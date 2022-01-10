Çocuklarda konuşma zorluğunun 3 ana nedeni ve çözüm yolları

Çocuk gelişiminin önemli bir parçası olan konuşmanın gecikmesinin altında yatan nedenleri ve çözüm yollarını sizler için araştırdık…

Konuşma gecikmesi, adından da anlaşılacağı gibi, bir çocuğun beklenen oranda konuşma geliştiremediği bir durumu ifade eder. Bu, esasen konuşma becerilerinin aynı yaştaki akranlarına kıyasla geri kaldığı anlamına gelir. Ortalama bir insan çocuğu, 2 ila 3 yaşına kadar çeşitli artikülasyon seviyelerine sahip temel kelimeleri konuşmaya başlar.

Bu yaştaki çocuklar, en az bir dilde “evet” veya “hayır” gibi temel kelimelerin anlamlarını da anlamaya başlarlar. Bu yaştaki bir çocuk temel kelimeleri yorumlamada veya bunları anlaşılır bir şekilde konuşmada sorun yaşıyorsa, bu konuşma gecikmesinin bir işareti olabilir.

Konuşma gecikmesi yaygın bir durumdur ve çeşitli faktörlerden kaynaklanabilir. Sebebin temel nedenine bağlı olarak, konuşma gecikmesi, daha büyük bir altta yatan sorunu gösterebilir. İşte, konuşma gecikmesinin olası nedenleri;

1. KONUŞMA ORTAMININ AZ OLMASI

Bir çocuk çoğunlukla izole durumdaysa veya yetişkinlerin onların yanında veya onunla sohbet ettiğine sıklıkla tanık olmuyorsa, konuşma gecikmesi gelişebilir. Bunun nedeni, bir çocuğun öğrendiği her şeyin esasen çevresini taklit ederek öğrenilmesidir. Bir çocuk konuşmalara fazla maruz kalmazsa, nasıl iletişim kuracağını öğrenmede sorunlarla karşılaşabilir.

2. BEYİN KUSURLARI

Bir konuşma gecikmesi, altta yatan bir beyin sorunundan da kaynaklanabilir. Konuşma gecikmesi, serebral palsi ve otizm dahil olmak üzere çeşitli zihinsel engellerle ilişkilendirilmiştir. Bu nedenle, bir çocuk bu tür herhangi bir sağlık sorununun belirtilerini gösteriyorsa, konuşma becerilerinin gelişiminde gecikme yaşayabilir.

3. BEDENSEL ENGELLER

Konuşma gecikmesinin yaygın bir nedeni işitme bozukluğu olabilir. Bir çocuğun başlangıçta yetişkinleri dinleyerek ve sesleri taklit ederek sözcükleri nasıl telaffuz edeceğini öğrendiği gözlemlenmiştir. Ancak, işitme güçlüğü veya tam bir bozulma ile karşı karşıya kaldıkları bir senaryoda, konuşmayı anlamaları zorlaşır ve neyi, nasıl konuşacaklarını kaçırırlar.

KONUŞMA PROBLEMLERİNİN ÇÖZÜM YOLLARI

Konuşma zorluğu çocuklarda oldukça yaygın bir durumdur ve bazıları yukarıda sıralanan bir dizi nedenden kaynaklanabilir. Şimdi ortaya çıkan soru şudur: Bir konuşmadaki gecikmeyi zamanında nasıl fark edebiliriz ve durumu iyileştirmek için neler yapılabilir?

Muhtemel bir konuşma gecikmesini belirlemek için ebeveynlerin iyi bilgilendirilmesi ve çeşitli semptomların farkında olması gerekir. Çocuğunuzun bilişsel ve konuşma gelişiminde nasıl ilerlediğini takip etmek çok önemlidir. Öğrenmede herhangi bir gecikme olması durumunda, bir uzman veya doktor ile görüşmelisiniz. Evde herhangi bir müdahaleyi denemeden önce uzman rehberliği alın.

Çocuğunuzun yolculuğunu desteklemenin iyi bir yolu, onunla sık sık sohbet etmek ve ona öğrenme ve büyüme fırsatları vermektir. Sağlıklı ve besleyici bir ortam, kendilerini güvende ve desteklenmiş hissettikleri için çocuğun öğrenmesini ve akılda kalmasını önemli ölçüde artırabilir. Alanında uzman bir uzman, endişelenecek bir neden olup olmadığını size söyleyebilecek ve sizi doğru yöne yönlendirecektir.

Konuşma için beceri geliştirmeye yardımcı olan çeşitli çözümler vardır. Bunlara konuşma terapileri, konuşma patologları, psikologlar veya düzenli terapistlerle yapılan konuşmalar dahildir.