Çocukları kötü davranışa sürükleyen 9 ebeveyn hatası

Mükemmel bir ebeveyn olmaya çalışırken, çocuğunuzun kötü davranışlara teşvik eden ebeveyn hatalarını sizler için hazırladık…

Çocukların beyinleri tam olarak gelişmediğinden, genellikle yanlış davranışları ihtiyaçlarını ve duygusal durumlarını iletmek için bir araç olarak kullanırlar. Ancak bazen bu, ebeveynlerin yanlış bir şey yaptığının bir işaretidir ve ceza en iyi çözüm değildir. Pek çok yetişkin, çocuklarının eyleme geçmesinin nedeninin kendi eylemleri olabileceğinin farkında değildir. İşte, çocuğunuzun kötü davranışlarını destekleyen ebeveyn hareketleri;

1. ÇOCUKLARINI ÇOK ELEŞTİRİRLER

Sürekli eleştiri, kimsenin hiçbir şeyi doğru yapamayacağını hissetmesine neden olur ve çocuklar özellikle bu konuda savunmasızdır. Ebeveynler çocuklarından mükemmellik beklerlerse ve övgü yerine sadece onaylanmazlarsa, küçüklerinizin hızlı ve gevşek oynamaya başlaması şaşırtıcı değildir. Daha da kötüsü, ebeveyn tarafından yıkıcı davranış, profesyonel ruh sağlığı yardımı gerektiren sorunlara yol açacaktır.

2. EBEVEYN ÇATIŞMALARINI YANSITIRLAR

Ebeveynler arasındaki çatışmalar kadar yaygın olan bir şey, çocuklara bir ebeveyni görmezden gelmeyi ve destek için diğerine koşmayı öğretir. Çocuklar, istedikleri cevabı alana kadar her ebeveyne ayrı ayrı dilekçe verecektir. Yeni kurallara ve yapılara maruz kaldıklarında çok katı veya adaletsiz olduğunuzu hissedebilirler, bu da sizin otoritenize karşı harekete geçmenize ve isyan etmenize yol açacaktır.

3. ÇOCUKLARININ ARKADAŞI OLMAYA ÇALIŞIRLAR

Havalı ebeveynler çocuklarının arkadaşı olmak isterler ve kurallar, disiplin konusunda rahattırlar. Ancak, bu tür ebeveynlik tarzında yetişkin otorite gücünü ve çocuklarının saygısını yitirdiği için riskler faydalardan daha ağır basmaktadır. Havalı ebeveynler çocuklarını, veremeyecekleri kararlar almaya zorluyor ki bu, bazı uzmanlar bunu ebeveynliğin çöküşü olarak adlandırıyor.

4. ÇOK FAZLA SEÇENEK SUNARLAR

Bir ebeveyn için kabul edilebilir 2 seçenek yeterli, ama daha fazla çocuklarda sıkıntı yaratır. Çocuklar için seçim yapamamak, ortalığı dağıtacak ve rahatsızlığa neden olacaktır. Ve bir çocuğun kabul edilemez bir şey seçmesi durumunda, ebeveyni güvenilmez bir yalancı gibi görünerek sözlerine geri dönmeye zorlayabilir. Sonuç olarak, çocuk kendi yolunu bulmak için dırdır etmeye devam edecektir.

5. İYİ BİR ÖRNEK OLUŞTURMAZLAR

Çocukların ebeveynlerinin yaptıklarını gördükleri açık olsa da, günlük yaşamda çoğu zaman unutuyoruz. Bir dahaki sefere süpermarkette sıraya giren veya engelli bir park yerine park eden bir anne gördüğünüzde, çocuklarının da muhtemelen aynı şekilde davrandığını bilirsiniz. Ama neyse ki, iyi bir örnek oluşturan ebeveynlerin, gözetim altında olmadıklarında bile doğru şeyi yapan çocuklara sahip olma olasılığı daha yüksektir.

6. AÇIKLAMA YAPMADAN EMİR VERİRLER

Hepimiz çocuklarını küçük askerler gibi büyüten ebeveynleri biliyoruz. Çocuklar nedenini anlamadan kendilerine söyleneni yapacaklar. Bu çocuklar kendilerine adaletsiz davranıldığını düşündükleri için isyan edebilirler. Arkadan konuşabilirler ve kapıları çarparak daha sert cezalara neden olurlar.

İşlerin neden belirli bir şekilde yapıldığını açıklayarak kolayca düzeltilebilir. Bir açıklama, çocuklara kendi kendini düzenlemeyi öğretir. Gençler de değerlerinize ve karar verme sürecinize saygı duyabilir.

7. PROFESYONEL YARDIMDAN UZAK DURURLAR

Elbette, genç yaşta öfke nöbetleri normaldir. Ancak çocuk kontrolden çıkarsa, bir davranış bozukluğundan muzdarip olabilir. Bazı ebeveynler çocuklarının neden kötü davrandığına dair nedenler ve mazeretler bulacaklar, ancak bir sorun olduğunu asla kabul etmeyecekler. Bir uzmanın yardımını reddetmek sadece durumu daha da kötüleştirir; bu bir kartopu gibidir ve hatta bir çocuğu gelecekte sabıka kaydına götürebilir.

8. ÇOCUKLARI ADINA KONUŞURLAR

Bir çocuğun kaba konuşma tarzı, ebeveynler her zaman çocuk adına konuştuğunda ortaya çıkan sosyal beceri eksikliğiyle açıklanabilir. Çocuklar sosyal ortamlara dahil olarak görgü kurallarını ve sosyal zarafeti öğrenirler. Kendini tanıtmak veya "affedersiniz" ve "teşekkür ederim" demek kadar basit bir şey bir çocuğa kibarlığı ve diğer insanlarla nasıl iletişim kuracağını öğretir.

9. HAREKETLERİNE GÜLERLER

Çocuklar küçükken, genellikle yardım edemeyiz ama yaramazca davrandıklarında güleriz. Çocukların suratlarını taktıklarında veya sinirlendiklerinde genellikle komik ve sevimli göründüklerini biliyoruz. Ancak, küçük çocuğunuza gülmek gelecekte sorunlara neden olabileceğinden dikkatli olun. Çocukların alay konusu olduğu ailelerde kötü davranmak gelecekte büyük olasılıkla bir sorun haline gelecektir.