Çocukların beyin gelişimini destekleyen 5 süper besin

Çocuğunuzun okulda daha başarılı olmasını istiyorsanız, beyin gelişimlerini olumu yönde etkileyen diyetine ekleyebileceğiniz besin listesine gelin birlikte göz atalım!

Bir bebeğin midesi küçük olduğu için onu beslediğimiz her şeyin besin ve sağlık yararları ile dolu olması daha da önemlidir. İyi yemek, tüm sağlıklı vücut fonksiyonlarının temelidir ve beyin de bir istisna değildir. Beynin gün boyunca sürekli bir enerji kaynağına ihtiyacı vardır. Bu, büyüyen çocuklar için daha da önemlidir; çünkü beyin onların bilişsel gelişimini de destekler.

Hepimizin çocuklarımızın sağlıklı bir beyne sahip olmasını ve mümkün olduğu kadar akıllı olmalarını istememiz gerçekten çok önemli. Hepimiz bilişsel yeteneklerini en üst düzeye çıkarmak istiyoruz, değil mi? Sonuç olarak, ebeveynler olarak sadece çocuklarımız için en iyisini istiyoruz.

İşte tam da bu nedenle, çocuğunuzun öğrenme becerilerini, hafızasını ve odaklanmasını nasıl geliştirebilecek en iyi besinleri sizler için araştırdık…

1. YEŞİLLİKLER

Olsa çocuklar yeşillik yemek reddeden anne onları onları yemek yapmak için, bu şart olacak. Ispanak ve pazı gibi yeşillikler folat, lif, vitaminler, antioksidanlar ile doludur ve bu besinler yeni beyin hücrelerinin büyümesine yardımcı olur. Bilişsel sağlığı bozulmadan tutmak için bu yiyecekleri ekleyebilirsiniz:

- Kara lahana,

- Ispanak,

- Roka,

- Lahana,

- Karnabahar.

2. YUMURTA

Yumurtalar açıkça bir besin deposudur. Yumurtalar protein açısından yoğundur ve çocukların daha iyi konsantre olmalarına yardımcı olur. Yumurta sarısını omletlere dahil etmeyi unutmayın; çünkü hafıza gelişimine yardımcı olan kolin ile doludur. Ayrıca yumurta, çocuklarda beyin hücre bağlantısını güçlendiren demir, iyot, omega-3 yağ asitleri, çinko, lutein ve A, D ve B12 vitaminlerini içerir.

3. ELMALAR

Elmalar beslenme çantası dostudur ve kişinin zihinsel sağlığını iyileştiren bir antioksidan olan kersetin ile yüklüdür. Uzun süreli beyin sağlığını korumak için çocuğunuzun diyetine elma eklemek önemlidir. Elmalar mevsimindedir ve mevsim boyunca verilmelidir. Ek olarak, elmalarda bulunan çözünür lif olan pektin, çocuğun sindirimine yardımcı olur, insülin seviyelerini düzenler ve sağlıklı bağırsak florasını destekler.

4. BALIK

Balık, güçlü bir D vitamini kaynağıdır ve hafıza kaybını önleyen temel ve omega-3 yağ asitleriyle doludur. Bu esansiyel yağ asitleri sadece sağlıklı beyin fonksiyonu için değil, aynı zamanda bir çocuğun kalbi, eklemleri ve genel sağlığı için de önemlidir. Beynin sorunsuz çalışmasına ve çocuklarda konsantrasyonun artmasına yardımcı olması için somon, ton balığı, hamsi ve sardalya gibi yağlı balıkları tercih edin. Onları ızgara yapabilir ve çocuğunuza verebilirsiniz.

5. MEYVELER

Meyveler beyin için sağlıklı süper gıdalardır. Beyindeki serbest radikallerle savaşan antioksidanlarla doludurlar. Dahası, meyveler kalp sağlığı için harikadır, kiloyu yönetir, kan şekerini düzenler ve bağışıklık için güçlü bir besin kaynaklarıdır.