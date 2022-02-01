Çocukların duygusal gelişimini artıracak 5 öneri

Her ebeveynin en büyük amaçları sağlıklı bir birey yetiştirmektir. Peki, bu gelişim sürecinde çocuğunuzun ruh sağlığını olumlu yönde etkilemenin yollarını biliyor musunuz?

Çoğu ebeveyn, çocuklarını fiziksel olarak sağlıklı tutmakta başarılıdır. İyi beslendiklerinden, aşılarının yapılmasından ve fiziksel olarak aktif kaldıklarından emin olmak için çalışırlar. Ancak bir çocuğun duygusal ve zihinsel sağlığı, yaşam kalitesi için fiziksel olarak sağlıklı olması kadar önemlidir.

Çocuğunuzun zihinsel sağlığını desteklemek, tıpkı fiziksel sağlığına yaptığınız gibi, çocuğunuzun çok yönlü ve zihinsel olarak sağlıklı yetişkinler haline gelirken engellerle başa çıkmak için ihtiyaç duyduğu esnekliği geliştirmesine yardımcı olur.

Akıl sağlığımız, fiziksel, duygusal, ilişkisel ve ruhsal esenliğimiz gibi hayatımızın her yönü ile bağlantılıdır. Hayatımızın bu yönlerinin her biri birbiriyle ilişkilidir. Bir veya daha fazla alan etkilendiğinde, ruh sağlığımızın olumsuz etkilenmesi muhtemeldir.

ÇOCUKLARIN RUHSAL GELİŞİMİNİN ÖNEMİ

Bir çocuğun zihinsel sağlığı iyi olduğunda, net düşünebilir, arkadaş edinebilir ve yeni şeyler öğrenebilir. Ayrıca özgüven geliştirirler, öz saygı geliştirirler, azim uygularlar, hedef belirlemeyi öğrenirler, karar verme alıştırması yaparlar, başa çıkma becerilerini öğrenirler, zor duyguları yönetirler ve hayata sağlıklı bir duygusal bakış açısı geliştirirler.

Bu becerileri öğrenmek her zaman kolay değildir ve özellikle çocuğunuzun depresyon veya anksiyete gibi bir akıl sağlığı sorunu varsa, pratik gerektirir. Aslında, zihinsel sağlık sorunları yaşamak o kadar da nadir değildir. Tedavi edilmediği takdirde, bu zihinsel sağlık sorunlarının bir çocuğun hayatı üzerinde önemli bir etkisi olabilir. Akıl sağlığı sorunları olan ilkokul çocuklarının okulu kaçırma olasılıkları daha yüksektir ve akranlarından üç kat daha fazla uzaklaştırma veya okuldan atılma olasılıkları vardır. Ayrıca, diğer zihinsel bozukluklar veya kronik tıbbi durumlar gibi dikkate alınması gereken uzun vadeli sonuçlar da vardır.

Ebeveynler, yalnızca çocuklarının ruh sağlığını destekleyerek değil, aynı zamanda zihinsel engellerle karşılaştıklarında ihtiyaç duydukları yardımı sağlayarak bu istatistiklerin önüne geçebilirler. İşte, çocuğunuzun ruh sağlığını desteklemek için bilmeniz gerekenler;

1. KOŞULSUZ SEVGİ GÖSTERİN

Çocuğunuzun zihinsel sağlığını desteklemenin en önemli yollarından biri, koşulsuz sevgi göstermektir. Çocuklarınıza, neyle karşı karşıya oldukları veya neyle uğraştıkları önemli değil, onları koşulsuz sevdiğinizi ve onların yanında olduğunuzu düzenli olarak bildirin.

Çocukların hepimizin hata yapabileceğini ama bu hatalardan ders çıkarabileceğimizi anlaması gerekiyor. Çocuğunuzun hatalarını, başarısızlığı iletmek yerine bir öğrenme yolu olarak çerçevelediğinizden emin olun. Kötü bir seçimde hayal kırıklığına uğramış olsanız bile, çocuğunuz hissettiğiniz hayal kırıklığının ona olan sevginizle hiçbir ilgisi olmadığını bilmelidir.

2. KARAKTERLERİNİ ÖVÜN

Teşvik, övgü ve olumlamaların tümü, ebeveynlerin yalnızca çocuklarının özgüvenini ve özsaygısını geliştirmekle kalmayıp, daha da önemlisi zihinsel sağlıklarını desteklemenin yollarıdır. Araştırmalar, düşük benlik saygısının, çocuğun yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyen kaygı, depresyon ve akademik stres ile ilişkili olduğunu göstermektedir. Düşük benlik saygısı, intihar düşüncesine bile yol açabilir. Çocukları fiziksel özelliklerden veya başarıya yönelik şeylerden daha sık karakter özellikleri için övün.

3. BİRLİKTE VAKİT GEÇİRİN

Bir aile olarak birlikte vakit geçirmek sadece aile bağlarını güçlendirmekle kalmaz, aynı zamanda ebeveynlere çocuklarıyla neyle mücadele ettiklerini ve hayallerinin ne olduğunu öğrenmeleri için çok ihtiyaç duydukları yüz yüze zaman verir. Çocuklarınızın önemli olduğu ve onların hayatlarında neler olup bittiğini önemsediğiniz mesajını verir. Ayrıca, düzenli olarak birlikte vakit geçiriyorsanız, çocuğunuzun hayatındaki sorunları tanıma olasılığınız daha yüksek olacaktır.

Ebeveynler, aile yemekleri yiyerek, birlikte yürüyüşe çıkarak, birlikte projeleri tamamlayarak, ev ödevlerine yardım ederek veya birbirleriyle oyun oynayarak çocuklarına zaman ayırabilirler.

Çocuklarınıza, onların umursadıkları insanları da önemsediğinizi gösterin. Ayrıca, sağlıksız ilişkiler veya arkadaşlıklar içinde olduklarında onlara bilgi sağlayabilir ve nasıl sağlıklı bir arkadaş olabilecekleri konusunda onlara rehberlik edebilirsiniz.

4. DÜZENLİ İLETİŞİM KURUN

Tutarlı bir şekilde konuşmak, çocuğunuzun zor durumları, problem çözmesine yardımcı olabileceğiniz anlamına gelir. Ayrıca, uğraştıkları duygular hakkında konuşmaları için onları teşvik edebilirsiniz. Açık iletişim, çocukların duygularını keşfetme konusunda kendilerini özgür hissetmelerini sağlar. Ebeveynler, çocuklarıyla tutarlı bir şekilde konuşuyorlarsa, işlerin ters gittiğini fark etme olasılıkları daha yüksektir.

Başlamak için bir yer, okuldan, partiden veya özel bir etkinlikten sonraki günlerini paylaşmalarını sağlamaktır. Çocuğunuzun bu etkinlikleri paylaşmasını sağlamak, sorunları gidermelerine yardımcı olmanız için size fırsatlar sağlayacaktır.

5. GÜVEN OLUŞTURUN

Çocukların temel ihtiyaçlarından biri kendini güvende hissetmektir. Çocuklar kendilerini güvende hissettiklerinde uygun şekilde gelişir ve uygun şekilde öğrenir. Ayrıca akıl sağlığı sorunları yaşama olasılığı daha düşüktür ve akıl sağlığı sorunları ortaya çıktığında bunlar sadece biyolojik sonuçlardır.

Bu güvenlik ve güven duygularını geliştirmenin bir yolu, evinizde çocuklarınızın duygularını ve mücadelelerini tartışabilecekleri güvenli bir ortam yaratmaktır. Bunu, iyi bir rol model olarak yapabilirsiniz. Çocuklar örnek alarak öğrenirler. Mücadeleleri ve zorlukları paylaşmanın kabul edilebilir olduğunu görürlerse, ebeveynlere kendi başlarına gelme olasılıkları daha yüksek olacaktır.