Çocuklarınız arasındaki kıskançlığı yok etmenin 7 yolu

Evdeki kardeş kıskançlığı yaşayan çocuklarınızın daha sağlıklı duygu durumuna girmesini sağlayacak ipuçlarını sizler için sıraladık…

Araştırmalar, kardeş kıskançlığının kardeşler arasında saldırgan ve şiddet içeren davranışlara neden olabileceğini söylüyor. Kardeş kıskançlığı oldukça yaygın bir durum olmasına ve birçok çocuk bu dönemden geçmesine rağmen, çocuklarınızın kıskanç hissetmesini önlemenin yöntemleri vardır. Daha çok bu kıskançlığı tetikleyen unsur şüphesiz ki, onlarla olan iletişim şekliniz. Bunu düzeltemediğiniz takdirde onların yaşamış olduğu kıskançlıkla baş etmek günden güne zorlaşabilir. İşte, kardeşler arası kıskançlığı durdurmanıza yarayacak yöntemlerden bazıları;

1. ÇOCUĞUN DUYGULARINI KABUL EDİN

Psikologlar, çocukların duygularını kabul etmenin hayati önem taşıdığını söylüyor. Bir ebeveyn olarak, çocuğunuzun kızgın, kıskanç veya üzgün olabileceğini kabul etmeniz gerekir. Bunu kabul etmeli ve çocuklarınıza olumsuz duygular hissetmenin normal olduğunu açıklamalı ve onlara olumsuzluklarla nasıl başa çıkacaklarını öğretmelisiniz.

2. ONLARLA BİREYSEL OLARAK ZAMAN GEÇİRİN

Çocuklarınızla birlikte ve ayrı ayrı geçirdiğiniz zamanı analiz edin. O zaman, kardeşlerin tam olarak ne zaman birbirlerinden bunaldıklarını ve ne zaman sizin ilginizden yoksun olduklarını hissettiklerini görebileceksiniz. Çocuklarınızdan birinin sizin ilginizi yeterince çekmediğini hissettiğini fark ettiğinizde, psikologlar sadece ikiniz için bir tarih belirlemenizi önerir. Önceden bir tarih seçin, böylece çocuk tarihi dört gözle bekleyebilir.

3. ONLARI KARŞILAŞTIRMAYIN

Kardeşleri asla birbiriyle kıyaslamayın. Bir çocuğu diğeriyle karşılaştırmak, onlardan birini diğerinden daha çok sevdiğinizi hissettirebilir. Bu onları sadece kıskandırmakla kalmaz, aynı zamanda özgüvenlerini de zayıflatabilir ve kaygıyı tetikleyebilir. Çocuklarınıza bireyselliklerini takdir ettiğinizi ve onları eşit derecede sevdiğinizi gösterin.

4. ÇOCUĞUNUZU GÜLDÜRÜN

Genel olarak gülmenin insanlar için sayısız yararı vardır. Diğer pek çok şeyin yanı sıra, gülmek kişinin kaygı düzeyini azaltabilir. Psikologlar, kardeş kıskançlığıyla başa çıkmak için bu aracı kullanmanızı önerir. Çocuklarınızdan biri kıskançlık hissettiğinde, onu güldürerek dikkatini başka yöne çevirin. Onları daha az endişelendirecek ve kıskançlığın yerini eğlenceye bırakacaktır.

5. CİNSİYET ÖNYARGISINDAN KURTULUN

Ebeveynler genellikle çocuklara cinsiyetlerine göre farklı davranırlar. Kızların yumuşak, utangaç ve güzel olmaları, erkeklerden ise güçlü olmaları ve duygularını ifade etmemeleri beklenir. Ama eğer oyuncak “kızlar için” olduğu için oğlunuzun kızınızla aynı oyuncakla oynamasına izin vermezseniz, oğlan kıskanmaya başlayabilir. En iyi çözüm, çocuklarınızın cinsiyetlerine rağmen bir deneyim yaşamalarına izin vermektir. Bu durun birbirlerini kıskanmamalarını sağlayacaktır çünkü her biri eşit seçeneklere sahip olacaktır.

6. SORUMLULUKLARI EŞİT OLARAK BÖLÜN

Çocuklar birbirleriyle kavga ediyorsa, çatışmada sadece birinin suçlu olması söz konusu olamaz. Ayrıca, kurban ve zorba rolleri genellikle kardeşler arasında değişmektedir. Bu nedenle uzmanlar, ebeveynlerin çatışmanın özüne inmelerini ve her iki tarafı da eylemleri için sorumluluklarla yüzleştirmelerini önermektedir.

7. ÇOCUĞUNUZU SUÇLAMAYIN

Deneyimli eğitimciler, çocuklarınızı birbirlerinin gözünde suçlu yapmamanın önemli olduğunu öne sürüyorlar. Bir çocuğu diğerinin hatırı için sınırlamamaya çalışın ve kelimelerinizi dikkatli seçin. Örneğin, bebeğiniz uyuyor diye oyun oynayamadığını söylemeyin. Bunun yerine, resim yapmak gibi bir çocuğun ilgisini çekecek ve diğerinin iyi bir şekerleme yapmasına izin verecek bir aktivite bulun.