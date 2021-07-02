Daha hızlı yaşlanmanızı sağlayan günlük alışkanlıklar

Sizi olduğunuz yaştan daha yaşlı gösteren günlük alışkanlıkları hayatınızdan çıkararak güzel bir cilde sahip olmanın yollarını keşfedin.

Olduğunuzdan daha yaşlı mı görünüyorsunuz? Genetiğin yanı sıra, algılanan yaşınıza katkıda bulunan birçok faktör vardır. Aydınlık bir cilde sahip olmak için botoks ve estetik ameliyata gerek kalmadan da daha genç görünmek mümkün. Yaşam tarzınızda birkaç değişiklik sayesinde kırışıklık oluşumlarını geciktirebilir, cilt lekelerine sebebiyet veren etkenleri ortadan kaldırabilirsiniz. Güzelliğiniz üzerinde kalıcı etkiler bırakmanızı sağlayacak, hayatınızdan çıkarmanız gereken alışkanlıkları öğrenmeye ne dersiniz?

1. AZ YAĞLI DİYETLER

Kırışıklıkları önlemek için cildin esnek ve pürüzsüz kalmasına yardımcı olan omega-3 yağ asitlerini tüketmek önemlidir. Az yağlı bir diyet bizi bu bileşenden mahrum ederek cildin erken yaşlanmasına neden olur. Vücudunuz için yararlı yağları mutlaka diyetinize dahil edin.

2. KAMIŞLA İÇMEK

İçeceklerinizi pipetten yudumlarken dudaklarınızı büzmeniz gerekir, bu da ağzınızın çevresinde çizgiler ve kırışıklıkların oluşmasına neden olabilir. Aynı şey sigara içmek için de geçerlidir. Doğrudan bardaktan içmeyi deneyin ve sigara içiyorsanız bırakmak için elinizden gelenin en iyisini yapın. Uzun ve zor bir süreç olabilir, ancak sigarayı bırakmanın faydaları çok büyüktür.

3. YAN YATMAK

Yüzünüz yastığa gömülü halde yan yatarak uyumak, yanaklarda ve çenede kırışıklıklara neden olur ve bu kırışıklıkları artırır. Uzmanlar, sırtüstü yatmanın, uyumak ve genç, zinde ve dinlenmiş kalmak için en iyi pozisyon olduğunu söylüyor.

4. KÖTÜ DURUŞ

Kötü duruş, normal hizalanmasının omurgasını saptırır ve sonuç olarak kaslar ve kemikler anormal derecede gerginleşir. Bu hasarlar ağrı ve yorgunlukla sonuçlanır ve sıklıkla kalıcı şekil bozukluğuna neden olabilir.

5. GÜNEŞ KORUMASINI SADECE TATİLDE KULLANMAK

UV ışınlarına aşırı maruz kalmak erken cilt yaşlanmasının ana nedenidir. Kendinizi güneşin sert etkilerinden korumak için, bulutlar UV ışınlarının yüzde 20'sini bile engellediği için, hava bulutluyken bile güneş koruyucunuzu kullanmanız önemlidir.

6. ISITMA SİSTEMİNİ AŞIRI KULLANMAK

Yapay ısıtmanın aşırı kullanımı, iç mekan havanızı çok kuru hale getirir. Cildiniz ve saçınız da kurur ve bunun sonucunda daha fazla kırışık alırsınız. Evinizin ısısını düşük tutmaya çalışın.

7. ŞEKERE HAYIR DEMEK

Hepimiz şekerin bizim için kötü olduğunu biliyoruz, ama stres de öyle ve sizi mutlu eden şey buysa, bazen kendinize bir ziyafet vermeli ve tatlıya teslim olmalısınız. Her gün şekerli gıda tüketmek tabi ki cildinizi ve sağlığınızı olumsuz etkileyecektir. Bahsettiğimiz ufak kaçamaklar!

8. ÇOK FAZLA TV İZLEMEK

Bir çalışma, TV izleyerek geçirdiğiniz her saat için yaşam beklentinizin 22 dakika azaldığını buldu. Uzmanlar, ister kanepede ister masanızda oturuyor olun, her yarım saatte bir yürümek için kalkmanızı tavsiye ediyor.

9. UYKUSUZLUK

Yetişkinlerin her gece en az 7 saat uykuya ihtiyacı vardır. Yeterince uyumamak sadece yorgun görünmekle kalmaz, ömrünüzü de kısaltır. Uzmanlar, enerji eksikliği, zihinsel yavaşlık veya kilo alımı algılarsanız daha erken yatmanızı önerir.

10. PLANSIZ HAREKET ETMEK

Çeşitli araştırmalar, kronik stresin hücrelerde ciddi hasara neden olduğunu ve bunun da yaşlanma sürecini hızlandırabileceğini göstermiştir. Kendinizi çıkmaza sokmayın, 'bugün yapabileceklerinizi yarına bırakın' sözünü unutun ve her şeyi zamanında yapmaya çalışın.