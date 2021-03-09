Çocuklar anneleri etraftayken neden kötü davranır

Çocukların bilinmeyen iç dünyalarına dalmaya ve annelerini neden birçok teste tabi tuttuklarını öğrenmeye ne dersiniz?

Birincil bakıcılar olarak anneler genellikle sızlanma, çığlık atma, tokat atmaya teşebbüs, yemeği reddetme ve neredeyse felaketle sonuçlanan öfke nöbetleri gibi büyüleyici davranış gösterileriyle kutsanır. Çocukların diğer insanlarla melek gibi davrandıklarını fark etmişsinizdir, anneleri yanındayken kesinlikle vahşi olurlar. Çocuklar aslında annelerinin yanındayken harekete geçme eğilimindedir. İşin sırrı şu ki, bu anneye yapılan bir iltifattır.

ANNELERİN YANINDA GÜVENDE HİSSEDERLER

Anneler, bir çocuğun hayatındaki can yeleğidir. Çocuklar, kendilerini rahat, güvende hissettikleri ve çevrelerinde desteklendikleri için ebeveynlerinin ve özellikle de annelerinin önünde daha çok hareket eder. Kimse yabancıların önünde en kötü halini göstermekten hoşlanmaz. Aynı şey çocuklarınız için de geçerli.

Çocuklar yaramazlık yapmaya karar verdiklerinde, savunmasızlıklarını da göstermeye karar verir. Öyleyse bir dahaki sefere kendinizi çocuğunuzun neden siz hariç herkese nazik davrandığını anlamaya çalışırken bulduğunuzda, cevap şudur: çünkü onların annesi olma ayrıcalığına sahipsiniz ve harika bir iş çıkarıyorsunuz.

YABANCILARIN YANINDA ENERJİLERİNİ ATAMAZLAR

Yabancıları içeren herhangi bir sosyalleşme, çocuk için oldukça rahatsız edicidir. Yeni insanların varlığında hepimiz farklı davranırız. Genellikle yakından tanımadığımız insanların önünde elimizden gelenin en iyisini yapma ihtiyacı hissediyoruz. Bu çocuklar için de geçerlidir.

Ancak çocukların gelişmemiş beyinlerinin çoğu zaman dürtülerini kontrol etmesi çok şey gerektirir. Özellikle küçük çocuklar için iyi olmak ve kurallara uymak enerji gerektirir. Böylece eve gittiklerinde, hepsini dışarı çıkarırlar. Çocukların da zor ve kötü bir gün geçirebileceğini unutmayın.

DİKKAT ÇEKMEK İSTERLER

Çocukların harekete geçmesinin bir başka nedeni de annenin ilgisini çekmek için kardeşlerle, diğer yetişkinlerle, evcil hayvanlarla ve hatta annenin işiyle bir miktar rekabet halinde hissetmeleridir. Çocuklar sizin onlara dikkat etmemenizden hoşlanmazlar ve eyleme geçmek onların kozudur. Başlarını belaya bile soksalar, sonuçta sizin dikkatinizi çekmeyi başarırlar. Bu durumun çoğunlukla annelerde yaşanmasının sebebi ise, çocuğun anneye duyduğu ihtiyaçtır.

SINIRLARI KONTROL EDERLER

Özellikle anneleriyle gerçekten bağlantı kurmak isteyen çocuklar için sınırları test etmek doğal bir şeydir. Çocuklar anneleriyle ilişkilerinin güvenli olduğunu bilirler, bu yüzden etrafta dolaşabileceklerini, itaatsizlik edebileceklerini ve sınırları zorlayabileceklerini hissederler. Onu bilerek kızdırmaya çalıştıkları anlamına gelmez. Bu, çocuğun normal bir şekilde geliştiği ve onlarla iyi bir ilişkisi olduğu anlamına gelir.

Hiçbir sınır konulmazsa, çocuklar denemek ve onlarla ne kadar ileri gidebileceğini görmek isteyecektir. Bu genellikle anneler ebeveyn yerine arkadaş olmaya çalıştıklarında olur. İçten içe, çocuklar hiçbir sınır olmadığında kendilerini rahatsız ve güvensiz hissederler ve bir sınır bulana kadar zorlarlar.

BİR ŞEYİ BAŞARMAK İSTERLER

Bazı durumlarda, öfke nöbeti, çocuğun önünüzde doğal bir şekilde hareket ettiği anlamına gelmez. Bunun yerine, harekete geçerek sizi manipüle etmeye çalıştıkları anlamına gelir. Bu manipülasyonları gerçekten ayırt edebilirsiniz çünkü her zaman mantıklı bir amacı vardır. Bu davranışı cesaretlendirmek, onlara sadece bunun işe yaradığına ve sizin için işleri zorlaştıracağına dair güvence verecektir.