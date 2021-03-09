Çocukların bağışıklıkları için uyku düzeni önemli

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Nafiye Polat Çiçek, mevsim geçişlerinde alerjik çocukların sıkıntılarının arttığını söyleyerek uyku düzeninin önemine dikkat çekti.

Mevsim değişikliklerinde ani ısı değişiklikleri oluyor ve buna bağlı da vücudumuzdaki savunma mekanizmaları da değişiyor. Dolayısıyla çocuklarımızda grip, üst solunum yolları enfeksiyonu ve nezle gibi hastalıklar artıyor. Bunlardan çocukları korumanın bazı yolları var. Bahar geçişlerinde ilk alınacak önlemin ısı ortamını ayarlamak ve uyku düzenine dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Nafiye Polat Çiçek, konu hakkında bilgiler verdi.

“VİTAMİN EKSİKLİKLERİ GİDERİLMELİ”

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Nafiye Polat Çiçek, “Çocuklara genelde aileler bu mevsimde neler giydireceklerini bilemiyorlar. Hava bir sıcak bir soğuk nasıl giydirelim bilemiyoruz diyorlar. İnce kat kat giydirmeleri bu dönemde önemli. Üst katlar özellikle kolay çıkarıp giyebileceği kıyafetler ayarlarsak, mevsimin ısısına göre de çocuğumuzu giydirmiş oluruz. Böylece çocuk hem terlemez hem de üşütmez. Biz üşütmesinden korktuğumuz kadar, çocukların terlemesinden de korkarız. Terleme de hastalığa açık bir hale getirir çünkü çocuklarımızı. Bunun dışında da bu mevsimde çocukların uykusuna özellikle dikkat etmek lazım. Uyku düzeni çocukların bağışıklığı için çok önemli.” dedi.

Kış aylarında vitaminlerden yoksun olunduğu için baharda hekimlerden yardım alınması gerektiğini belirten Nafiye Polat Çiçek, “Beslenmek de çok önemli ve mevsim meyve ve sebzelerini tüketmek çok önemli. Yağlı tohumlardan zengin beslenmeleri, omegadan zengin beslenmeleri, ceviz ve fındık gibi yiyecekler vermeleri de bu dönemde önemli. Bunları verirken yabancı cisim aspirasyonlarına da dikkat etmekte önemli. Bütün olarak vermemek, verdiğinde tüketmesini sağladığımız sırada da yanında olmak, özellikle 3 yaş altı çocuklar için çok önemli. Biz tabii ki yiyeceklerde vitamin ve minerallerden zengin beslensin istiyoruz çocuklar ama her zaman bu çocuklarda mümkün olamayabiliyor. Kış döneminden çıktığımızı düşünürsek, D vitamininden de bu dönemde çocukların fakir olduğunu düşünürüz. Bunun için mutlaka hekimlere başvurmaları lazım. Burada da gerekli olan destekleri hekimlerimiz sağlayacaktır mutlaka. Demir ve D vitamini eksikliği bağışıklığı en başta etkileyen faktörlerdendir. Vitamini kendi kafamıza göre kullanmamamız gerekir çünkü vitaminlerin eksikliği kadar fazlalığı da vücudumuza zarar vermektedir.” ifadelerini kullandı.

“BAHAR DÖNEMİNDE ALERJİK SIKINTILAR ARTABİLİR”

Nafiye Polat Çiçek, baharda alerjik hastalıkların daha da sıkıntılı bir hale gelebileceğini söyleyerek, sözlerini şu şekilde tamamladı: “Bu mevsimde alerjik hastalıklar artar çünkü ilkbaharda çiçekler açmaya başlar ve polenler etrafa savrulmaya başlar. Özellikle alerjik çocukların sıkıntıları bu dönemde artmaya başlar. Alerjik rinit, kurdeşer ürtiker dediğimiz hastalıklar ve astım atakları bu dönemde çok yoğun olur. Ailelerin bunun dışında alabileceği önlemler var. Bunlar da rüzgarlı ve tozlu havalarda çocukları dışarı çıkarmama, oda havalandırmalarını bu saatlerde yapmamak gibi. Özellikle sabah saatleri polenlerin yoğun olduğu saatlerdir ve bu saatlerde de yapmamak uygun olacaktır. Alerjik çocuklarda ayrıca koruyucu başlamak da önemli. Alerjik olduğunu bildiğimiz çocuklarda özellikle burun akıntısı, hapşırık, geniz akıntısı, gözlerde kızarıklık, kaşıntı gibi durumlar olduğunda hekime başvurmak önemli çünkü biz koruyuculara başlıyoruz bu çocuklarda ve bunlar sayesinde hastalıkların ilerlemesini engellemiş oluyoruz.”