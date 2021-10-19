Çok fazla egzersiz yaptığınızı gösteren 8 işaret

Aşırı egzersiz yapıp yapmadığınızı anlamanızı sağlayacak belirtileri öğrenmeye ve vücudunuza dinlenmesi için süre tanımaya ne dersiniz?

Sağlıklı bir yaşam tarzı sürmek için egzersiz yapmak gerçekten önemlidir. Ancak, çok fazla egzersiz yapmanın kötü bir şey olduğunu öğrenmek sizi şaşırtabilir. Egzersizin vücudunuz için birçok faydası olmasına rağmen, çok fazla fiziksel aktivite kas kramplarına, kas ağrılarına veya aşırı durumlarda kalp krizi gibi ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir.

Vücudunuzun kaldıramayacağı yükte bir spor programı uygulamanın ortaya çıkardığı belirtileri öğrenmenin tam zamanı! İşte, aşırı egzersiz yapıyor olabileceğinizi gösteren bazı uyarı işaretleri:

1. KAS AĞRISI

Egzersiz sırasında sınırları zorlamak aşırı ağrıya, eklem ağrısına ve yoğun tükenmeye neden olabilir. Bu işaretlerin her biri çok fazla egzersiz yaptığınızın göstergesidir. Bu semptomların yaşanması, birkaç gün devam ederse tamamen normaldir. Bununla birlikte, bir antrenmandan sonra uzun süreli kas ağrısı veya ağrı hissederseniz, bu aşırı egzersiz yaptığınızın bir işareti olabilir.

2. YORGUNLUK

Odaklanmakta sorun mu yaşıyor veya kendinizde herhangi bir şeye başlama isteği hissetmiyor musunuz? Yoksa her zaman yorgun musunuz? Cevabınız evet ise, spor yaparken vücudunuza aşırı derecede yüklenmiş olabilirsiniz. Ayrıca, spora bağlı gelişen kronik yorgunluk fiziksel ve zihinsel yorgunluğa da neden olabilir.

3. DÜŞÜK BAĞIŞIKLIK

Orta dereceli antrenmanın bağışıklık sisteminiz için kayda değer faydaları olsa da, aşırı egzersiz vücudunuzda hasara yol açabilir. Daha fazla soğuk algınlığı ve grip oluyorsanız, bu çok fazla egzersiz yapmanın bağışıklık sisteminizi zayıflattığının bir işaretidir. Hastalıklar için savaşta olması gereken bağışıklığınız hasar görmüş kaslarınıza odaklanmış olacaktır.

4. KALP HIZINDA ARTIŞ

Uyandıktan sonra ya da dinlenme halindeyken kalp atış hızınızın yüksek olduğunu ve bu hızın 4-5 gün boyunca devam ettiğini fark ederseniz, bu çok fazla egzersiz yapmanın tehlikeli bir göstergesi olabilir. Bunun nedeni, kalbinizin kas hafızasının gevşemenin ve normal bir dinlenme ritmine sahip olmanın nasıl bir şey olduğunu unutmasıdır. Bu, kalp atış hızını yüksek tutar.

5. SIK SIK SAKATLANMAK

Çok sık egzersiz yapmak eklem gerilmeleri, kırık kemikler, yumuşak doku yaralanmaları ve stres kırıkları gibi yaralanmaların aşırı kullanımına neden olabilir. Sık veya tekrarlayan yaralanmaların genellikle bir şeylerin yanlış olduğunun bir işareti olduğunu unutmayın ve egzersiz programınıza biraz ara vermeyi deneyin.

6. KİLO ALMA

Bazen insanlar kilo vermek için daha fazla antrenman yapmaları gerektiğini düşünür, ancak bu kilo almanıza neden olabilir. Bunun nedeni, aşırı egzersizin düşük testosteron seviyelerine ve stres hormonu olan yüksek kortizol seviyelerine yol açabilmesidir. Bu hormonal değişiklikler genellikle kas dokularının kaybı, kilo alımı ve karın bölgesindeki yağlanma ile ilişkilidir.

7. PERFORMANSTA DÜŞÜŞ

Egzersiz performansınızdaki düşüş, aşırı yüklenmenin en erken belirtilerinden biridir. Vücudunuz sürekli olarak enerji rezervlerinden yararlanıyorsa, anemi gibi beslenme eksiklikleri geliştirebilirsiniz. Aşırı spor yapanların en çok dikkat etmesi gereken konu olan performans, sağlığınız hakkında uyarıcı güce sahiptir.

8. UYKUSUZLUK HALİ

Aşırı egzersiz yapıyorsanız muhtemelen uykusuzluk çekiyorsunuzdur. Çok fazla egzersiz yapmak, geceleri yatağınızda dönüp durmanıza ve uyuyamamanıza neden olabilir. Kaslarınız aşırı stresli hissettiğinden uykuya dalmakta zorlanmanız olası bir gerçektir.