tartışmaya başlamadan önce herkesin sakinleştiğinden emin olun. Öfke nöbetleri meydana gelirse, sorunu çözmek için çok geç olduğu anlamına gelmez.

7. İLK KURALLARI TAŞA OYMAYIN

Her şeyden önce, bu size çocuğunuz bir sözünü tutmadığında tekrar bir konuyu gündeme getirme fırsatı verir. Öte yandan, çocuğunuza hafta sonları bir film gecesi için günlük ekran süresini değiştirme veya zamanı izleme şeklini değiştirme özgürlüğü verir.

8. TARTIŞMALARA HAZIR OLUN

Her iki tarafta da kayıp olmadan sorunu çözebilirseniz bu harika. Ancak çocuğunuzun yeni kurallara itiraz edebileceğini unutmayın. Buna hazır olun ve sinirlenmeyin, onları cezalandırmayın ya da kontrolü elinize almayın. Onları sakinleştirmeye çalışın ve konuyu daha sonra tekrar ele alacağınıza söz verin. İyi bir aile ortamı her zaman daha önemlidir.