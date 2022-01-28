Çocuklarda karaciğer yağlanmasını önlemenin 9 yolu

Çocuklar arasında artan bir endişe kaynağı olan yağlı karaciğer hastalığını kontrol altında tutmak ve oluşumunu engellemek için izlenmesi gereken yollar…

Karaciğerimize erken çocukluktan itibaren bakmak çok önemlidir. Küçük çocuklarımızın obezojenik bir ortama maruz kalması nedeniyle, bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde son 5-6 yılda karaciğer yağlanması oranlarında katlanan bir artış var.

Bu karmaşık ve çok boyutlu senaryo, artan gıda arzı ve düşük besinli, enerji yoğun gıdaların aşırı tüketimi, modern hareketsiz yaşam tarzı, yüksek yaşam tarzı gibi bir çocuğun genel enerji dengesizliğini destekleyen çeşitli faktörlerden oluşur. Diğerlerinin yanı sıra, vücutta ve özellikle karaciğerde aşırı yağ birikimine yol açan etkenleri oluşturur.

ÇOCUKLARDA KARACİĞER YAĞLANMASI NEDİR?

Çocukluk çağı yağlı karaciğer hastalığı, metabolik veya genetik nedenler veya enfeksiyon yokluğunda karaciğerde yağ birikmesi ile karakterize edilen bir karaciğer hastalığıdır. Çocuklarda karaciğer yağlanması hızla çocuklarda en yaygın karaciğer hastalığı haline geliyor ve yetişkinlerde karaciğer naklinin en yaygın nedenlerinden biri olarak gösteriliyor.

Çocuklarda yağlı karaciğer, yetişkinlere göre daha şiddetlidir ve vakaların yüzde 15'ine kadar ileri evre teşhisi konmuştur. Karaciğer hastalığının ilerlemiş fibrozis ve siroza ilerlemesi çocukluk döneminde ortaya çıkabilir. Yağlı karaciğer hastalığı olan çocuklar, yağlı karaciğer hastalığı olmayan çocuklara kıyasla ciddi karaciğer hastalığına ilerleme veya ölüm riski 14 kat daha fazladır.

Çocuklarda karaciğerin önlenebilir enfeksiyonları arasında en önemlileri Hepatit A ve Hepatit E'dir. Hepatit A ve E enfeksiyonu birlikte çocukluk çağı karaciğer hastalığı yüküne en büyük katkıyı yapanlardır. Virüs vücuda girdikten sonra hastalık başlayana kadar 2 ila 7 hafta süren bir kuluçka dönemi vardır.

ÇOCUKLARDA KARACİĞER SAĞLIĞI NASIL KORUNUR?

1. Diyeti iyileştirmek ve fiziksel aktiviteyi artırmak için yaşam tarzı değişiklikleri erken çocukluktan itibaren önerilir. Enerji kısıtlaması, obezite/fazla kilodan kaçınmak için en etkili stratejidir. Tam tahıllar, bakliyat, yeşil yapraklı sebzeler ve taze meyvelerden oluşan dengeli sağlıklı beslenme modeli benimsenmelidir.

2. Tüm diyet stratejilerinin temel prensibi, daha fazla baklagiller, tam tahıllar, meyve ve sebzeler olarak tahıllar, orta ila yüksek balık tüketimi, düşük et ve et ürünleri tüketimi ve orta düzeyde süt ürünleri tüketimidir.

3. Kırmızı et, iç organ, rafine tahıl ve/veya şeker alımından kaçınılmalıdır.

4. Aşırı işlenmiş gıdalardan kaçınılmalıdır; unlu mamüller, derin yağda kızartılmış gıdalar, şekerlemeler, hızlı gıdalar, meyve suları, enerji içecekleri ve şekerle tatlandırılmış içecekler vb.

5. Düzenli fiziksel aktivite, dinlenme ve boş zaman aktivitelerinin (oyun, spor veya planlı egzersiz), beden eğitiminin, ulaşımın (yürüme ve bisiklete binme) bir parçası olmalıdır.

6. Tamamlayıcı ve alternatif ilaçların kendi kendine uygulanmasından kaçının.

7. Hareketsiz yaşam tarzı davranışlarından uzak durulmalıdır. Akıllı telefon, tablet kullanımı, TV izleme, video oyunu oynama, bilgisayar kullanımı dahil olmak üzere ekran süresi günde 2 saat ile sınırlandırılmalıdır.

8. Hijyenik olmayan koşullarda, özellikle yağışlı mevsimlerde pişmemiş (salatalar, kesilmiş meyveler) veya pişmiş yiyeceklerden kaçınılmalıdır. Yeterli hidrasyonu sürdürmek için sıvı alımını teşvik edin.

9. Herhangi bir karaciğer hastalığı belirtisi olması durumunda erken tıbbi yardım alın.