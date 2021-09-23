Çocukları Kovid-19 kaygısından korumanın yolları

Ebeveyn olarak çocukların koronavirüs kaygı ve stres düzeylerini nasıl yönetebileceğinizi biliyor musunuz? İşte, sizin için hazırladığımız bazı ipuçları…

Pandemi gibi bir şeyin meydana geleceğini ve dünyamızı altüst edeceğini kimse hayal edemezdi. Çoğumuz Kovid-19 ile uğraşırken, finansal zorluklarla, yiyecek, barınak, istihdam, sosyal etkileşim eksikliği gibi zorluklarla karşı karşıyayız. Ayrıca, tüm gün süren haber döngüsü sürekli olarak virüs mutasyonları hakkında güncellemeler veriyor ve bu endişe verici bir durum. Eğitimden yemeğe, tatillerden düğünlere kadar hayatımızın her kararına sızan bir şeyle uğraşmak kolay değil.

Çoğumuz ya doğrudan karşı karşıya kaldığımız ya da sevdiklerimizin içinden geçtiğini gördüğümüz için her geçen dalga bizi daha da etkiledi. Peki, çocuklarınız bu durumdan nasıl etkileniyor? Çocuklarınızın yaşadığı koronavirüs stresi hakkında bilmeniz gerekenler…

ÇOCUKLARDA KORONAVİRÜS KAYGISI

Ne yazık ki çoğu yetişkin, çocukların dışarı çıkmadıkları için güvende olduklarına ve zihinsel kondisyonlarının Kovid-19'dan gerçekten etkilenmediğine inanarak kendi fiziksel ve zihinsel sağlıklarına odaklanıyor. Ancak yetişkinlerin sorumlulukları olduğu için gün içinde oldukça aktiftirler ve sonunda başarma duygusuna kapılırlar. Çocukların ise böyle bir şansı yoktur ve tünelin sonundaki ışığı tasavvur edemeyebilir. Bu onları endişelendirebilir ve dünyanın olumsuz bir imajıyla büyüyebilirler. Ayrıca çok çekingen ve savunmacı hale gelebilirler; kaygı, stres, depresyon ve güvensizlik hayatlarını sınırlamaya başlayabilir.

ÇOCUKLAR STRESTEN ETKİLENİYOR

Bir pandeminin boyutlarıyla ilgili bir sorunla uğraşırken belirli bir miktarda endişe hissetmeniz normaldir. Artan stres seviyeleri, bir çocuğun altta yatan herhangi bir tıbbi durumu kötüleştirmesine ve fiziksel sorunları alevlendirmesine neden olabilir. Tek bir konuya odaklanabilecek yarışan düşüncelerle karşı karşıya kalabilirler veya birden fazla farklı düşünce hattını temsil edebilirler. Ayrıca öfke patlamaları yaşayabilir veya ağlamaklı olabilirler. Bu aynı zamanda yeni korkuların/fobilerin gelişmesine de yol açabilir. Çocukların karşılaşabileceği bir diğer kargaşa da geceleri uyumakta güçlük çekmektir. Sosyal etkileşimler ya çok az olduğundan ya da tamamen yok olduğundan, yemek yeme, oyun oynama ya da etkileşimde bulunma istekleri olmayabilir.

EBEVEYN OLARAK NELER YAPABİLİRSİNİZ?

Her çocuk, olgunluk seviyelerine göre belirli bir şekilde tepki verir. Bu nedenle, çocuklar ya ebeveynlerine aşırı derecede bağlı olabilir ya da kendilerini soyutlayabilir. Ayrıca, çocuğunuzun kaygısını gidermenin düz bir yolu yoktur, ancak ebeveynler olarak yardımcı olmak için bazı şeyler yapabiliriz:

- Her şeyden önce, mevcut durumla ilgili kendi duygularınızla başa çıkmanın yollarını bulun, çünkü çocuklar etraflarındaki insanlardan ruh halini almaya eğilimlidir.

- Çocuğunuzun duygularını kabul edin ve bu tür konuları tartışmaktan kaçının, çünkü bu onların duygularını ifade ederken daha da endişeli hissetmelerine neden olabilir. Bu onların duygularını doğrulamaya yardımcı olacaktır.

- Hayatlarındaki bazı şeylerin kontrolleri dışında olduğunu bilmelerini sağlayın. Onlara, hakkında bir şeyler yapılabilen sorunları/durumları nasıl çözeceklerini ve kontrolleri dışında olan konulara girmemeyi öğretin.

- Ekran sürelerini azaltın çünkü sosyal medyaya çok fazla maruz kalmak zararlı olabilir. Ayrıca onları oynamaya teşvik edin, ilgi alanlarını ve hobilerini öğrenin ve onlarla oynamayı düşünün.

- Düzenli egzersiz ve uyku gereksinimlerinin karşılandığından emin olun. Belki de onlar için bir rutini düzeltin, çünkü bu onların aklını başka şeylerden uzaklaştırmasına yardımcı olabilir. Eğlence, rahatlama ve üretkenlik arasında bir denge bulmalarına yardımcı olun.

- Gerekirse, bir çocuk psikoloğuna danışmak, çocuğun neler yaşadığı konusunda daha net bir resim elde edilmesine yardımcı olabilir.

Bu birkaç ipucu, çocuğunuzun pandeminin neden olduğu endişe ve stresle başa çıkmasına yardımcı olabilir. Bu nedenle, çocuğunuzla aktif olarak konuşmayı ve arkalarında olduğunuzu bilmelerini sağlamayı unutmayın.