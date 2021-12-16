Çocukları virüslerden korumanın yolu hijyenden geçiyor

Soğuk havalarda artan ve çocuklarda sıkça rastlanan bağırsak enfeksiyonlarından doğru hijyen sağlandığı müddetçe korunmak mümkün!

Çocuklar mevsimlerden yetişkinlere göre daha fazla etkilenmektedir. Pandemi esnekliğinin yaşandığı şu dönemde okulların da açık olması, enfeksiyon hastalıklarının artışına neden oldu. Viral üst solunum yolu hastalıkları başta olmak üzere son zamanlarda gastroenterit denilen mide bağırsak iltihaplarının neden olduğu vakalar sebebiyle hastanelere başvurularda da artış yaşandı.

Özellikle çocuklarda, kış aylarında ishal ve kusma belirtileri çok fazla gözlenir. Bu hastalıkların başında en bilindik olanı rota virüsüdür. Rota virüsüne yakalanmak kadar korunmakta bir o kadar kolaydır. Önemli olan doğru korunma yollarını bilmek ve bu doğrultuda hareket etmektir.

EL HİJYENİNİ SAĞLAMAK ÇOK ÖNEMLİ

Rota virüslerin daha çok 5 yaş altı çocukları daha çok etkiliyor. Bunun sebebi, bu yaşlarda bağışıklık sisteminin daha zayıf olmasıdır. Bağırsak floralarının tam gelişmemesi, faydalı mikrobiyotanın tam oluşmaması nedeniyle 5 yaş altı çocuklarda daha fazla görülür. Yaş küçüldükçe bağırsak enfeksiyonlarının şiddeti artar. Bağırsak enfeksiyonlarından en sık gördüğümüz durum ishal ve kusmadır. Buda çocuklarda ciddi sıvı kaybına neden olur. Çocuğun yaşı küçüldükçe sıvı kaybından dolayı yaşayacağımız problemler daha fazla görülür. O nedenle küçük yaş grubunu daha fazla etkiler.

Kış aylarında enfeksiyonların yüzde 30 kadarının mide bağırsak iltihabı şeklinde ortaya çıkıyor. Bunlar içinde klasik hijyen yöntemleri çok önemlidir. Sadece el yıkama alışkanlığını doğru yaparsak yüzde 30 oranında bundan korunuyoruz. Dışarıdan eve gelince, yemeklerden önce ve sonra çocuklar 30 saniye ellerini yıkaması enfeksiyonlardan korunmanın en öneli yöntemlerinden biridir. Kalabalık ortamlar risklidir. Sosyal mesafe kişisel hijyen çok önemli. Bunun yanında bekletilmiş yiyecekleri yeniden ısıtıp vermeden aileler uzak durması gerekir. Isıtılan yiyeceklerde bulaşma riski daha yüksektir ve daha kolay enfeksiyona neden olur.

ROTA VİRÜSÜNE DİKKAT

Bir çocuğun en az 30 saniye elini yıkamasının rota virüs diğer viral enfeksiyonlardan yüzde 30 oranında korunma sağlıyor. Rota virüsü, dünyada çocukluk çağında ölüme en sık neden olan gastroenterit virüsler arasında ilk sırada yer alıyor. Enfeksiyon hastalıklarının bir ucunda ölüm var bunu bilmek gerekir. Bu daha çok gelişmekte ülkeler sosyo ekonomik durumu zayıf olan ülkeleri daha çok zorluyor. Rota virüs çok ciddi kusma ve ishalle seyreder. Rota virüs enfeksiyonuna yakalanan bir çocuk günde 10-15 kusma, günde 20-30 ishal şeklinde karşımıza gelebiliyor. Bu durum çocuklarda ciddi sıvı kaybına neden oluyor. Sıvı kaybını ağız yoluyla karşılayamazsak, damar yoluyla vermek zorundayız. Bu sıvı kaybı çocuklarda daha sonra halsizlik, bitkinlik, göz kürelerinde çökme, gözyaşları ev idrar miktarında azalma, sonrasında böbrek fonksiyonları etkileniyor. Çoğu zamanda hastanede yatarak tedavi gerektiriyor.

Çağımızın hatta yüzyılın en önemli icadı aşıdır. Bir salgından korunma en önemli yöntemi aşıdır. Piyasada biri 3 doz, diğer 2 doz şeklinde uygulanan iki aşı var. Bu aşıların yüzde 80’nin üzerinde koruyuculuğu var. Bu aşıyı olan çocukların yüzde 80’i bu hastalığa yakalanmıyor. Yüzde 20’lik bölüm ise hastalığa yakalansa bile hastaneye yatmadan, hafif şekilde bu hastalığı atlatabiliyor.