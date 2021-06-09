Daha genç görünmenizi sağlayacak 7 yöntem

Cildinizdeki kırışıklıkları daha az görünür hale getirirken gizli kalmış yaşlılık belirtilerini de ortadan kaldırarak daha genç bir görüntüye sahip olmaya ne dersiniz?

Yüz kırışıklıklarının ve çok sayıda pigment lekesinin sizi daha yaşlı gösterdiği kanıtlanmıştır. Çevrenizdeki insanlar onlara bakar ve yaşınızı belirlemeye çalışır. Ama görünüşümüzde bizi olduğumuzdan daha genç gösterebilecek bazı şeyler var. Fransa ve ABD'den bir grup araştırmacı, bir kadının kaç yaşında olduğunu anlamaya çalışan kişilerin, bilinçsizce yüzünün kontrastına, gözlerinin, dudaklarının ve kaşlarının ne kadar belirgin olduğuna dikkat ettiklerini keşfetti. İşte, sizi olduğunuzdan daha genç gösterebilecek bazı detaylar…

1. DOLGUN ALT DUDAK

Çocuksu dudakların etkisi, birkaç yaş daha genç görünmenin temel bir yoludur. Modern kızlar üst dudağını daha büyük göstermeyi tercih ediyor çünkü bunun kendilerini daha çekici göstereceğini düşünüyorlar. Ama aslında, büyük bir üst dudak bir kadını daha yaşlı gösterirken, dolgun bir alt dudak yüzü daha genç ve daha naif gösterir.

2. VURGULANAN KAŞ ÇİZGİSİ

Daha canlı görünmek için kaş çizginizi vurgulamanız gerekir. Ünlü isimler bu numarayı uzun zamandır kullanıyor ve siz de kullanabilirsiniz. Tek ihtiyacınız olan bir aydınlatıcı veya bulabileceğiniz en parlak göz farı.

3. ÇIKIK ELMACIK KEMİKLERİ

Yaşla birlikte, cilt daha az elastik hale geldiği için yüz özellikleri daha az belirgin hale gelir. Ayrıca, birçok kadının elmacık kemikleri hiç çıkık değildir. Ve birkaç yaş daha genç görünmenize yardımcı olabilirler. Bu durumda ister akıllı makyaj teknikleri, ister kozmetik enjeksiyonlar kullanabilirsiniz. Ancak yüzünüzün doğal güzelliğini bozmayacak gerçekten iyi bir uzman bulduğunuzdan emin olun.

4. KÜÇÜK KULAK MEMELERİ

Kulak memesi, kadınların nedense ihmal ettiği bir şeydir. Bununla birlikte, yıllarca ağır küpeler takmaktan çok büyük olan kulak memeleri, bir kadını daha yaşlı gösterir. Kulak memelerinin şekli, enjeksiyon veya lazer prosedürleri ile kolayca düzeltilebilir. Ancak bunlar radikal yöntemlerdir. Bu sorunu önlemek çok daha kolay: Her gün besleyici bir krem ​​kullanın ve ağır küpeler takmayın.

5. DOĞAL TEN RENGİ

Bronzlaşmış cilt, yüzünüzdeki küçük kusurları maskelemeye yardımcı olsa da, birkaç yaş daha yaşlı görünmenizi sağlar. Bunun nedeni, bronzlaşmış ciltte kırışıklıkları görmenin daha kolay olmasıdır. Ayrıca güneş sizi kelimenin tam anlamıyla yaşlandırıyor. Ultraviyole ışınlarının çok zararlı olduğunu unutmayın, bu nedenle her gün güneş kremi kullanın.

6. DAĞINIK SAÇ

Hiçbir şey sizi her detayın olması gerektiği gibi olduğu mükemmel saçtan daha yaşlı gösteremez. Sadece ideal bir yüze ve mükemmel bir cilde sahip kızlar böyle saçlara sahip olacak kadar cesur olabilir. Daha yaşlı görünmek istemiyorsanız, uçları biraz düzensiz tutmalısınız ve saçlarınız biraz dağınık olmalıdır. Düzensiz ipuçlarının etkisi sizi daha genç gösterir. Ancak saçınızın aynı uzunlukta olmasını ve yine de harika görünmesini istiyorsanız, biraz kıvırmanız yeterli.

7. DOĞAL SAÇ RENGİ

Parlak bir saç rengi genellikle gençlikle ilişkilendirilir. Aynı sonuç doğal bir koyu renkle de elde edilebilir. En önemli şey çok doğal bir renge sahip olmaktır. Doğal olmayan sarı saçlı, biraz sarı gibi görünen kadınlar ve aşırı koyu renk saçlı kadınlar, gerçekte olduklarından daha yaşlı görünürler. Saçınızı boyatmaya karar verdiyseniz, size en uygun ve doğal rengi seçmeye çalışın.