Çok konuşan biriyle baş edebilmenin 8 yolu

Sonu gelmeyen bir konuşmanın içerisinde boğulduğunuzu hissediyorsanız, size yardımcı olacak yollar sayesinde o ortamdan hemencecik sıyrılabilirsiniz.

Bazı insanlar sadece düşüncelerini ifade etmeye ihtiyaç duyar ve duramazlar. Tabii ki, kibar olmak ve insanların sözünü kesmemek önemlidir, ancak bu, zamanınızı boş işleriyle harcamaya başladıkları bir noktaya gelebilir. Yani burada yapılacak en önemli şey kendiniz için savaşmak ve bu insanlardan nasıl uzaklaşabileceğinizi bilmek. İşte, çok ileri giden herhangi bir konuşmayı bitirmenize yardımcı olabilecek yöntemlerden bazıları;

1. KİBARCA DİNLEMEK

İlk adım sabırla dinlemektir. Bu kişinin size ne söylemeye çalıştığını anlamak önemlidir. Belki de ifade etmeye çalıştıkları önemli bir düşünce ya da göstermeleri gereken bir duygu vardır. Ya da belki de beğenilmek istiyorlar. Gerçekten önemli bir şeyse, konuşma çok uzun sürmemelidir.

2. SIK SIK ANA NOKTANIN NE OLDUĞUNU SORMAK

Kişi konudan sapmaya devam edebilir, alakasız şeyler ve ayrıntılar hakkında daha fazla konuşabilir. Bu durumda onlara konuşmanızın asıl amacının ne olduğunu hatırlatmanız iyi olacaktır. Ayrıca onları bu konuda sorgulayabilirsiniz, böylece cennetten dünyaya geri dönmek zorunda kalacaklar. Sonuçta, insanlara zamanınıza saygı duymaları gerektiğini göstermek iyidir.

3. SÖZLERİNİ KESİP KESEMEYECEĞİNİZİ SORMAK

Konuşmayı bitirmek için önceki tüm girişimlerinize rağmen hala durmuyorsa, daha iddialı olmanın tam zamanı olabilir. Böyle durumlarda sözlerini kesip kesemeyeceğinizi sorabilirsiniz. Böylelikle konuşmanın çok uzun sürdüğünü fark edebilir ve bazıları sizden düşüncelerini bitirmelerine izin vermenizi isteyebilir. Burada, gerçekten bir seçeneğiniz olmadığı için bitirmelerine izin vermek sorun değil. Ancak başka bir konuya geçeceklerini hissettiğiniz anda, onları tekrar kesme şansınız var.

4. ALAKASIZ BİR KONU AÇMAK

Onları böldükten sonra konuyu hızlıca değiştirebilirsiniz. Sohbeti tamamen durdurmak yerine, onlar hakkında bir yorum ekleyebilirsiniz. Kendiniz, köpeğiniz veya arkadaşınız hakkında benzer alakasız bir hikaye eklemek aslında olumlu bir etkiye sahip olabilir. Nasıl hissettiğinizi onlara hissettireceksiniz ve konuşmayı bırakabilirler.

5. VAKTİNİZİN OLMADIĞINI SÖYLEMEK

Bazen insanlar bir ipucu alamazlar. Onları biraz daha zorlamaktan zarar gelmez. Artık onları dinleyecek vaktiniz olmadığını söyleyerek, şu anda çok meşgul olduğunuzu ve artık rahatsız edilmeyeceğinizi göstereceksiniz. İşiniz bittiğinde konuşmayı teklif edebilirsiniz. Ve eğer gerçekten konuşmalarını bitirmek için geri dönerlerse, her zaman, "Şimdi değil, hala meşgulüm" diyebilirsiniz.

6. İŞİNİZİN OLDUĞUNU VURGULAMAK

Onlara sıkı bir programınız olduğunu hatırlatmak da işe yarayabilir. Hatta bazı durumlarda zaman yetersizliğinden ve yapılması gereken işlerin miktarından bile şikayet edebilirsiniz. Konuşmalarını gerçekten bitirmek istediklerini görürseniz, tekrar yapabileceğiniz belirli bir zaman önerin. Bunu yaparken, yapacak çok işiniz olduğu için bunu seçmenin sizin için o kadar da kolay olmadığını bir kez daha vurgulayabilirsiniz.

7. HOŞLANMADIĞINIZI GÖSTERMEK

Hiçbir şeyi umursamamaları ve konuşmayı bırakamamaları olabilir. Sadece hayat hikayelerini yollarında karşılaştıkları herkese anlatmak istiyorlar. Konuşmalarını durdurmak için yaptığınız hilelerden hiçbiri işe yaramadıysa, durumdan hoşlanmadığınızı gösterebilirsiniz. Sinirli yüz ifadenizle birlikte beden diliniz, konuşmalarının artık hoş karşılanmadığını gösterecektir.

8. SADECE AYRILMAK

Kaba ama etkili. Görevlerinizi yapmaktan sizi alıkoydukları ve beden dilinizi görmezden geldikleri bir noktaya gelirse, bu sizin için bir işaret olabilir. Evet, sadece ayrılma zamanı. Sonuçta, bu kadar yeter, kendi hayatınız ve konsantre olmanız gereken şeyler var.