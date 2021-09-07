Çocuklarda pandemi stresini azaltmanın 8 yolu

Salgın döneminin çocuklarınız üzerinde yarattığı stresle baş edebilmelerine yardımcı olacak yöntemleri sizler için hazırladık…

Pandemi devam ederken, çocuğunuzun stres düzeylerinin iyileşmesi yerine arttığını fark edebilirsiniz. Çocukların erken yaşta yaşadıkları tüm değişim ve aksamaların yanı sıra, bilinmemezlik korkusu çocuklar için stres yaratabilir. Sonuçta, hiç kimse işlerin ne zaman normale döneceğini kesin olarak bilmiyor. Uzun süre evde öğrendikten sonra okula geri dönmek bile çok fazla strese neden olabilir.

Çocuğunuz pandemi ile ilgili stres yaşamaya devam ediyorsa, bu duyguları hafifletmek için yapabileceğiniz şeyler vardır. İşte, stresi nasıl tanımlayacağınız, çocuğunuzun korkularını nasıl ele alacağınız ve streslerini yönetmelerine nasıl yardımcı olacağınıza dair ipuçları…

ÇOCUKLARDA STRES BELİRTİLERİ

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre çocuklar strese farklı şekillerde tepki verebilirler. Daha iç içe, endişeli, öfkeli, içine kapanık veya heyecanlı olabilirler. Hatta bazılarında yatak ıslatma sorunu olabilir. Çocuğunuzun stres yaşadığına dair diğer bazı olası işaretler şunlardır:

- Rol yapmak veya sinirli olmak (gençlerde),

- Okuldan kaçmak veya kötü performans sergilemek,

- Konsantre olma, odaklanma veya dikkat etme zorluğu,

- Aşırı ağlama (küçük çocuklarda),

- Aşırı endişe, korku veya üzüntü,

- Kötü uyku alışkanlıkları,

- Alışılmışın dışında davranışlara gerileme,

- Açıklanamayan baş ağrıları, karın ağrıları veya diğer vücut ağrıları,

- Sağlıksız beslenme alışkanlıkları,

- Kötü alışkanlıklar kazanma.

ÇOCUĞUNUZUN KORKULARIYLA NASIL BAŞA ÇIKILIR?

Yapılan araştırmalara göre, çocuklar genellikle fiziksel ve duygusal güvenlik için ebeveynlerinden destek alırlar. Çocuklar çok fazla stres yaşadıklarında, ebeveynlerin çocuklarına yanlarında olduklarına ve bu zorlukların üstesinden birlikte geleceklerine dair güvence vermeye odaklanmaları gerekir.

Çocuğunuzun duygularını kabul edin: Çocuğunuzun yaşadığı değişikliklerden dolayı üzülmesi veya yapmalarına izin verilen şeylerin hala sınırlı olması normaldir. Önce duygularını doğruladığınızdan emin olun, ardından faaliyetlerde neden hala bazı kısıtlamalar olduğunu açıklayın.

Dürüst olun: Çocuğunuzun pandemi veya işlerin ne zaman normale döneceği hakkında soruları varsa, bu soruları basit ve dürüstçe yanıtlayın. İnsanlar hala hastalanırken bilim adamlarının insanları hastalıktan korumaya yardımcı olacak aşılar geliştirdiğini kabul edin. Aynı şekilde, çocuğunuz haberlerde veya arkadaşlarından üzücü bir şey duyarsa, bu endişelerini açık ve dürüst bir şekilde dile getirdiğinizden emin olun.

Daha fazla sarılın: Çocuklar stresli veya üzgün olduklarında, koşulsuz sevildiklerini bilmelerine yardımcı olur. Bu yüzden bol bol kucakladığınızdan ve onlara yanlarında olduğunuzu hatırlattığınızdan emin olun. Unutmayın, yapabilecekleri ve yapamayacakları şeylerde hala bu kadar sınırlı olmak gerçekten stresli olabilir. Yaşadıkları stresli olsa da her şeye rağmen sevildiklerini bilmek rahatlatıcı ve güven verici olabilir.

KALAN STRESİ AZALTMAK İÇİN İPUÇLARI

Korku, belirsizlik ve stres çocuklar üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir. Araştırmalar, çocuklar kronik strese maruz kaldıklarında, yetişkinlikte depresyon, kanser, astım ve kardiyovasküler hastalık gibi bazı olumsuz sağlık sonuçları için risk altında olduklarını gösteriyor.

Bu nedenle ebeveynlerin, çocuklarının bu stresle sağlıklı bir şekilde başa çıkmalarına yardımcı olacak adımlar atmaları gerekir. İşte çocuklarınızın pandemiden kaynaklanan kalıcı stresle başa çıkmasına yardımcı olabileceğiniz yollardan bazıları;

1. DÜZENLİ BİR RUTİN OLUŞTURUN

Bir rutin oluşturmak basit bir çözüm gibi görünse de araştırmalar, rutin oluşturmanın sosyal ve akademik başarı ile bağlantılı olduğunu göstermiştir. Daha da önemlisi, rutinler kriz zamanlarında dayanıklılık sağlayabilir. Bu nedenle, günlük bir rutine sahip olmanın çocuğunuza nasıl fayda sağlayabileceğini ve stresi nasıl azaltabileceğini gözden kaçırmayın. Halihazırda bir rutininiz varsa, onu sürdürdüğünüzden emin olun.

2. OKUL HAKKINDA GERÇEKÇİ OLUN

Belki de hiçbir şey Kovid-19 tarafından eğitimden daha fazla kesintiye uğramamıştır. Çocuklar çok az hazırlıkla çevrim içi öğrenme ortamlarına itildiler ve okulda olan birçok kişinin aynı anda öğrenmeye çalışırken maske takmayı ve sosyal mesafeyi yönetmesi gerekiyor.

Bu nedenle, pandemiden önce elde ettikleri başarının aynısını yaşamaları için çocuklarınıza çok fazla baskı yapmadığınızdan emin olun. Okulu çevreleyen çok fazla belirsizlik olduğunu ve bazı düzenlemelerin yapılması gerektiğini kabul edin. Stres seviyeleri de başarılarına müdahale edebilir.

3. SIK SIK DIŞARI ÇIKIN

Yakın zamanda yapılan bir araştırma, Kovid-19 sırasında 10 ila 18 yaş arasındaki çocukların dışarıda olduklarında ve açık hava etkinliklerine katıldıklarında, açık hava etkinliklerine katılmayan gençlere göre sağlıklarında daha küçük bir düşüş yaşadıklarını gösteriyor. Yürümek, bisiklete binmek veya birlikte yürüyüş yapmak gibi, çocuklarınızla mümkün olduğunca sık dışarı çıkmanın yollarını arayın. Parka frizbi atmak bile çocuklarınızın stresi azaltmasına yardımcı olabilir.

4. BAŞKALARIYLA BAĞLANTI KURMASINI SAĞLAYIN

Arkadaşlardan ve aileden uzun süre ayrı kalmak gençler için çok streslidir. Uzak kaldığınız insanlarla bağlantı kurmaya devam etmenin yollarını aradığınızdan emin olun. İnsanlar aşılandıkça, bu fırsatlar giderek daha erişilebilir hale gelebilir.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin yönergeleri, tam olarak aşılanmış kişiler için gevşetilmiş olsa da, aşılanmamış çocuklar ve yetişkinler için yönergelere uymak hala önemlidir. Bu, evinizin dışındaki insanlarla birlikteyken maske takma ve sosyal mesafeyi koruma kurallarına uymanız gerektiğidir.

5. STRES YÖNETMEYİ ÖĞRETİN

Çocuklar, herhangi bir durumda nasıl tepki vermeleri gerektiğini belirlemek için ebeveynlerine bakar. Sonuç olarak, kendi stres seviyenizi etkili bir şekilde yönettiğinizden emin olun. Dikkat, egzersiz, nefes egzersizleri ve sağlıklı beslenme yoluyla stresi nasıl yöneteceğinizi gösterin.

6. KONTROL SAĞLAMALARINA İZİN VERİN

Pandemi ile ilgili pek çok şey çocuğunuzun kontrolünün dışında. Sonuç olarak, kontrol edebilecekleri şeyleri arayın. Odalarını yeniden düzenlemelerine, o hafta nerede yemek yiyeceğinizi seçmelerine veya eviniz için bitki seçmelerine izin verebilirsiniz. Çocuklarınıza karar verme veya bazı şeyleri kontrol etme şansı vermek, onların güçlenmiş hissetmelerini ve hayatlarındaki bazı şeylerin sorumluluğunu üstlenebileceklerini hissetmelerini sağlayacaktır.

7. BÜYÜMELERİNİ TEŞVİK EDİN

Pandeminin birçok zorluk ve hayal kırıklığı yarattığını kabul etmek önemli olsa da bu, sizin ve çocuğunuzun o hayal kırıklığını yaşamanız gerektiği anlamına gelmez. Bunun yerine, pandemi söz konusu olduğunda çocuğunuzu bir büyüme zihniyeti geliştirmeye teşvik edin. Öğrendikleri şeyleri veya nasıl büyüdüklerini aramalarını isteyin. Hatta aile ile vakit geçirmek gibi meydana gelen bazı olumlu şeyleri bile bulabilirler.

8. PROFESYONEL DESTEK ALIN

Bazen bir çocuğun, bir ebeveynin sunabileceğinden daha fazla desteğe ihtiyacı olabilir. Çocuğunuz biraz stresten fazlasını yaşıyorsa, baş etmede güçlük çekiyorsa veya depresyon belirtileri veya başka bir zihinsel sağlık durumu sergiliyorsa, çocuğunuzun doktoru veya ruh sağlığı uzmanıyla iletişime geçin. Çocuğunuz ne kadar erken profesyonel destek alırsa, durumunun ağırlaşması o kadar az olasıdır.