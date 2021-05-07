Çocukluk çağındaki aşılama önemli

Dr. Zeynep Gizem Ergün Özdel, aşılama ile önlenebilecek hastalıkları geçirmektense, bu hastalıklardan korunmanın hem çocuklar hem de ebeveynler için daha kolay ve ekonomik olduğunu söyledi.

Büyümenin, gelişmenin ve öğrenmenin hızlı olduğu çocukluk döneminde geçirilen hastalıklar, çocukların yaşıtlarından geri kalmalarına sebep olabilir. Aşılama ile önlenebilecek hastalıkları geçirmektense, bu hastalıklardan korunmak hem çocuklar hem de ebeveynler için daha kolay ve ekonomiktir. Çocukluk çağında geçirilen bu hastalıklar yaşıtlarından geri kalmalarına yol açabilir ve hatta kalıcı hasar bırakabilir. Aşılama ile immünobiyolojik ajanlar kullanılarak bağışıklık sisteminin uyarıldığını ve yapay olarak hastalıklara karşı bağışıklık oluşturulduğunu ifade eden Özel Medicana Bursa Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Zeynep Gizem Ergün Özdel, ailelere uyarılarda bulundu.

RİSKLİ HASTALIKLARI ÖNLÜYOR

Diğer bir boyutu ile aşılanan çocukların bağışıklama ile korunmasının yanı sıra çocuk hastalığı geçirmeyeceğinden aşılanmamış kişilere de bulaştırmayacağını, böylece bu hastalıkların daha az görülerek, toplum bağışıklığı oluşacağını belirten Özdel, "Toplum bağışıklığı ile aşılanma zamanı gelmemiş bebekler, aşılanmasına engel durumu olan, bağışıklık sistemi yetmezliği veya kanser gibi hastalığı olan toplumdaki diğer bireyler de korunmuş olur. Sadece çocukların değil yetişkinlerinde bağışıklaması önemlidir. Yaşamının ilk aylarındaki bebekler ve bağışıklık sistemi yetersiz olan olgular özellikle enfeksiyon hastalıkları açısından risk altındadır. Kolaylıkla hastalanan ve hastalıkla baş edebilecek kadar bağışıklığı kuvvetli olmayan bebeklere enfeksiyonlar çevrelerinden bulaşmaktadır. Aşı yapılsa da yeterli bağışıklığın oluşması zaman aldığından çocukla teması olan çevresinin aşılanması bebek ve çocukları hastalıklara karşı koruyabilir." diye konuştu.

Aşı ile korunabilir hastalıkları kontrol altına almak ve ortadan kaldırmanın, duyarlı yaş gruplarına enfeksiyona yakalanmadan önce ulaşıp, bağışıklamalarının sağlanması ve aşı ile korunabilir hastalıkların ve bu hastalıklardan kaynaklanan sakatlık ve ölümlerin engellenmesinin hedeflendiğini ifade eden Özdel, "Türkiye'de de 1981 yılında ‘Genişletilmiş Bağışıklama Programı’ başlatılmış ve o dönemde difteri, boğmaca, çocuk felci, tüberküloz, kızamığın dahil edildiği çocukluk çağı aşı takviminin temelleri atılmıştır. Aşı çalışmaların başarısı sonucunda 1998 yılından beri ülkemizde çocuk felci olgusu görülmemiş diğer hastalıkların görülme sıklıkları oldukça azalmıştır. İlerleyen yıllarda kızamıkçık, kabakulak ve H. İnfluenza aşısı, Hepatit B, pnömokok (zatürre aşısı) Hepatit A ve son olarak 2013 yılı şubat ayında suçiçeği aşısı güncel aşı programına eklenmiştir. Çocukluk çağı aşılama programları teknolojik ilerlemeler ve güncel literatür ışığında düzenli olarak yenilenmektedir." dedi.