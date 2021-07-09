Çocuklarınızın daha fazla su içmesini sağlamanın 5 yolu

Sıcak havalarda sıvı kaybının artması sebebiyle çocuklarınızı su içmeye teşvik edebilecek yöntemleri sizler için hazırladık…

Çocuğunuz sporcu olsun ya da olmasın, yeterince su içmesi önemlidir. Vücudumuzdaki her sistem için uygun hidrasyon esastır. Çocuğunuzun tam su alımı ihtiyacı boy ve kilosuna, biyolojik cinsiyetine, aktivite düzeyine ve hatta hava durumuna göre değişebilir. Özellikle yaz aylarında daha fazla sıvı kaybı yaşanması halinde yaşanabilecek olası sağlık problemlerinin önüne geçilmesi gerekiyor. Çocuğunuzun yeterince su içmediğinden endişeleniyorsanız, onu su içmeye teşvik etmenize yardımcı olabilecek bazı stratejiler;

1. BİR UYGULAMA KULLANIN

Çocuğunuzun akıllı telefonu veya tableti varsa ona su takip ve hatırlatma uygulaması indirebilirsiniz. Amaç, su içmeyi hatırlamayı eğlenceli hale getirmek, onları korkutmak veya cezalandırıcı gibi hissettirmek değil. Çok sayıda ücretsiz ve ücretli seçenek var. Çocuğunuzun diyet mesajlarını gönderen, su alımını kilo, vücut büyüklüğü vb. ile ilişkilendiren herhangi bir su izleme uygulaması kullanmadığından emin olun.

2. SULARINI LEZZETLENDİRİN

Hem çocuklar hem de yetişkinler için suya aroma, buz veya kabarcıklar eklemek eğlenceli bir değişiklik olabilir. İşte deneyebileceğiniz bazı basit seçenekler:

- Kabarcıklar: Herkes karbonatlı suyun hayranı değildir, ancak çocuklarınız seviyorsa, onlar için maden suyu satın almayı düşünün. Tatlandırmak isterseniz, en sevdikleri meyve suyundan bir kokteyl hazırlayabilirsiniz.

- Süslü buz küpleri: Lego severler, Star Wars hayranları ve yaratıcı türler (güneşler, yıldızlar, ağaçlar, çiçekler ve deniz yaşamı) için harika küpler yapan kalıplar bulabilirsiniz. Ayrıca eski güzel dikdörtgen buz yapabilir ve meyve, nane yaprağı veya bir miktar lezzet ve renk patlaması için meyve suyu ekleyebilirsiniz.

- Eğlenceli pipetler: Çocuğunuzun kullanmaktan heyecan duyduğu yeniden kullanılabilir bir pipet bulmak, onu daha fazla su içmeye teşvik etmeye yardımcı olabilir.

3. EĞLENCELİ SU ŞİŞELERİ ALIN

Serin veya sevimli bir şişe, çocukları daha fazla su içmeye teşvik edebilir ve her zaman yanında taşıdıkları özel bir şişe veya bardağa sahip olmak olabilirler. Ayrıca, doldurulabilir şişeler atık üretimine engel olur. Çocuklarınız sık sık doldurdukları pipetli bir bardağı veya küçük bir şişeyi veya bardağı tercih edebilir. Su alımlarına ayak uydurmalarını sağlamak için evde eğlenceli, yeniden kullanılabilir içme kamışları bulundurun.

4. SU İÇME TABLOSU OLUŞTURUN

Evde yaşayan her bireyin günlük içmesi gereken su miktarıyla ilgili bir tablo hazırlayın. Yaşa göre kaç bardak içilmesi gerekiyorsa o kadar bardak çizin ve altına onay boşluğu bırakın. Böylelikle haftalık değerlendirmelerle birinciyi ödüllendirebilir ve su içmeyi ailenizde alışkanlık haline getirebilirsiniz. Bir süre su içme alışkanlığını sürdürülmesi halinde devamlılığı kendiliğinden gelecektir.

5. İDRAR RENGİ HEDEFİ KOYUN

Koyu renkli idrar, dehidrasyon belirtisi olabilirken, daha açık renkli idrar, vücudunuzun ihtiyaç duyduğu hidrasyonu aldığının bir işaretidir. Küçük çocukların genel hidrasyon durumlarını kontrol etmelerine ve takip etmelerine yardımcı olmanız gerekir. Daha büyük çocuklar için, idrarları daha koyu görünüyorsa, bir bardak su almaları veya su şişelerini yeniden doldurmaları gerektiğini açıklayın. Çocuğunuza neden su içilmesi gerektiğini anlatmak teşvik edici olabilir.

PEKİ, ÇOCUĞUNUZ NE KADAR SU İÇMELİ?

Genel olarak, 4 ila 8 yaş arasındaki çocukların günde yaklaşık 7 bardak suya ihtiyacı vardır, 9 ila 13 yaşındaki kadınların yaklaşık 9 bardak ve erkeklerin yaklaşık 10 bardak suya ihtiyacı vardır. Daha büyük çocuklar ve 14 ila 18 yaş arasındaki gençlerin yaklaşık 10 bardak suya ihtiyacı vardır. Bu kulağa çok geliyorsa, toplam su alımı önerilerinin tüm kaynakları (içme suyu, diğer içecekler ve yiyecekler) kapsadığını unutmayın. Bazı çocuklar yiyeceklerden veya diğer içeceklerden az ya da çok su alırlar. Çocuğunuzun idrarının rengini kontrol etmek, yeterince sıvı alıp almadığını görmenin daha doğru bir yolu olabilir.