Çocuklarda grip aşısı hayati önem taşımaktadır

Çocuklarda belirli yaş ve hastalık gruplarında risk taşıyan gribal enfeksiyonlarına karşı toplum bağışıklığını sağlamanın tek yolu aşı olmaktan geçiyor.

Kış ayları ile birlikte gribal enfeksiyonların yaygınlığı da artmaya başladı. Özellikle 2 yaşından küçük çocuklar, griple ilişkili ciddi komplikasyonlara yakalanma açısından yüksek risk grubundadır. Çocuklarda grip kaynaklı komplikasyonlar arasında pnömoni, sıvı kaybı, kalp hastalığı veya astım gibi kronik hastalıkların ağırlaşması, sinüzit ve kulak enfeksiyonları ve beyin fonksiyonlarında bozulma ile nadiren de olsa bu komplikasyonlar nedeniyle ölümler olabilir.

Viral hastalıkların bulaşını önlemek ve toplum bağışıklığını kazandırmak için aşı olmanın önemine vurgu yapan uzmanlar, bu aşıların çocukları koruduğu konusunda hemfikir!

EN YÜKSEK RİSK GRUBU; 6 AYDAN KÜÇÜK BEBEKLER

6 aylıktan küçük çocukların, diğer yaşlardaki çocuklara kıyasla grip nedeniyle hastaneye yatma riskleri daha yüksektir. Grip aşılarının 6 aylıktan küçük çocuklarda kullanımının sağlık otoritelerince onaylanmadığı için, özellikle bu yaş grubundaki çocukları gripten korumaya daha fazla özen gösterilmelidir.

Sadece çocukların aşılanması yeterli değil. Bakıcılarının ve tüm aile bireylerinin hem kendilerini hem de çocukları gripten korumak için aşılanması gerekiyor. Gribe karşı korunmanın ilk ve en iyi yolu, yıllık grip aşısı olmaktır. Grip aşısı ayrıca, çocuklarda grip hastalığını, hastaneye yatış ve ölüm riskini büyük ölçüde azaltmaktadır.

GRİPTEN KORUYUCU ÖNERİLER

Gripten korunmak için günlük önleyici eylemlere de önemlidir. Grip semptomları taşıyan kişilerin, mümkün olduğunca, bakımındaki çocuk dahil diğer insanlarla temastan kaçınması gerekiyor. Öksürük veya hapşırma durumunda burun ve ağzın bir mendille kapatılması, mendilin kullanıldıktan sonra atılıp, ellerin sık sık sabun ve suyla yıkanması ya da alkol bazlı bir el temizleyici ile temizlenmesi öneriliyor. Mikropların yayılmasını önlemek için göz, burun ve ağıza dokunulmaması, sık dokunulan yüzeylerin dezenfekte edilmesi gerekiyor.

Çocuklarda ve yetişkinlerde grip tedavisinde kullanılan antiviral ilaçların hastalığı hafifletip, hastalık süresini kısaltmaktadır. Grip, ateş, öksürük, boğaz ağrısı, burun akıntısı/tıkanıklığı, vücut ağrıları, baş ağrısı, titreme ve yorgunluğa neden olabiliyor. Küçük çocuklarda ayrıca grip semptomları ile birlikte kusma veya ishal görülebilmektedir.

ACİL DURUM BELİRTİLERİ

Solunum yolu hastalığının belirti ve semptomları için bakımınızdaki çocukları yakından izleyin. Ateş, öksürük, boğaz ağrısı, burun akıntısı veya tıkanıklığı, kas veya vücut ağrıları, baş ağrısı, yorgunluk veya kusma/ishal gelişirse mutlaka doktorunuza başvurun. İşte, hastaneye başvurmanızın gerekli olduğu durumlar;

- Hızlı nefes alma veya nefes almada zorluk,

- Mor dudaklar veya yüz,

- Her nefeste içeri giren kaburga,

- Göğüs ağrısı,

- Yürümeyi reddedecek kadar şiddetli kas ağrısı,

- 8 saat boyunca idrar yokluğu,

- Ağız kuruluğu ve ağlarken gözyaşı yokluğu içeren vücudun aşırı sıvı kaybetmesi hali,

- Uyanıkken etkileşimde bulunmamak,

- Havale geçirmek,

- 40 derecenin üzerinde ateş,

- 12 haftadan küçük çocuklarda ateş,

- İyileşen ancak sonra geri dönen veya kötüleşen ateş veya öksürük,

- Kronik tıbbi durumlarda kötüleşme.