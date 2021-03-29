Çocuğunuzun sağlıklı yiyecekler yemesini sağlayacak 8 hile

Çocuğunuzun dengeli bir beslenme programını alışkanlık haline getirmesini istiyorsanız, uygulayabileceğiniz yöntemleri öğrenmeye ne dersiniz?

Dünya çapında obez çocuk sayısının 2030 yılına kadar 250 milyona ulaşması bekleniyor. Ebeveynler özellikle seçici çocuklara sağlıklı yiyecekler yemelerini sağlamanın ne kadar zor olduğunu biliyor. Çocuğunuzun sağlıklı bir bağışıklığa ve gelişime sahip olabilmesi için tüketmesi gereken yiyecekleri öğünlerine ekleyebilmenin yollarını sizler için hazırladık…

1. SEVDİKLERİ ŞEYLERİN DAHA SAĞLIKLI VERSİYONLARINI YAPIN

Abur cubur yemek sağlıklı bir yemeğe göre daha cazip gelebilir. Ancak sağlıksız yiyeceklerin alımı, bilinçsiz bir beslenme programıyla ilişkilendirilmiştir. Bununla mücadele etmek için, çocuklarınızın en sevdiği ve pek sağlıklı olmayan yemeklerini belirli malzemeleri ekleyerek veya değiştirerek ayarlayabilirsiniz. Örneğin; makarna canavarı çocukların, makarnanın içerisine sağlıklı sebzeler ekleyerek tüketmelerini sağlayabilirsiniz.

2. YİYECEKLERİ EĞLENCELİ ŞEKİLLERE DÖNÜŞTÜRÜN

Hiçbir şey çocukları yemek için, yiyeceklerinin eğlenceli şekillerde gelmesinden daha heyecanlı yapmaz. Hayvanlar, çizgi filmler, sayılar, harfler ve hatta dinozorlarla değişik şekiller yaratabilirsiniz. Sevimli görünümlü bir yemek, çocukların yiyeceklerine yeterince uzun süre dikkat etmelerinde büyük fark yaratabilir.

3. EN SEVDİKLERİ KARAKTERLERDEN İLHAM ALIN

Birçok ebeveyn, televizyon, film ve video oyunlarının çocukları için ne kadar sağlıksız olabileceğinden endişe ediyor. Bununla birlikte, bir araştırma, çocukların sağlıklı beslenmeyi teşvik eden çizgi filmleri izlediklerinde, yemek söz konusu olduğunda daha iyi seçimler yaptıklarını buldu. Bu nedenle, çocuklarınızın TV'de ne izlediğine bir göz atmak en iyisidir.

4. YEMEK PİŞİRİRKEN VE MARKET ALIŞVERİŞİ YAPARKEN ONLARI DAHİL EDİN

Çocukların, pişirmeye yardımcı oldukları yiyecekleri yeme olasılıklarının daha yüksek olduğu gösterilmiştir. Onları pişirme sürecine dahil etmek, çocukları daha sağlıklı beslenmeye ve yeni şeyler denemeye teşvik edebilir. Ayrıca, süpermarket küçük bebekler için üretken ve eğitsel olabilir.

5. SAĞLIKLI ATIŞTIRMALIKLARI KOLAYCA ERİŞİLEBİLİR HALE GETİRİN

Çoğu zaman, çocuklar okuldan veya spor antrenmanından eve geldiklerinde acıkırlar ve bir şeyler yemek isterler. Bu, sağlıklı bir atıştırmalık yemelerini sağlamak için harika bir fırsat olabilir, bu nedenle bu seçeneklerin kolay erişilebilir olmasını sağlayın. Çiğnemeleri için taze meyve veya dilimlenmiş havuçları tabakta hazır halde bekletin.

6. SEBZELERİ YEMEKLERİNE KOYUN

Smoothie'lere sebzeler ekleyebilir veya en sevdikleri yemeklere koyacak kadar ince dilimleyebilirsiniz. Bu numara faydalı olsa da, çocuklara sebzelerin vücudumuz için gerekli olduğunu ve günlük olarak yememiz gerektiğini söylemek her zaman iyidir.

7. SAĞLIKLI MALZEMELER HAKKINDA OLUMLU KONUŞUN

Çocuklar ebeveynleri, öğretmenleri, kardeşleri ve hatta TV'den gördüklerini uygulama eğilimindedirler. Yemek söz konusu olduğunda bunu kendi yararınıza kullanabilirsiniz. Genel olarak, "bunu ye çünkü sana iyi geliyor" yaklaşımından ziyade "Bu lezzetli" gibi ifadeleri de kabul ediyorlar.

8. SEVDİKLERİ BİR ŞEYİ SEVMEDİKLERİ BİR ŞEYLE EŞLEŞTİRİN

Bu yöntem oldukça basit; çocuklarınızın sevmediği bir şeyi yaptıkları bir şeyle sunun. Araştırmalar, en sevdikleri yiyecekleri sebzelerle eşleştirmenin, özellikle çocuğunuz seçici bir yiyiciyse, çocukları sebzelerle tanıştırmanın harika bir yolu olduğunu gösteriyor.