Çocuklarda bipolar bozukluğu nasıl anlaşılır

Çocuğunuzun anlam veremediğiniz duygu durum değişikliklerinin altında bipolar bozukluğu yatıyor olabilir. İşte, bu belirtileri çözümlemenize yardımcı olacak bazı bilgiler…

Bipolar bozukluğu olan yetişkinlerin yüzde 65’i, 18 yaşından önce semptomlar yaşamaya başlamıştır. Bu nedenle, durum genellikle yetişkinlerle ilişkili olsa da her yaştaki çocukta bipolar bozukluk olabilir. Çocuklukta başlayan bipolar, semptomları yetişkinliğe kadar yaşamayan kişilere kıyasla daha şiddetli bir hastalık seyri ile ilişkilidir. Erken müdahale, semptomları kontrol altına almanın anahtarı olabilir.

Bipolar bozukluğu olan bir yetişkin tanıyor olsanız veya kendiniz teşhis edilmiş olsanız bile, bir gençte aynı beliritler görünmeyebilir. Gençler, manik dönemler sırasında mutlu olmaktan çok sinirli olma eğilimindedir ve depresif dönemleri, üzüntü dışında daha fazla fiziksel şikayeti gösterebilir.

NE ZAMAN YARDIM ALMALISINIZ?

Bipolar bozukluğu olan çocuklar ve ergenler, aşırı olan ve tipik ruh hali ve davranışlarından büyük bir değişikliği temsil eden şiddetli ruh hali ve davranış değişiklikleri yaşar. Semptomların ne zaman değerlendirmeyi ve potansiyel olarak tanıyı garanti edecek kadar şiddetli olduğunu bilmek zor olabilir, bu nedenle şu üç temel faktörü göz önünde bulundurun: işlevsellik, duygu ve aile.

Çocuğunuzun günlük hayatı ve duyguları hakkında kendinize sormanız gereken bazı sorular:

- Çocuğunuzun problem davranışları günlük rutinlerini etkiliyor mu?

- Kendi yaşlarındaki diğer çocuklarla oynuyor mu?

- Düzenli olarak okula devam edebiliyor mu?

- Çocuğunuz kendisinde bir sorun olduğunu mu hissediyor?

- Kendi yaşlarındaki diğer çocukların yaptığı normal aktivitelerle uğraşırken kendilerini bunalmış hissediyor mu?

- Çocuğunuz diğer çocukların düşünmediği şeyler için endişeleniyor mu?

- Çocuğunuzun ailesinde ruhsal hastalık öyküsü var mı?

Araştırmalar, bipolar bozukluğu olan bir ebeveyne veya kardeşe sahip olmanın, bu risk faktörü anlamlı olabilir veya olmayabilir, ancak çocuğunuzun bunu geliştirme şansını artırdığını göstermektedir.

EN YAYGIN GÖRÜLEN BELİRTİLER

Yukarıdaki sorulardan en az ikisine ‘evet’ dediyseniz, muhtemelen bipolar bozukluğun spesifik semptomlarını merak ediyorsunuzdur. Uzmanlar, çocukluk ve ergenlik dönemindeki bipolar bozuklukta ortaya çıkabilecek kesin belirtiler konusunda hemfikir değildir, çünkü bunlar yetişkinlerin belirtilerinden biraz farklıdır, ancak bu belirtilerden bazıları şunları şekildedir:

- Ayrılık kaygısı,

- Öfke ve öfke nöbetleri,

-Belirgin sinirlilik,

- Muhalif davranış,

- Sık ruh hali değişimleri,

- Dikkat dağınıklığı,

- Hiperaktivite,

- Aynı anda birçok projeye veya aktiviteye dahil olmak,

- Normalden daha fazla enerji,

- Daha az uyku ihtiyacı,

- Huzursuzluk,

- Aptallık, sersemlik,

- Yarış düşünceleri,

- Agresif davranış,

- Risk alma davranışları,

- Depresyon hali,

- Letarji,

- Kendine güvensiz,

- Sabah kalkmada zorluk,

- Gece terörü,

- Hızlı veya baskılı konuşma,

- Ölüm veya intihar düşünceleri.

TEŞHİS VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Çocuğunuzun bipolar bozukluğu veya başka bir akıl sağlığı sorunu olabileceğini düşünüyorsanız, doktorlarıyla konuşun. Bazen depresyon veya DEHB gibi diğer durumlar da benzer sunumlara sahiptir; bu nedenle, diğer olasılıkları ekarte etmeye yardımcı olmak için çocuğunuzun ruh hali, uyku düzeni, enerji seviyesi, geçmişi ve davranışı hakkında olabildiğince fazla bilgi vermeniz önemlidir.

Bipolar bozukluk, bir kişinin hayatı boyunca yönetilmelidir.﻿ Tedavilere zamanla ayarlamalar gerekebilir. Çocuğunuzun tedavi ekibi şunları önerebilir:

İlaç tedavisi: Bir psikiyatrist, çocuğunuzun ruh halini dengelemek için ilaç reçete edebilir. Çocuğunuzun ilaçlarını izlemek ve yan etkilere karşı tetikte olmak önemlidir. Bipolar bozukluğu olan herkes için en iyi sonucu veren tek bir ilaç olmadığı için doğru ilacı ve doğru dozu bulmak biraz zaman alabilir.

Konuşma terapisi: Bir terapist, çocuğunuzu bipolar hakkında eğitebilir ve semptomları yönetmeye yardımcı olacak başa çıkma stratejileri önerebilir. Terapi genellikle aile üyelerini de içerir. Aile terapisi ilişki sorunlarını, davranış yönetimi sorunlarını veya tüm ailenin bir çocuğun akıl hastalığıyla başa çıkmasına yardımcı olacak stratejileri ele alabilir.

Tedavi, çocuk, ebeveynler, doktorlar ve terapistler ile bir ekip olarak birlikte çalıştığında en iyi sonucu verir. Bu nedenle, çocuğunuzun randevularına katılmanız, sorular sormanız, diğer tedavi sağlayıcılarla iletişim kurmanız ve çocuğunuzun zihinsel sağlık ihtiyaçları konusunda kendinizi eğitmeye devam etmeniz önemlidir.