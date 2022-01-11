Çocukların zihinsel gelişimi için gerekli besin önerileri

Ortaya çıkardığı etkileri öğrenerek, zihinsel sağlığın temelini oluşturan yiyecekleri çocuğunuzun günlük beslenme alışkanlıklarına eklemeye ne dersiniz?

Çocuğunuz telaşlı bir yiyiciyse, yiyeceklerine besin katmanın lezzetli yollarını aramaya çalışın. Bu onların zihinsel ve fiziksel olarak daha güçlü olmalarına yardımcı olacaktır. Bağırsak sağlığının ruh sağlığı üzerinde doğrudan etkisi vardır. Pandemi dönemleri özellikle arkadaşları ve öğretmenleriyle düzenli olarak buluşamayan ve dışarıda özgürce oyun oynayamayan çocuklar için streslidir.

Bu nedenle zihinsel sağlıkları üzerinde olumlu etkisi olan yiyecekleri yemek önemlidir. Besin maddeleri ve sebzeler açısından zengin sağlıklı bir diyet, içlerinde genel olarak iyi olma duygusunu geliştirmeye yardımcı olabilir.

ÇOCUKLAR İÇİN DOĞRU BESLENME STİLİ

Çocuklar genellikle seçici yiyicilerdir ve her zaman kendileri için doğru olan diyeti tüketmeyebilirler. Besin açısından yoğun gıdalardan yoksun bir diyet, özellikle çinko ve folik asit gibi zihinsel sağlık sorunlarıyla ilişkilendirilen mikro besinlerin besin eksikliklerine yol açabilir.

Bir çocuğun dengeli beslenme gereksinimi 1 yaşına geldiğinde başlar. Çocukluk döneminde beslenme, fiziksel, sosyal ve gelişimsel büyümede önemli bir rol oynar. Çocukluğun erken evrelerinde, bir çocuğun yalnızca fiziksel büyümeye değil, aynı zamanda daha iyi beyin gelişimine de yardımcı olan yiyeceklere ihtiyacı vardır.

Daha iyi zihinsel sağlık için bir çocuğun diyetine dahil edilmesi gereken yiyeceklerden en önemlileri;

1. Havuç, dolmalık biber, papaya gibi kırmızı ve sarı renkli meyve ve sebzeler, güçlü bir antioksidan olan A Vitamini açısından zengin kaynaklardır.

2. Muz, iyi bir B6 Vitamini ve bitkisel besin kaynağıdır. Aynı zamanda iyi bir lif kaynağıdır ve bağırsakları temiz tutar.

3. Sarımsak ve soğan, iltihabı kontrol altında tutan ve iyi hücre sağlığını destekleyen iyi anti-bakteriyel ve anti-fungal özelliklere sahiptir.

4. Yeşil yapraklı sebzeler, A, C, K gibi önemli miktarda vitamin ve folat (B9) dahil olmak üzere birçok B vitamini içerir; aynı zamanda bol miktarda lif ile birlikte kalsiyum, demir, magnezyum, manganez ve potasyum gibi minerallerin kaynağıdır.