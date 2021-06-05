Daha ince görünmenizi sağlamanın 8 yolu

Sadece birkaç çabuk hamle ile olduğunuzdan daha ince hale gelmenize yardımcı olabilecek kıyafet seçimlerini sizler için hazırladık…

Kilo vermek için çok sıkı bir diyet uygulamanız gerekmez. Bazen tek yapmanız gereken birkaç düzgün numara kullanmak ve kıyafetinizi seçerken çok popüler olan hatalardan kaçınmaktır. Uzun vadede sağlıklı bir beslenme programıyla kilo verirken aynı zamanda olduğunuzdan daha ince görünmenin yollarını keşfedebilirsiniz. Giymekten kaçınmanız gereken kıyafetlerden yola çıkarak hazırladığımız listeyle daha ince görünmeye ve ilgileri üstünüze toplamaya ne dersiniz?

1. KENDİNİZİ BOL GİYSİLERE TESLİM ETMEYİN

Nedense birçok kız, bol kıyafetlerin sahip oldukları fazla kiloları gizleyeceğini düşünüyor. Ancak bu tamamen yanlış bir bakış açısıdır; bol giysiler sadece silueti büyütür. Bu yüzden uzun bir trençkot yerine kısa bir ceket giymelisiniz. Ve parlak renklerden korkmayın; en önemli şey, hangi renk kombinasyonlarının görünümünüze en uygun olduğunu belirlemektir.

2. TEK RENKLİ KIYAFETLERİ TERCİH EDİN

Tek renkli kıyafetler de sizi daha ince gösterebilir. Örneğin, tek renkli tulumlar vücut şekliniz ne olursa olsun belinizi ince göstermeyi başaracaktır. Bu şekilde, kıvrımlarınızı daha az görünür hale getirerek fazladan ayrıntılarla aşırı yüklenmezsiniz.

3. DOĞRU KUMAŞI VE DİKİMİ SEÇİN

Giysilerinizin kumaş kalitesine mümkün olduğunca çok dikkat edin: İnce, dar kumaşlardan yapılmış giysiler yalnızca vücudunuzun kusurlarını vurgulayacaktır. Üzerinizde daha dökümlü ve parlak durabilecek kumaş çeşitlerini tercih edebilirisniz.

4. KONTRASTLARA DİKKAT EDİN

Giysileri, üst ve alt kısmı koyu veya parlak olacak şekilde seçin ve şekli zıt renklerle kesmeyin. Parlak bir nokta eklemek istiyorsanız zarif bir şekilde yapın. Örneğin, parlak bir pantolon ve koyu renk bir ceketle çok daha iyi görünen bir tişört kullanarak monokrom bir alt katman ekleyebilirsiniz.

5. ÇİZGİLERDEN KORKMAYIN

Düzgün bir dikey şerit, otomatik olarak birkaç ekstra kiloyu atar. Genel olarak, giysilerdeki tüm dikey çizgiler şekli görsel olarak daha ince yapar, hatta bir sıra düğme bile işinizi görür. Ancak düz bir duruş ve kendinizden emin bir yürüyüş bu kıyafetlerin en büyük tamamlayıcısıdır.

6. ABARTILI AKSESUAR TAKMAYI BIRAKIN

Büyük çantalar, kolyeler veya fularlar; görüntü hacminizi otomatik olarak artıran aksesuarlardır. Bunu yerine, kıyafetinize uygun olarak daha minimal aksesuarları seçmekte yarar var.

7. BASKILARA DİKKAT EDİN

Baskı kaplı kumaşlar sizi olduğunuzdan daha da kilolu gösterecektir. Hele ki bu desenler iri yapılıysa, sizi görenler 5 kilo aldığınızı bile düşünebilir. Bu tarz kıyafetleri beğenmeniz üzerine göre olduğu anlamına gelmiyor, unutmayın.

8. DURUŞUNU VURGULAYIN

Silueti düzeltmek için elinizden gelen her şeyi yapın; dikey şeritli pantolonlar ve uzun küpeler kullanın. Ayrıca bacaklarınızı şekilsiz bir örgü hırkanın altına saklamayın. İyi tasarlanmış bir üst mükemmel bir seçimdir.