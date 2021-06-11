Çocuğunuzun zekasını arttırabilecek 7 oyun

Gelişme dönemindeki çocukların oynadıkları oyunlara göre zekalarının şekillendiğini biliyor muydunuz?

Oyun oynamanın çocuklarımız üzerinde ne kadar büyük faydası olduğuna ve onların gelişimine ne kadar yardımcı olduğuna şaşıracaksınız. Örneğin, çocuğunuz doktorluk oynamayı seviyorsa, diğer çocuklara karşı çok daha fazla empati gösterebilir. Veya makyajla oynamayı seviyorlarsa, gençlik yıllarına geldiklerinde özgüvenlerini artırabilir. İşte, çocuğunuza faydalı olabilecek oyunlardan bazılarını sizin için sıraladık. Sizin çocuğunuz hangi oyunları oynamayı tercih ediyor?

1. DOKTORCULUK OYUNUYLA EMPATİSİ GELİŞİR

Rol yapma oyunu, beyin gelişimi için olduğu kadar sosyal ve bilişsel gelişim için de harika bir araç olabilir. Bir çocuğun sosyal ve dil becerilerine yardımcı olabilir, hayal gücünü geliştirebilir ve dünyanın nasıl bir şey olduğuna dair bilgilerini genişletebilir. Doktor rolü oynamak, çocuklarımızın eğlenebileceği birçok rol yapma oyunundan biridir ve en sevdikleri oyuncak bebek veya oyuncağın sağlıklı olduğundan emin olmak, büyüdüklerinde daha fazla empati kurmalarına yardımcı olabilir.

2. TAHMİN OYUNLARI BETİMLEYİCİ BECERİLERİ ÖĞRETİR

Tahmin et oyunu, çocuklarımız için birçok önemli eğitim avantajına sahiptir. Bu oyunların sıra alma, kurallara uyma ve sportmenlik gibi temel faydalarının yanı sıra, oyun ayrıca şunları da yapabilir:

- Çocuklara renkleri nasıl ayırt edeceklerini öğretir

- Çocuklara "büyük ağız" ve "küçük ağız" gibi zıtlıkları nasıl ayırt edeceklerini öğretir

- Çocuklara yüz özelliklerini ve saçı tanımlama gibi tanımlayıcı becerileri öğretir

- Artikülasyonu iyileştirir

- Mantıksal düşünme geliştirir

3. MAKYAJLA OYNAMAK ÖZGÜVENİNİ ARTIRIR

Makyajla oynamak, yıllar sonra çocuğunuzun özgüveni için çok önemli olabilir. Çocuğunuz yaptığınız işe dahil olduğunu hissedeceği, en sevdiği kişiyle bir aktiviteye katılarak eğleneceği, bolca dikkat çekeceği ve iyi yapılmış bir iş için övgü alacağı için makyajla oynamak özgüveninin artmasına katkıda bulunabilir.

4. JENGA SABRI ÖĞRETİR

Jenga çok fazla konsantrasyon gerektirir, el-göz koordinasyonunu, karar vermeyi geliştirir ve oyunun ana fikri çocuklarımıza sabrı öğretmektir. Sadece bu da değil, bu çalışmaya göre Jenga beyin eğitimi için iyidir; bilişsel performansı teşvik edebilir ve geliştirebilir.

5. YAPBOZLAR BİLİŞSEL YAŞLANMAYI ÖNLEYEBİLİR

Yapbozlar, bir çocukla oynamak için en iyi oyunlardan biridir; sadece eğlenceli olmakla kalmaz, aynı zamanda aktivite bilişsel yetenekleri de büyük ölçüde etkileyebilir. Ayrıca hafıza kaybı, bunama veya Alzheimer hastalığı gibi bir akıl hastalığı geliştirme şansını da azaltırlar.

6. SATRANÇ PROBLEM ÇÖZMEYİ ÖĞRETİR

Satranç, oldukça faydalı bir başka çocuk oyunudur. Tabii ki, çok fazla strateji, problem çözme ve eleştirel düşünme gerektirir, ancak bu çalışmaya göre, bilgilerin çok daha hızlı işlenmesine de yardımcı olabilir.

7. SCRABBLE ÇOCUKLARIN KELİME DAĞARCIĞINI ZENGİNLEŞTİRİR

Scrabble, çocukların kelime dağarcığını zenginleştiriyor, hafızayı geliştiriyor. Bir araştırmaya göre, Scrabble'ı çok oynayanlar, oynamayanlara göre sözcüksel kararlar verirken beyninin farklı bir bölümünü kullanıyor.