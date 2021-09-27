Çocukların sizi dinlememesine zemin hazırlayan 5 hata

Çocuğunuzun sizi dinlemesini sağlamakta zorlanıyorsanız, sergilediğiniz söylemlerinizin sorgulamanın vakti gelmiş olabilir. İşte, çocuk gelişiminde sıklıkla başvurulan hatalı söylemler…

Ebeveynler, söylediklerini çocuklarına tek seferde yaptırabilmenin imkansız olduğunu bilir. Çocuğunuz, video oyunlarını kapatmalarını söylediğiniz ilk üç seferde sizi duymadığı konusunda ısrar etse de yatmaya hazır olmalarını her söylediğinizde tartışsa da kendinizi tekrar etmek sinir bozucu olabilir.

Çocukların arada sırada bağımsızlıklarını savunmaları normal ve sağlıklı olsa da yönergeleri nasıl izleyeceklerini de öğrenmeleri gerekir. Çocuğunuzun uyumluluğunu artırmanın etkili bir yolu, talimat verme şeklinizi değiştirmektir. İşte, söylemlerinizde alışkanlık hale getirdiğiniz ve çocuğunuzun dinlememesi psikolojisini destekleyen hatalardan bazıları;

1. ÇOK FAZLA UYARIDA BULUNMAK

Çoğu ebeveyn tekrar tekrar üçe kadar sayarak, "Sana kaç kere söylemem gerekiyor?" diye sorar ya da “Bu gerçekten son uyarım” diyerek yıldırmaya çalışır. Çok fazla uyarı verirseniz, çocuğunuz blöf yapmayı öğrenecektir. Aslında, tekrarlayan uyarılar vermek, çocuğunuzu ilk konuştuğunuzda dinlememesi için eğitir. En az beş kez daha tekrar edeceksen neden ilk söylediğini yapıyorsun?

Kendinizi tekrarlarsanız, çocuğunuz sizi dinlememeye başlayacaktır. Yapmasını istediğiniz şeyi bir kez yapın. Dinlemezlerse, bir uyarı ile devam edin ve harekete geçmezlerse onlara bir sonuç vermeye hazır olun.

2. ANLAMSIZ TEHDİTLER SAVURMAK

“Odanızı hemen temizlemezsen bir daha asla dışarı çıkmana izin verilmeyeceğim!” ya da “Eğer toplamazsan tüm oyuncaklarını atarım!” gibi tehditlerin çalışma olasılığı yoktur. Bunları tamamen hayal kırıklığıyla söylediğinizde ciddi olabilirsiniz, ancak çocuklar, bir ebeveynin aşırı cezaları takip edemediğini veya yapmayacağını çabucak fark eder.

Abartılı tehditler tek sorun değil. Bazen, ebeveynler kulağa davetkar görünen tehditlerde bulunurlar. Hedefe bağlı olarak söyledikleriniz, çocuğunuzun kulağına cezadan çok bir ödül gibi gelebilir.

3. GÜÇ MÜCADELELERİNE GİRMEK

Çocuğunuzla, gerçekten farkına varmadan bir tartışmanın içine çekilmek kolaydır. Ama ne kadar uzun süre “Evet öylesin!” ve “Hayır değilim!” tarzından bir savaşın içerisine girerseniz, çocuğunuz talimatlarınızı takip etmekten o kadar uzun süre kaçınabilir.

Çocuğunuza odasını temizlemesini söylediğinizde bu konuda 20 dakika tartışırlarsa, bu 20 dakika sizin istediğinizi yapmayı geciktirmiş olur. Bir güç mücadelesi ile dikkatinizi dağıtmayın. Bunun yerine, çocuğunuz uymamayı seçerse bir sonucu takip etmeye hazır olun.

4. SONUÇLARI TAKİP ETMEMEK

Olumsuz sonuçlar, çocuğunuza gelecekte daha iyi seçimler yapmasını öğretir. Ancak sonuçları tutarlı bir şekilde takip etmek için mücadele ederseniz, çocuğunuz öğrenmeyecektir.

Gerçekten yapmadan ayrıcalıkları elinden almakla tehdit etmek veya çocuğunuz ayrıcalıkları için yalvardığında pes etmek etkili olmayacaktır. Bir hayat dersi olarak hizmet edecek mantıksal sonuçları takip edin. Çocuğunuza ne demek istediğinizi ve ne söylediğinizi kastettiğinizi öğretin. Sadece adil bir sonuçla devam etmeyi planlıyorsanız uyarılarda bulunun.

5. KONUŞURKEN SES YÜKSELTMEK

Çocuklar dinlemediğinde, birçok ebeveyn seslerini yükseltmeye meyillidir. Ancak bağırmanın olumlu sonuçlara yol açması olası değildir. Çocuğunuzla anlaşmazlıklarınızda sesinizi yükselmek, sizi anlamalarını kolaylaştırmayacaktır. Sadece ortamın gerilmesine ve konudan uzaklaşmanıza zemin hazırlayacaktır.

Ayrıca araştırmalar, bağırmanın fiziksel şiddet kadar zararlı olabileceğini gösteriyor. Çocuğunuzla olan ilişkinize zarar verecek ve bu da çocuğunuzun gelecekte sizi dinleme şansını azaltacaktır.