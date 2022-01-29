Çocuklukta obezite akıl sağlığını da etkiliyor

Son zamanlar ciddi bir artış olan çocukluk obezitesinin sonucu olarak ortaya çıkan rahatsızlıklar arasında akıl sağlığının da olumsuz etkilenebileceğini biliyor muydunuz?

Obezite dünya çapında artıyor ve diyabet, kalp hastalığı, felçten bazı kanser türlerine kadar onunla ilişkili çok sayıda hastalık da artıyor. Yaşam tarzımız son yıllarda hızlı bir değişime uğradığı için, yağ ve şeker oranı yüksek, enerji yoğunluğu yüksek gıdaların alımının artması ve fiziksel aktivitenin azalması, obezite salgınının arkasındaki temel nedenler olarak kabul ediliyor. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, çocukluk çağı obezitesi de 1975'te %4'ten 5-19 yaş arası çocuklar ve ergenler arasında çarpıcı bir şekilde artarak 2016'da %18'in üzerine çıktı.

Obezitenin oluşturduğu birçok fiziksel sağlık riskinin yanı sıra, ruh sağlığı üzerindeki etkisi daha az şiddetli değildir ve çocuğun kişiliği üzerinde ömür boyu olumsuz bir etkisi olabilir. Obezite ve psiko-sosyal etkisi daha az konuşuluyor ve tartışılıyor. Obez bir çocuk sıklıkla ayrımcılığa ve damgalanmaya maruz kalabilir. Bu düşük benlik saygısı, sosyal kaygıya ve duygudurum bozukluklarına yol açarak onları daha fazla yemeye ve dolayısıyla obezite ve akıl sağlığının kısır döngüsüne yol açabilir.

ÇOCUĞUNUZA NASIL YARDIMCI OLABİLİRSİNİZ?

Çocuğunuzla obezite hakkında tartışmak yanıltıcı olabilir ve iyi yönetilmezse ruhları üzerinde zararlı bir etkisi olabilir. Fikir, konuşmaları rahat tutmaktır. İyi oluşun referansı, ölçekteki sayı değil, sağlık olmalıdır. Tartışma her zaman bir aile olarak olmalıdır. Örnek olarak liderlik eden bir ebeveyn, benzer sorunları tedavi etmede çok yardımcı olur.

Obeziteye sahip bir çocuğun ebeveynleri, çocuğun obeziteyi bir hastalık olarak kalıtsal olarak aldığını ya da çevresinden özellikle aileden sağlıksız bir çevre edindiğini ve bu nedenle çocuğu suçlamanın aslında haksızlık olduğunu anlamalıdır. Genetik faktörleri değiştirememekle birlikte, olumlu ve sağlıklı bir ortam sağlamak obezite ile mücadelede uzun bir yol kat edebilir.

ÇOCUĞUNUZA ROL MODEL OLUN

Evde ve okul yemeklerinde sağlıklı ve besleyici yiyecekler sağlayın. Sağlıklı yiyecekleri yalnızca sipariş verirken veya dışarıda yemek yerken seçin. Tatlılar ve cipsler gibi sağlıksız atıştırmalıkları satın almaktan veya stoklamaktan kaçının ve düzenli olarak egzersiz yapın. Çocuğunuzla doğa yürüyüşü vb. gibi açık hava fiziksel aktivitelerini planlayın ve kulağa ne kadar küçük gelse de her başarısını takdir edin. 'Neden egzersiz yapamıyorsun' veya 'daha az yerseniz biraz kilo verebilirsin' gibi ifadeler kullanmaktan kaçının.

Ebeveynler çocukları için rol modellerdir ve bir çocuğun kilo vermesine yardımcı olmanın en iyi yolu, kendi kendine örnek olmaktır ve çoğu çocuğun tek kelime konuşmadan bile gelişmesi muhtemeldir.