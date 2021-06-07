Çocuğunuzun yalnız uyumasını sağlayacak 6 yöntem

Yorgun ebeveynlerin ve çocukların daha iyi uyumasına yardımcı olacak yöntemleri öğrenmeye ne dersiniz?

Yapılan bir araştırmaya göre çocukların yüzde 30 ila yüzde 40'ı uykuya dalma sorunları yaşıyor. Bu yüzden çocukları hayal dünyasına göndermek hem ebeveynler hem de çocuklar için yorucu ve sinir bozucu olabilir. Ama üzülmeyin: Sorun yaygın olsa da, çocukların kolayca uykuya dalmasına ve uyanmadan sakin bir gece uykusu çekmesine yardımcı olabilecek birkaç yöntem vardır. İşte, uygulayabileceğiniz o yöntemlerden bazıları;

1. BİR UYKU RUTİNİ OLUŞTURUN

Belirli bir saatte banyo yapmak, sakinleştirici ninniler söylemek, çocuğunuzun yatmadan önce okumak için bir kitap seçmesine izin vermek, hatta pijama seçmek bile yatma zamanını gösterebilir ve heyecanlı hale getirebilir. Ayrıca, çocuğun ne zaman yatması gerektiğine dair belirli bir zaman belirleyin, bu zamanla bir alışkanlık haline gelecektir. Bu rutinin yatmadan bir saat önce aktif oyunlar, yüksek sesler, sürprizler veya elektronik aletler de dahil olmak üzere uykudan dikkati dağıtan diğer şeyleri içermemesi de önemlidir.

2. TENSEL TEMAS ÖNEMLİDİR

Araştırmaya göre, çocuklar için yeterince ten tene temas son derece önemlidir; sakinleşir ve daha iyi uyurlar. Öte yandan, araştırmalar, ebeveynleri ile önemli ölçüde fiziksel temastan yoksun çocukların stres hormonu kortizolünün daha fazla olduğunu göstermiştir, bu da uyku bozukluğu da dahil olmak üzere birçok soruna yol açabilir.

Yani, çocuk gün boyunca yeterince temas kurmadıysa, akşama kadar huysuz olmaları ve yalnız uyumak istememeleri şaşırtıcı değildir. Gün içinde daha fazla sarılmak ve öpmek, geceye veda etme sürecini kolaylaştıracaktır.

3. LOŞ AYDINLATMAYA GEÇİN

Parlak ışık beynimize net bir mesaj gönderir: Uyanık kalın. Ancak bilim adamları, gece boyunca hangi yapay ışıktan kaçınmamız gerektiği konusunda daha spesifik hale geldi. Beyaz ışıktaki mavi dalga boyu uykuyu en çok bozan şeydir çünkü bizi rahatlatan ve uykumuzu getiren melatonin salınımını engeller. Bu aynı zamanda bebekler ve çocuklar için de geçerlidir. Işıkları gece saatine yakın bir yerde kısın ve sakin ses tonları ve stres eksikliği ile birlikte bir fark yaratacaktır.

4. EVİN İÇİNDE KAMP YAPIN

Bu yöntem, bir sandalyede oturan veya çocuğun yatağının yanındaki kamp yatağında uyuyan bir ebeveyni içerir. Ve gün geçtikçe çocuğunuz uykuya dalarken “kamp” daha da uzağa taşınmalıdır. Bilim adamları ve uyku uzmanları tarafından hem bebeklerde hem de küçük çocuklarda etkili olduğu kanıtlanmıştır. Bebekler için, bir ebeveyn, bebek uyuyana kadar yakın oturur. Yaklaşık 3 hafta boyunca, ebeveyn varlığı yavaş yavaş kaldırılır.

5. KONTROLLÜ AĞLAMA YÖNTEMİNİ KULLANIN

Bu yöntemin amacı, çocuğun bağımsız olarak uykuya dalmayı ve kendini sakinleştirmeyi öğrenmesine yardımcı olmaktır. Adından da anlaşılacağı gibi, ebeveynler çocuklarının ağladığını duyduklarında çocuklarının iyi olup olmadığını kontrol etmeye ve güvence vermeye gelirler, ancak yavaş yavaş çocuğun daha büyük bir süre boyunca kendi kendine sakinleşmesine izin verirler.

Bebeklerin terk edilmiş hissetmeden kendilerini sakinleştirmeyi öğrenmelerini amaçlayan başka bir teknik Tracy Hogg tarafından popüler hale getirildi. Nazik bir yaklaşımdır, ancak sabır gerektirir. Bu gerçekten de adından da anlaşılacağı gibi: sakinleşip uykuları gelene kadar bebeği kaldırın ve daha sonra hala uyanık ama uykuluyken yatırın. İşlem, bebek veya yürümeye başlayan çocuk uykuya dalana kadar tekrarlanmalıdır.

6. KABUSUNU YENİDEN YAZIN

Araştırmalar, çocukların en az yüzde 80,5'nin kabus gördüğünü ve çocukların gecenin bir yarısında korkmuş hissederek hızla uyanabildiğini gösteriyor. Ebeveynler, çocuklarına güvende olduklarına dair güvence vererek ve kabusu güvenli, mutlu sonla birlikte yeniden hayal etmeye çalışarak başa çıkmalarına yardımcı olabilirler. Bilim adamları ayrıca, küçük çocukların korkularıyla yüzleşmelerine yardımcı olan kitap etkinliklerini okumayı ve bunlara katılmayı önermektedir.