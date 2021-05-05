Çocuğunuzun yeni kardeşine uyum sağlaması için 10 adım

Evde yeni bir bebeğe hazırlanırken hem çocuklarınızı nasıl dahil edileceğini hem de sağlıklı bir kardeş ilişkisi için nasıl zemin hazırlayacağınızı gösteren ipuçlarını sizler için hazırladık…

Yeni yürümeye başlayan çocuklar, yaklaşık 3,5 ila 4 yaşına kadar paylaşma fikrini anlamıyor ve bundan pek de hoşlanmıyor. Şimdi küçük çocuğunuzun sadece bir oyuncağı değil anne ve babasını paylaşmak zorunda kaldığı kargaşayı hayal edin. Evde yeni bir kardeşin ortaya çıkmasının bu kadar yüklü bir mesele olmasına şaşmamalı. Neyse ki, dahil olan herkes için işleri kolaylaştırmanın bazı denenmiş ve doğrulanmış yolları var.

1. BÜYÜK ÇOCUĞU BEBEK DOĞMADAN HAZIRLAYIN

Amacınız doğumdan önce çocuğunuzu kardeş fikrine alıştırmaktır. Büyük çocuğunuza karşı dürüst olun ve bebeğin çoğu zaman uyuyacağını, yemek yiyeceğini ve ağlayacağını ve hemen oyun arkadaşı olmayacağını açıklayın. Çocuğunuzun karnınızla etkileşime girmesine izin verin: onunla konuşun, hafifçe vurun veya bebeğin tekmelediğini hissetmesine izin verin. Birlikte bebek için bir şeyler planlarken eğlenin. Odasını değiştirmeniz gerekiyorsa, bunu önceden yapın, böylece büyük çocuk değiştiriliyormuş gibi hissetmez.

2. HER ŞEYDE BEBEĞİ SUÇLAMAYIN

Doğru olsa bile, bebeği neden bir şeyi yapamayacağınıza dair bir bahane olarak kullanırken dikkatli olun. Sana yardım edemem, bebeğin altını değiştirmem gerek. Sessiz ol, bebeği uyandıracaksın. Elbette, o zaman büyük kardeş bebeğin tüm talihsizliklerinin kaynağı olduğunu düşünecektir. Bunun yerine başka nedenler kullanmayı deneyin veya en azından bebek içermeyen ifadeler.

3. HER ZAMANKİ RUTİNE BAĞLI KALIN

Hiçbir şey saat gibi çalışmayacaktır: Yeni bebekle, eviniz zar zor içerilen bir kaosa benzeyecektir. Yine de düzenli bir program tutmaya çalışın; büyük çocuğunuzun daha az kaygılı hissetmesine yardımcı olacaktır. Mümkün olduğunca çok sayıda düzenli aktiviteye katıldıklarından emin olun, bebek ortaya çıkmadan önce aynı anda kalkın ve yatağa gidin.

4. BÜYÜK ÇOCUĞUN DUYGULARINI KABUL EDİN

İşler değiştiği için çocuğunuzun duygularını görmezden gelmeyin ya da kızgın ya da üzgün olduğu için onları azarlamayın. Olumsuz duyguları ifade edebilir veya hatta hareket edebilirler. Neden üzüldüklerini anladığınızı ve bu şekilde hissetmenin sorun olmadığını bilmelerini sağlayın. Ne olursa olsun onları her zaman seveceğinize dair güvence verin. Ne zaman sinirlenmeye başladıklarını size söylemelerini isteyin.

Korkunç "Bu bebekten nefret ediyorum" sözünü duyarsanız, çocuğunuza yanlış veya yanıldığını söylemeyin. Duymak acı verici olsa da, kardeşlerini sevmeleri gerektiğine onları ikna etmeye çalışmayın. Bunun yerine, onlara normal olduğunu ve umarım bu hissin geçeceğini söyleyin. Kabul, çocuğunuzun olumsuz duygularının başlangıçtaki yoğunluğunu hafifletecektir.

5. BÜYÜK ÇOCUĞUNUZA HEDİYE VERİN

Elbette kamyon yüküyle gelen harika bebek hediyeleri olacak. Ve kenarda oturup hediyeleri yığılmayı izleyen daha büyük bir çocuk için oldukça üzücü olabilir. Bu yüzden, arada bir büyük çocuğunuza da bir hediye ile sürpriz yapın. Büyük ve süslü bir şey olması gerekmez; dikkatin daha önemli olduğu durum budur. Onlar da bebek hediyelerini açıp önce onları test etsinler.

6. BÜYÜK KARDEŞİ BAKIMA DAHİL EDİN

Büyük çocuğunuzu yeni bebeğe yardım etmeye davet edin, ancak istemezlerse zorlamayın. Önemli bir anda seslenerek yardım isteyin. Bakalım, size temiz bir bebek bezi veya biberon getirip, kıyafet seçecekler mi veya taşıyıcıda bebeği sallayacaklar mı? Onlara bebeğin çoraplarını nasıl giyeceklerini öğretin ve pudrayı serpmelerine izin verin. Büyük kardeş bazı yeni yetişkinlik sorumlulukları verildiği için gurur duyacaktır.

7. BÖLÜNMEMİŞ OLARAK DİKKAT GÖSTERİN

Her ebeveyn, her gün büyük kardeşiyle bire bir zaman geçirmelidir. Partnerinizle, birinizin bebeği ne zaman izleyeceğini, diğerinin ise ilk çocuğunuzla kaliteli zaman geçirebileceğini belirleyen bir program yapın. Çocuğunuzun birlikte ne yapacağınızı seçmesine ve onu takip etmesine izin verin. Ayrıca, büyük çocuğunuz için bebeksiz bir bölge oluşturabilirsiniz, özellikle de bebek emeklemeyi zaten öğrenmişse ve büyük kardeşin oyuncaklarını yok edebiliyorsa. Onlar için özel bir alan yaratın ve kardeşleriyle paylaşmak zorunda olmadıkları şeylerle doldurun.

8. BÜYÜK ÇOCUĞUNUZA BEBEKLE İLGİLENMEYİ ÖĞRETİN

Çocuklar doğal olarak sertleşebilir, bu nedenle bir bebeğe nasıl nazikçe dokunup onu nasıl tutacaklarını göstermek için bir oyuncak bebek veya doldurulmuş bir hayvan kullanın. Bebeğe nasıl sırt ovulacağını gösterin ve kafasını doğru şekilde tutun. Onlara bu tür bir temasın bebeği sakinleştirdiğini söyleyin ve büyük kardeşi iyi yapılmış bir iş için övün. Bunların hepsi büyük çocuğa nasıl fiziksel olunacağını ve bebekle olumlu bir şekilde nasıl etkileşime gireceğini öğretir.

9. BEBEĞİN GERÇEK BİR İNSAN OLDUĞUNU GÖSTERİN

Bebeğin kendi ihtiyaçları ve ilgileri olan küçük bir insan olduğunu göstermeye özen gösterin. Bebeklerin süte ve çocuk bezine ihtiyacı olduğunu ve çok uyuduklarını ve sevdikleri ve sevmedikleri şeyler olduğunu açıklayın. Bir bebek iğrenç bir şey yaparsa, kasıtlı değildir. Daha büyük bir çocuğun, bebeğin hangi kıyafetleri seveceği veya hangi oyuncaklara ihtiyaç duyacağı konusunda spekülasyon yapması da heyecan verici olabilir. Çocuğunuza çocukluk fotoğraflarını göstermek de iyi bir fikir olabilir. Bebekliklerini tekrarlayarak, bir çocuğun yeni doğmuş bir bebekle ilişki kurmasını kolaylaştırırsınız.

10. HER BİRİNİN KENDİNİ ÖZEL HİSSETMESİNİ SAĞLAYIN

Hiçbir koşulda kardeşleri, doğum ağırlığı, ilk sözcükler, her birinin ne zaman emeklemeye veya yürümeye başladığı veya kimin daha fazla saçı olduğu gibi görünüşte masum olan konularda bile karşılaştırmamalısınız. Etiketleri de kullanmaktan kaçının, örneğin çocuklarınızdan birinin diğerinin önünde yetenekli olduğunu söylemeyin; bu rekabete neden olabilir. Başkalarının da yapmadığından emin olun; yabancılar veya büyükanne ve büyükbabalar gibi.