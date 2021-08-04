Çocukların sevebileceği en iyi 10 yiyecek

Besin değerleri bakımından zengin yiyecekleri çocuğunuzun beslenme rutinine koyarak daha sağlıklı olmalarına yardımcı olabilirsiniz.

Çocuklarınızı sevmedikleri yiyecekleri yemeye zorlama veya tabaklarını temizletme alışkanlığını edinmek istemeseniz de, çocukların sevdiği birçok sağlıklı yiyecek vardır. Ebeveynler genellikle bu sağlıklı yiyecekleri gözden kaçırır ve doğrudan sosisli sandviç, pizza, patates kızartması, tavuk kanadı, meyve suyu ve soda gibi çocukların kolay yedikleri yiyeceklere yönelirler. Çocuklarınız bu tür yüksek kalorili, yüksek yağlı yiyeceklerden kaçınmayı ve bunun yerine lif oranı yüksek, yağ oranı düşük, kalsiyum, demir ve diğer vitamin ve mineralleri içeren yiyeceklerin tadını çıkarmayı öğrenmeleri çok daha iyi olacaktır. İşte, çocukların sevebilecekleri yiyeceklerden bazıları;

1. ELMA

Çoğu meyve gibi elma da harika bir atıştırmalıktır. Sulu, tatlı ve düşük kalorilidirler Aynı zamanda iyi bir C vitamini kaynağıdırlar ve soyulmamış bütün bir elma için yaklaşık 5 gram lif içerirler. Ne yazık ki elmalar tüm olarak yenmediğinde besinsel yararlarının çoğunu yitirebilen sağlıklı yiyeceklerden biridir.

Ebeveynler, çocuklarına soyulmamış bütün bir elma ya da bütün bir elma kesmek yerine, alternatif olarak genellikle çocuklarına soyulmuş elma, elma püresi veya elma suyu verir. Elmanın soyulması, lifinin yaklaşık yarısını kaybetmesine neden olur ve elma püresi de bir bütün elmadan çok daha düşük lif içerir ve daha fazla şeker ve kaloriye sahiptir.

2. KAHVALTI GEVREĞİ

Hayır, şekerli mısır gevreği dolu bir kase sağlıklı bir kahvaltı değildir, ancak diğer birçok kahvaltılık gevrek çocuğunuzun diyetinin sağlıklı bir parçası olabilir. Çocuklarınız için bir kahvaltılık gevrek seçerken, içeriğinde şeker olmadığına emin oun. İyi seçenekler arasında kalsiyumla güçlendirilmiş ve lif eklenmiş tam tahıllı tahıllar bulunur. Çocuğunuzun diyetinin geri kalanına bağlı olarak, ekstra demir ve diğer mineraller ve vitaminler sağlayan bir kahvaltılık gevrek de arayabilirsiniz. Kaseye doğranmış bir muz veya çilek ekleyin, çocuklarınız bunu daha da çok sevecek.

3. YUMURTA

Bir süre, yumurtalar kolesterol içeriği nedeniyle kötü bir üne sahipti, ancak çoğu beslenme uzmanı artık yumurtaların diyetinizin sağlıklı bir parçası olabileceği konusunda hemfikir. Yumurtalar iyi bir protein kaynağıdır ve biraz demir ve diğer birçok vitamin ve mineral içerir.

Peki ya kolesterol? Yumurtalar kolesterol içerir, ancak bir kişinin kolesterol seviyesini yükseltmede daha önemli faktör olan çok fazla doymuş yağ içermezler. Yine de, her gün bir yumurta çocuklar için oldukça sağlıklıdır.

4. SÜT

Genellikle yeni yürümeye başlayan çocuklar ve okul öncesi çocuklar yeterince süt alamıyor gibi görünür, ancak yaşlandıkça birçok çocuk daha az süt içmeye başlar. Bu muhtemelen sütten hoşlanmadıkları için değil, soda, meyve içecekleri ve çok fazla meyve suyu dahil olmak üzere birçok başka içeceğin evde bulunmasından kaynaklanmaktadır.

Süt, çocuklar için iyi bir kalsiyum, D vitamini ve protein kaynağıdır ve süt alerjisi olmadığı sürece her çocuğun diyetinin bir parçası olmalıdır. Yaşlarına bağlı olarak, çoğu çocuk, özellikle başka yüksek kalsiyumlu yiyecekleri yemiyor veya içmiyorsa, her gün 2 ila 4 bardak süt içmelidir.

5. YULAF EZMESİ

Bebekler yulaflı gevreklerden ne kadar zevk alıyorsa, birçoğunun daha sonra beyaz ekmek ve diğer rafine tahıllar üzerinde büyümesi ve yaşlandıkça yulaf ezmesi ve kepekli tahılları yememesi biraz şaşırtıcıdır.

Çocuklarınıza birçok çocuğun sevdiği yulaf ezmesi ve daha fazla yulaf ezmeli yiyecek ve atıştırmalık (yulaf ezmeli kurabiye, yulaflı çubuk vb.) sunarak bu eğilimle mücadele edebilirsiniz. Yulaf ezmesi, tıpkı diğer tam tahıllı yiyecekler gibi, çocuklarınız için iyi olan yüksek lifli bir besindir.

6. FISTIK EZMESİ

Fıstık ezmesi çoğu evde temel gıda olacak gibi görünse de, birçok ebeveyn, gıda alerjileri endişesi ve yüksek oranda yağ içerdiği için fıstık ezmesinden kaçınıyor. Fıstık ezmesinde bulunan yağ nispeten yüksek, ama diğer birçok yüksek yağlı besinlerde bulunan doymuş yağlardan daha sağlıklıdır.

Yağı azaltılmış fıstık ezmelerinden de seçebilirsiniz. Ama bunun dışında çocuğunuza A vitamini, demir, E vitamini, B6 vitamini, folik asit, magnezyum, çinko, bakır ve iyi bir protein kaynağı olacaktır.

7. AY ÇEKİRDEĞİ

Ayçiçeği çekirdeği yemek aslında tüm çocukların tadını çıkarabilecekleri sağlıklı bir besindir; kabukları yere atmadıkları ve yiyebilecek yaşa geldikleri sürece. Çoklu doymamış ve tekli doymamış yağlar yüksek olmasına rağmen, bunlar iyi yağlardır. Ayçiçeği tohumları doymuş veya kötü yağlar bakımından düşüktür. Ayçiçeği tohumları lif bakımından yüksektir ve iyi bir demir kaynağıdır. Ayrıca bol miktarda E vitamini, magnezyum, fosfor, çinko ve folat içerirler.

8. TON BALIĞI

Çocuklarınız sadece balık çubukları veya kızarmış balık sandviçleri yemedikçe balık sağlıklı bir gıda olabilir. Bazen gözden kaçan ton balığı, birçok çocuğun sevdiği sağlıklı bir balıktır. Ton balığı konserve olduğu için ebeveynler tarafından endişeyle karşılansa da, çocukların severek yediği birçok gıdadan daha sağlıklı olduğu kesindir. Aşırıya kaçılmadığı takdirde, çocukların haftada iki porsiyona kadar konserve hafif ton balığı yemesine izin verilebilir. Çocuğunuzun ton balıklı sandviçini daha sağlıklı hale getirmek için az yağlı mayonez ve tam buğday ekmeği kullanın.

9. SEBZELER

Tabii ki, sebzeler çocuklar için en iyi yiyecekler listesinde olacak, ancak bu, çocuklarınızı onları yemeleri için kandırmak veya çocuklarınıza Brüksel lahanası, brokoli ve ıspanak yemeye zorlamak anlamına gelmez. Pişmiş havuç, mısır, bezelye ve fırında patates gibi çocukların sevdiği pek çok sebze var. Pişmiş havuç, lif, A vitamini, C vitamini ve potasyum açısından yüksek olduğu için özellikle sağlıklı bir seçim olabilir.

Çocuklarınızı erken yaşta sebze çeşitleriyle tanıştırmayı, bol seçenek sunmayı, ailece sebze yiyerek iyi bir örnek oluşturmayı ve çocuklarınız onları yemese bile çok küçük porsiyonlarda sebze sunmaya devam etmeyi unutmayın. Onlara teklif etmeye devam ederseniz, sonunda onları yerler.

10. YOĞURT

Yoğurt iyi bir kalsiyum kaynağı olduğundan, özellikle çok süt içmeyen çocuklar için yoğurt, çocuklar için sağlıklı bir besindir. Çocuklarınızın zaten yoğurt yedikleri için bununla iyi durumda olduğunu düşünebilirsiniz, ancak tüm yedikleri ekstra şekerli ve ilave probiyotik içermeyen hazır bir çocuk yoğurduysa, o zaman bazı besinsel faydalarını kaçırıyor olabilirler.

Çocuklarınız için bir yoğurt seçerken, az yağlı ve çok fazla şeker içermeyen canlı aktif kültürler arayın. En ideali ise, yapabiliyorsanız kendi ev yoğurdunuzu yapmanız olacaktır. Böylelikle yoğurdunuzun içeriğinden ve probiyotik oranından emin olabilirsiniz.