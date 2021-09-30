Çocuklarda boy uzatmaya yardımcı olan 4 önemli besin

Çocukların gelişiminde etkin yeri olan yiyeceklerin listesiyle birlikte boylarının uzamasını destekleyebilecek ve kısıtlayabilecek etkenleri sizler için sıraladık…

Boyu kısa olan ebeveynlerin çoğu, çocuklarının da kısa olacağı fikrine kapılır. Çoğu zaman, uygun bir diyetin ve aktif bir yaşam tarzının çocuklarının boyunun uzamasına yardımcı olabileceğini unuturlar. Evet, çocukların boyunu artırabilecek çok çeşitli yiyecekler var.

Amerika’da yayınlanan bir araştırmaya göre, bir çocuğun beslenme şekli ile boyu arasında doğrudan bir ilişki vardır. Sadece bu değil, yayınlanan başka bir araştırma, süt, tavuk ve diğer hayvansal gıdaların tüketiminin çocuklarınızı daha uzun yapmanın en iyi yolu olduğunu öne sürüyor.

Çocuğunuzun boyunun neden daha uzun olmadığını biliyor musunuz? Bunun nedeni, yemeklerinde temel besin maddelerinden yoksun olmalarıdır. Dengeli bir diyet onların ihtiyaç duyduğu bir şeydir ve bunun sağlıklı olduğundan emin olmalısınız. Çocuklar yetişkinlerden çok daha aktif olduğu için onları düzenli aralıklarla besleyin. İşte, boy uzamasına yardımcı olan bazı besinler;

1. SÜT

Bunun her anne için büyük bir görev olduğunu biliyoruz, ancak süt, çocuklarınızın sağlıklı büyümesi için ihtiyaç duyduğu en sağlıklı yiyeceklerden biridir. Çocuğunuzun hızla boy kazanmasına yardımcı olacak en temel besinlerden bazılarını içerir. Sadece bu değil, aynı zamanda içeriğindeki yoğun kalsiyum sayesinde çocuğunuzun kemiklerini geliştirmenin yanı sıra kaslarını daha güçlü ve keskin hale getirmeye yardımcı olacaktır.

2. YUMURTA

Yumurtalar protein, kalsiyum, B12 vitamini ve riboflavin açısından zengindir ve bu besinlerin bazılarını diğer gıda kaynaklarında bulmak gerçekten zordur. En iyi yanı, yumurtaların çok yönlü yiyeceklerden biri olması ve onları sonsuz şekillerde yapabilirsiniz. Çocukların sabahları sebzeli bir omletle ya da sağlıklı bir kekin içerisinde bu besini almalarını sağlayabilirsiniz. Ayrıca yumurta, tok tutma özelliği ile günlük alınan kalori miktarını azaltacağı için çocuklarda obezite oluşumunun da önüne geçecektir.

3. MUZ

Bu mütevazı meyvenin gücünü her zaman hafife alıyoruz, ancak bu, çocuğunuzun en çok ihtiyaç duyduğu tatlı bir atıştırmalıktır. Bütün bir muzu yemeye direnirse, onları bir bardak muzlu smoothie veya shake ile yatıştırabilirsiniz. Bu sayede hem süt hem de muz onlara sorunsuz bir şekilde tüketmelerini sağlayabilirsiniz. Muz mideyi tok tutucuyla paketli gıda ve abur cubura olan eğilimlerini de ciddi ölçüde azaltacaktır.

4. KURU MEYVELER

Çocuklar büyürken hem enerjiye hem de beslenmeye ihtiyaç duyar. Bunun için, her yönüyle mükemmel olan kuru meyvelerden daha iyi ne olabilir? Kuru meyveler, kabuklu yemişler ve tohumlar zengin bir mineral, iyi yağ ve amino asit kaynağıdır. Bunların hepsi çocuğunuzun büyümesine yardımcı olmak için gereklidir. Çizgi film izlerken ya da ders çalışırken atıştırabilecekleri sağlıklı bir tabak boylarının uzamasına katkıda bulunabilir.

BOY UZAMAYI DESTEKLEYEN VE KISITLAYAN ETKENLER

Çocuğunuzun boyunu uzamasına engel olan kaçınmanız gereken bazı yiyecekler;

- Karbonatlı içecekler,

- Rafine karbonhidratlar ara sıra iyidir, ancak düzenli olarak değil,

- Çikolata, şekerleme, dondurma vb. gibi şekerli gıdalar,

- Paketlenmiş ve dondurulmuş gıda,

- Tuzlu tereyağı, mayonez vb. gibi sağlıksız yağlar.

Yiyeceklerin yanı sıra çocuğunuzun daha hızlı boy kazanmasına yardımcı olacak bazı ipuçları ise şu şekilde;

- Uygun uyku aldıklarından emin olun.

- Kemiklerini ve kaslarını uzatmak için germe egzersizleri yapmalarını teşvik edin.

- Onları spor yapmaya teşvik edin.

- D vitamini için onları güneşe maruz bırakın.

- Onları ev yapımı yiyecekler yemeye teşvik edin.