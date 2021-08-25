Çocuğunuzun kötü duruşunu düzeltmenin 6 yolu

Çocuğunuz kambur durmaya başlamış olsun ya da olmasın, iyi bir omurga duruşu öğretmek için asla geç değildir. Çocuğunuzun omurga sağlığını korumanın yolları…

Yapılan araştırmalara göre, ekran bağımlılığına ve hareket azlığına bağlı olarak çocuklarda kötü duruş bozukluklarında artış yaşanıyor. Özellikle pandemi dönemi çocukları bu durumdan olumsuz etkileniyor.

Çocuğunuz herhangi bir olağandışı yürüyüş veya aşırı kamburluk belirtisi göstermese bile, yine de genel duruşlarına dikkat etmeli ve sırtlarını uzun vadede mutlu tutmak için ona sağlıklı bir omurga duruşu öğretmelisiniz. İşte, çocuğunuzun duruşunu sağlıklı hale getirecek bazı ipuçları;

1. UYGUN BİR SIRT ÇANTASI BULUN

Çok ağır veya yanlış giyilen sırt çantaları sırt, boyun ve omuz ağrısı ile birlikte kas ve eklem yaralanmalarına neden olabilir. Ağırlık dağılımına yardımcı olması için geniş, dolgulu omuz askıları ve bel askıları olan bir çanta arayın. Çocuğunuzu, sırt çantasını tek omzuna atmak yerine iki omzunda taşımaya teşvik edin, bu da kasların gerilmesine, uyuşmasına ve karıncalanmasına neden olabilir.

İyi bir kural, dolu bir sırt çantasının çocuğunuzun ağırlığının yüzde 15'ini geçmemesi gerektiğidir. Çocuğunuz ekstra ağır bir yük taşıyorsa, tekerlekli sırt çantaları gerginliği azaltabilir, ancak merdivenlerde ve kalabalık koridorlarda kullanmak zor olabilir.

2. EVDE İYİ BİR DURUŞ İÇİN ZEMİN HAZIRLAYIN

Uygun bir masa düzeni, sağlıklı bir hizalamayı teşvik eder ve bir bilgisayar için rahat bir sandalye ve alan içermelidir. Çocuğunuzun yatağında veya kucağında dizüstü bilgisayar kullanmasını önlemeye çalışın. Sürekli aşağıya bakmak boyuna çok fazla yük bindirir. Bu, kısa vadede ağrıya ve iltihaba neden olabilir ve muhtemelen çocukların vücutlarının zamanla nasıl gelişeceğini ve büyüyeceğini etkileyebilir.

3. NASIL DÜZGÜN OTURULACAĞINI ÖĞRETİN

Kambur duran çocuklarımıza dik oturmalarını söylemek cazip gelse de bu özellikle yararlı bir yaklaşım değildir; çünkü sonunda doğal olmayan bir şekilde oturacaklardır. Bunun yerine, çocuğunuza otururken elinizi poponuzun altından kaydırırsanız hissedebileceğiniz kemik çıkıntıları olan “oturma kemikleri” üzerine oturmasını öğretmeniz önerilir. Oturduğunuz kemiklere odaklandığınızda, ileri geri hareket edebilir, onların etrafında dönebilirsiniz; tüm vücudunuz kendisini destekleyici bir taban etrafında organize etmeye başlayabilir.

4. KONUMLARINI DÜZENLİ OLARAK DEĞİŞTİRİN

Çocuğunuzun herhangi bir zamanda duruşundan daha önemli olan, onu ne kadar sürdürdüğüdür. Evinizde bir sorun varsa 30 dakikalık bir zamanlayıcı kullanabilirsiniz. Yani komik bir pozisyonda oturuyorsanız, her zaman değiştirdiğinizden emin olmanızı sağlayacak bir uyarıcı yardımcı olabilir. Televizyon seyrederken yoga toplarına oturmalarına teşvik edebilirsiniz. Yoga topları düzgün oturmaya zorlayacaktır.

5. KÖTÜ DURUŞLA HAREKET EDEREK SAVAŞIN

Duruş için en büyük risklerden biri, iyi duruş ile aktivite arasındaki ilişki iyi belgelenmiş şekilde fiziksel aktivite eksikliğidir. Egzersiz yapan çocuklar daha iyi duruşa sahip olma eğilimindedir. Yani sadece çocuklarınızı hareket ettirerek sorunu çözmeye başlayabilirsiniz.

Çocuklara bir ağaç gibi hareket etmelerini, örneğin aşağıdan kök salmalarını, uzayıp büyümelerini ve ardından rahatlamalarını sağlayarak hareketi teşvik etmek için oyun ve imgeleri kullanabilirsiniz. Ayrıca onların çenelerini pastel boyaymış gibi yapmalarını ve tavana resim çizmelerini sağlayabilirsiniz. Küçük oyunlarınızı fiziksel aktivitelerle destekleyebilirsiniz.

6. BUNU BİR AİLE MESELESİ HALİNE GETİRİN

Uzmanlar, halı üzerinde bir dans partisi ya da hareket partisi düzenlemeyi önerir. Bir kedi ya da kaplan olduğunuzu farz edin, çünkü onlar göğüs kafeslerini öne doğru esnetirler. Aile yogası oluşturmak da harekete davet etmenin harika yollarıdır: Kedi-inek gibi pozlar omurgada akışkanlık yaratırken aşağı doğru köpek sırt ağrısını hafifletir ve omurgayı desteklemeye yardımcı olan karın kaslarını güçlendirir. İyi bir omurga hijyeni, egzersiz, hareket ve nefes alma; bu dört şeyi çocuğunuzun hayatına gençken koyarsanız, onları gençlik yıllarına ve ötesine götürebilirsiniz.