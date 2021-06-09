Çocuk bakımında kuşak çatışmasına dikkat

Klinik Psikoloji Bilim Uzmanı İlkgün Demir, çocuk bakımıyla ilgili olarak kuşaklar arasında yaşanabilecek sorunlara dikkat çekti.

Çalışan ebeveynlerin çocukların bakımında yaşadığı zorluklar, yaşadığı ikilemler ve kuşak farkına bağlı olarak aile büyükleriyle yaşanan çatışmalar bazen içinden çıkılmaz bir hale dönüşebiliyor. Bazı durumlarda, çocuğunuz üzerinde birdenbire söz hakkınız elinizden alınıyormuş gibi hissetmeniz çok normal. Büyüklere torunlarıyla ilgili inisiyatif almamasını tavsiye eden İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden Klinik Psikoloji Bilim Uzmanı İlkgün Demir, bebeğin tüm sorumluluğunun annesi ve babasına ait olduğunu ve onlara sadece destek olunması gerektiğini söyledi.

BEBEĞİN YANINDA ANNE BABALARI ELEŞTİRMEYİN

Çocukla ilgili anne ve babası tarafından alınan kararlara, giyimine, sağlıkla ilgili sürecine ve dikkat edilmesi gereken şeylere saygılı olmanın gerekliliğini vurgulayan Demir, şu ifadeleri kullandı: “Bebek dahi olsa yanında anne ve babası eleştirilmemelidir. Zaten bebek, çalışmak zorunda kalan annesinden ayrılırken bir travma yaşıyor. Bu ilerleyen eleştirilerle birlikte yeri doldurulamayacak bir terkedilme ve istenmiyorum duygusuna yol açabilir. Karşılıklı güven ilişkisi ortamında yetişen çocuk ise bunu hangi yaşta olursa olsun hissedecek ve o terkedilme duygusunu tanımlamayacaktır. Bu güvenli ve şefkatli ortamda hem büyükanne ve dedelerle anılar yaratacak hem de anne ve babasının zorunlu oldukları için onu bıraktıklarını hissettiği için kaygılı bir çocuğa dönüşmeyecektir. Elbette anne ve baba olmayı özlemiş olabilirsiniz, torununuzda kızınızı ve oğlunuzu görüyor olabilir ve hatta onlardan dahi fazla seviyor olabilirsiniz. Sizin döneminizde yapılan bebek bakımına dair uygulamalar günümüz literatüründe değişmiş olabilir ya da gelininizin/kızınızın kendi bebek yetiştirme stili, anneliği sizinkinden farklı olabilir. Empati kurunca zaten bebeğini bırakmış bir anneyi anlamak ve samimi, içten, yardımcı bir destek olan olduğunuzu hatırlamalı ve hatta bebeğin annesine duygusal anlamda da destek olmalısınız.”

“BAZEN TECRÜBE BİLGİYİ DÖVER”

Bu süreçte ebeveynlerin de aile büyüklerine karşı sorumlulukları olduğunu belirten İlkgün Demir, “Anneler ve babalar olarak bu desteğe gönüllü olan büyüklerinizin de hakkını vermek, onları el üstünde tutmak, sorunlarınız varsa şefkatli bir üslup ile konuşmak, taleplerinizi açıklayıcı şekilde iletmek ve güven duymak zorundasınız. Büyüklerimiz bizler kadar çocuk psikolojisine ve yeniliklere hakim olmayabilir. Bu anlamda belki bunu ara ara büyüklerinizle konuşabilir, önemini anlatabilirsiniz ki gerçekten bir çocuğu harika bir mimari esere benzetirsek, temeli güvenli bağlanmadır. Anne ve baba olarak çalışma hayatınız ne kadar yoğun olursa olsun bebeğin sorumluluğu size aittir. Annelik stili farklı diye büyüğünüzü rencide etmek, eleştirmek yerine her zaman bebeği merkeze alarak sağlıklı iletişimi seçiniz, elbette farklılıklar olması çok normal. Onları dinlemeyi ve deneyimlerini yok saymamanızı öneririm. Zira onların tecrübesi, sizin bilginiz var. Bazen tecrübe bilgiyi döver.” ifadelerini kullandı.