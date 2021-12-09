Çocukların bağırsak sağlığını korumanızı sağlayacak 4 yöntem

Bağırsak sorunlarına yenik düşen sadece yetişkinler değildir; çocuklar da mağdur olabilir. İşte, ebeveynler olarak çocuğunuza yardım etmek için yapabilecekleriniz…

Çocuğunuzun karnının ağrıdığını söylediğini ne sıklıkla duydunuz? Çoğu zaman zararsızdır, ancak bazı durumlarda diğer sindirim sorunlarının bir göstergesi olabilir. Evet, çocuklar da bağırsak sorunlarından muzdarip olabilir, bu yüzden dikkat etmemiz çok önemlidir.

Anne babalar, çocuklarını sağlıklı bir kiloda tutmak ya da bazen kilo aldırmak için, çocuklarına aç olmadıkları zamanlarda bile bilinçsizce yemek yedirir. Bu, sürekli yemek yeme alışkanlığı geliştirir. Ebeveynler, çocuklarının beslenme ihtiyaçlarını anlamalı ve öğünlerini buna göre planlamalı ve besin alımını makul bir sınırda tutmalıdır.

Aşırı yemek veya sürekli yemek yemek, bağırsakları ve genel sindirim sistemi üzerinde baskı oluşturacak ve bu da sindirim sorunlarına ve çocuk davranış sorunlarına yol açacaktır. Tün bu problemlerin önüne geçmeye yardımcı bazı yöntemler;

1. SU İÇTİKLERİNDEN EMİN OLUN

Bol miktarda su ve diğer sıvıları tüketmek, çocuğunuzun genel sağlığı kadar bağırsak sağlığı için de çok önemlidir. İyi su aldıklarında, uygun bağırsak hareketlerine sahip olurlar ve sistemleri iyi temizlenir. Bu, tüm toksinlerin düzgün şekilde atılmasına yardımcı olur ve bağırsak sağlığı üzerinde olumlu bir etkisi vardır. Bu onları bütün gün aktif tutar ve ayrıca bilişsel ve öğrenme yeteneklerini artırır.

Karpuz, portakal vb. su içeriği daha fazla olan süt ve meyveler veya meyve suları ile çocuğunuzun diyetinde optimum miktarda sıvı olduğundan emin olun.

2. LİF TÜKETMELERİNİ SAĞLAYIN

Lif, protein, karbonhidrat ve yağların yanı sıra çocuk sağlığı için çok önemlidir. Şekerin emilmesine yardımcı olur, atıkları iyi bağlar, böylece çocuğunuzun sağlıklı bir sindirim sistemine yol açan uygun bağırsak hareketlerine sahip olmasını sağlar. Yüksek lifli yiyecekler çocuğunuzun bağırsak sağlığı için de iyidir. Bağırsaklarımızda, gıdaların uygun şekilde sindirilmesine, hormon düzenlenmesine ve nörotransmitterlerin ve vitaminlerin sentezine yardımcı olan bakteri vb. gibi trilyonlarca mikrop bulunur.

Bu bakteriler, sindirim sisteminde iyi sindirilmediğinden lifle beslenmeyi severler. Bu aynı zamanda bağırsak bakterileri için mükemmel bir besindir. İyi bağırsak bakterilerini lifle beslemek, çocuğunuzun bağışıklık sistemini güçlendirecek ve sindirim sistemini sağlıklı hale getirecektir. Diyetlerinde yeterince lif yoksa, bağırsaklarını düzgün bir şekilde çıkarmaları çok zor ve acı verici olabilir ve bu da genel sağlıklarını dolaylı olarak etkilemesi muhtemeldir. Fasulye, meyve, baklagiller gibi yüksek lifli yiyecekleri çocuklarınızın diyetine dahil edin.

3. GEREKSİZ ANTİBİYOTİK KULLANIMINI SINIRLAYIN

Antibiyotik kullanımı son dönemlerde iyice yaygınlaştı. Evet, ebeveynler çocuklarına hafif ateşi olsa bile yan etkilerini bilmeden antibiyotik veriyor. Antibiyotikler hayat kurtarıcı olsa da bazen bazı sağlık sorunları ağır ilaçlar kullanılmadan çözülebilir.

Antibiyotikler, kötü bakterilerle birlikte iyi bakterileri de öldürür ve iyi bakterilerin kaybı, uzun vadede çocuğunuzun sağlığı ve bağırsakları üzerinde daha geniş bir etkiye sahip olabilir. Çocuğunuza yalnızca belirli bir tıbbi veya sağlık sorununu çözmek için gerekli olduğunda antibiyotik vermeniz önerilir. Başka bir yöntemle tedavi edilebiliyorsa, bundan kaçının.

4. PREBİYOTİKLERİ VE PROBİYOTİKLERİ DAHİL EDİN

Ebeveynler olarak herkes çocuklarının mümkün olduğunca sağlıklı olmasını ister. Bu nedenle, çocuklarının diyetine prebiyotik ve probiyotikleri dahil etmeyi düşünebilirler. Bunlar, çocuğunuzun bağırsak mikroflorası için iyi olan, canlı ve aktif bağırsak sağlıklı bakteri kültürlerini içeren gıdalardır. Bunları tüketmek, çocuğunuzun özellikle gastrointestinal enfeksiyonlara yakalanma olasılığını azaltır. Onlara lor, yoğurt, lahana turşusu gibi doğal probiyotikler ve piyasada bulunanlardan verebilirsiniz.