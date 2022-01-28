Çocukların uykuda diş gıcırdatmasının 4 ana nedeni

Çocuğunuzun özellikle uyurken diş gıcırdattığını fark ettiniz mi? İşte, çocuklarda bruksizm olarak bilinen bu rahatsızlığın nedenleri…

Çocuğunuzun dişlerini gıcırdattığını fark ederseniz, endişelenmeniz muhtemeldir. Ne de olsa, zihninizi bir telaşa sokabilir ve bir şeylerin gerçekten yanlış olduğuna inanmanıza neden olabilir. Bruksizm olarak da adlandırılan bu hastalık, çocukların yüzde 6 ila yüzde 50'sini etkiler.

Bazıları bunun stres ve kaygıya istemsiz bir tepki olduğuna inanırken, diğerleri bunun bağırsak solucanlarının varlığı nedeniyle olduğunu düşünüyor. Bruksizm tehlikeli kabul edilmezse de bir çocuk dişlerini sürekli gıcırdattığında ağrıya sebep olabilir ve dişlerine zarar verebilir. İşte, çocuklarda bruksizm nedenleri;

1. STRES

Bazı araştırmalar, stres ve bruksizm arasındaki bağlantıyı göstermektedir. 'Anne Psikolojik Özelliklerinin Uyku Bruksizmine Etkisi' başlıklı bir araştırmaya göre, stresli çocuklar sıklıkla bu sorunla karşı karşıya kalıyor. Aslında, akademisyenlerden ders dışı etkinliklere kadar her konuda üstün olma baskısı bazen çok fazla olabilir ve bu onların başa çıkma mekanizması haline gelebilir.

2. KAYGI

Anksiyete ve diş gıcırdatma arasında bir bağlantı olduğunu kanıtlayacak çok fazla kanıt yok, ancak huzursuz olan çocukların bruksizmden muzdarip olma ihtimalinin daha yüksek olduğuna inanılıyor. Belirtileri ilk başta fark etmeyebilirsiniz, ancak belirli belirtiler bir süre sonra görülebilir. Kaygıları bruksizm şeklinde kendini gösterebilir. Çocuklar arasındaki ayrılık kaygısının bir sonucu olarak da olabilir.

3. UYKU VE RUH SAĞLIĞI BOZUKLUKLARI

Stres ve kaygı daha büyük nedenler olsa da belirli zihinsel sağlık ve uyku bozuklukları nedeniyle de olabilir. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) veya sık migreni olan çocuklar risk altında olabilir. Bazen bruksizm de uyku bozukluklarına neden olabilir.

4. DİŞ SORUNLARI

Bruksizm veya tekrarlayan diş gıcırdatma, çocukların dişlerinin yanlış hizalanması veya diş teli takmaları nedeniyle de olabilir. Yapılan araştırmalara sonucunda diş sorunlarının bruksizm ile bağlantılı olduğuna dair çok fazla kanıt bulunamamıştır.

BRUKSİZMİN NEDEN OLDUĞU SAĞLIK SORUNLARI

Bruksizm, çocukların belirli sağlık sorunları geliştirmesine neden olabilir. Bunlardan en yaygın olanları;

- Kırık diş ve diş eti sorunları,

- Temporomandibular eklem bozukluğu,

- Yeme bozuklukları,

- Ruh sağlığı bozuklukları,

- Uyku sorunları.

Çocuğunuzun böyle bir sorunla karşılaştığını gözlemlerseniz gecikmeyin ve bir doktora başvurun. Doğru tavsiye büyük ölçüde yardımcı olabilir.