Çocukların yemek seçmesini önleyecek 5 yöntem

Fazla çaba sarf etmeden çocuğunuza seçici olmamasını ve yemek yemeden zevk almasını sağlayacak yöntemleri sizler için hazırladık…

Pek çok ebeveyn için çocuklarının seçici olmadan sağlıklı besinler tüketmesi oldukça önemlidir. Ancak bazı ebeveynler, çocuklarını tabaklarında ağlamadan veya brokolilerini masada bırakmadan zevkle yemeye ikna etme sanatında ustalaşmıştır.

Usta ebeveynlerden derlediğimiz, çocuklarınızı sağlıklı ve her yönlü yemeye teşvik eden ipuçlarını öğrenmeye ne dersiniz? İşte, çocuğunuzun yemeklere olan bakış açısını değiştirecek yöntemler;

1. ÇOCUĞUNUZUN YENİ TATLAR DENEMESİNE İZİN VERİN

Çocuklar aynı yiyeceklerden kolayca sıkılır ve beslenme alışkanlıkları sık sık değişir. Bir çocuğun yeni yemekler deneyimlemesi önemlidir ve çoğu ebeveyn bunu çok ciddiye almalıdır. Uzmanlara göre, bir çocuk farklı türde sağlıklı yiyecekleri ne kadar çok deneyimlerse, büyüdükçe daha sağlıklı diyetlere olan ilgileri o kadar artacaktır. Bir çocuğun farklı yemek örneklerini denemesine izin verdiğinizde, onun damak tadı da gelişecek ve yeni yemekler denemeye meyilli olacaktır.

2. YEMEKLERİNDEN ZEVK ALMALARINI SAĞLAYIN

Çocukların yemekten hoşlanmamasının nedenlerinden biri, sevmedikleri bir şeyi tekrar tekrar yemeye zorlanmasıdır. Çocuklara ara ara sevebileceği ufak atıştırmalıklarla mutlu ederek yemek yemeyi sevdirmenin yollarını keşfedebilirsiniz. Ebeveynler sağlıklı beslenme konusunda çok katı olmaktan kaçınmalıdır. Çocuklara yemeklerinden zevk almaları sağlanmalıdır ve küçük ikramlar onları dört gözle bekletebilir.

3. YİYECEKLERİ DAHA KÜÇÜK TABAKLARDA SERVİS EDİN

Çocuklara neden daha küçük tabaklarda yemek sunulması gerektiğinin arkasındaki mantık basittir; büyük bir tabağın boyutundan ve servis edilen porsiyondan korkmamaları gerekir. Ve daha küçük tabaklar kullandıklarında, yemeklerini kendilerine servis etmeye teşvik edilirler, bu da ne yemek istediklerini seçmelerine yardımcı olur. Ebeveynlerin normal büyüklükte olduğunu düşündükleri kısım aslında bir çocuk için çok büyük olabilir ve ebeveynler, çocuklarının porsiyon başına yiyebileceği yiyecek miktarını ölçerken bunu hatırlamalıdır.

4. AİLECE YEMEK YİYİN

Geleneksel ebeveynler, sağlıklı yemek ve yaşam tarzı seçimlerini destekleyen özel bir ev ortamı yaratır. Düzenli olarak birlikte yemek yemek ve çocuğunun yemek pişirme sürecine katılmasına izin vermek, onları ne yiyeceklerine daha fazla ilgi göstermeye teşvik edebilir. Çocuklarınıza örnek olarak sağlıklı, lezzetli yemek pişirme ve zevkli beslenme düzeni oluşturun.

5. İŞTAH AÇICI AKTİVİTELERE YÖNLENDİRİN

Sağlıklı bir iştahı teşvik etmek söz konusu olduğunda fiziksel aktivitelerin önemini biliyoruz. Günlük rutininde çocuğunuzun daha fazla fiziksel aktivitede bulunması önemlidir. Çocuklarınızın saatlerce video oyunları oynamasına izin vermek yerine, onları mahalledeki parkta yürüyüşe çıkarmak veya evde saklambaç oyunu oynamak daha iyidir.