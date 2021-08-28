Daha mutlu olabilmenin basit ve etkili yolları

Geçtiğimiz döneme bağlı olarak dünya genelinde mutsuzluk oldukça yağın hale geldi. İşte, tek kuruş bile harcamadan size mutlu olmanın kapılarını aralayacak ipuçları…

Mutsuz olduğunuzda, değişen bir ruh hali, depresyon ve anksiyete gibi daha ciddi zihinsel sağlık sorunlarından muzdarip olmadığınız anlamına gelmez. Akıl sağlığınızın risk altında olduğunu düşünmüyorsanız bile, ara sıra yaşanan üzüntü nöbetlerinizin tıbbi müdahale gerektiren bir şeyin işareti olup olmadığını görmek için bir psikolog veya pratisyen hekim ile konuşmalısınız.

Olmazsa, ruh haliniz rutininizde yapacağınız birkaç basit değişiklikten faydalanabilirsiniz. Son zamanların kronik bir problemi olan mutsuzluğun sizi esir almasını istemiyorsanız, silkelenin ve kendinizi daha iyi hissetmenin yollarını keşfedin.

GERÇEK BİR ÖZ BAKIM RUTİNİ OLUŞTURUN

Hayat ne kadar meşgul olursa olsun, her zaman kendinize bakmak için zaman ayırmalısınız. Kendi ihtiyaçlarınıza öncelik vermek asla bencillik değildir çünkü sağlığınız olmadan başka hiçbir şeye sahip olamazsınız.

Kişisel bakım etkinliğinizden en iyi şekilde yararlanmak için, sizi zenginleştiren ve ruhunuzu besleyen bir şey bulduğunuzdan emin olun. Vaktinizi gönüllü olarak bahçıvanlık yapamaya veya bir sonraki tatilinizi planlamaya ayırabilirsiniz. Hatta normalde vaktinizin olmadığı bir şekilde kendinize bakmak gibi bir şey olabilir, bu da kendinizin önceliğiniz olduğunu tekrar teyit etmenizi sağlar. Hangisini seçerseniz seçin, tutkulu olduğunuz bir şey olduğundan ve size iyi bir his verdiğinden emin olun.

UYANDIĞINIZDA TELEFONUNUZA BAKMAYIN

Uyanır uyanmaz telefonunuzu kontrol etmekten sorumlu olduğunuzu düşünebilirsiniz, ancak bu durum ruh sağlığınız için iyi değildir. Daha gün başlamadan gelen mesajlar ve mailler iş stresine girmenize neden olabilir. Sabahınıza meditasyon, ortalığı toplama veya duş alma gibi eşit derecede uyarıcı aktiviteler eklemeyi deneyin.

İş söz konusu olduğunda mesajları iş gününüzün gerçek başlangıç ​​saatine kadar kontrol etmeyi ertelemeyi deneyin. Bunun yerine, bu zamanı gününüzü kolaylaştırmanıza ve hareket halindeyken daha sakin bir ton belirlemenize yardımcı olacak küçük, dikkatli anlar için kullanın.

YAPILACAKLAR LİSTESİNE DEĞİL, ZEVKE ÖNCELİK VERİN

Hepimiz olmasa da çoğumuza çocukken ev işlerimiz, ödevlerimiz, işlerimiz bitene kadar eğlenemeyeceğimiz söylendi. Bu öğrenmek için iyi bir ders olsa da, yetişkinlikte değiştirilmezse hasta olmaya katkıda bulunabilir. Kaçırmak veya vazgeçmek istemediğiniz bir şeye sahip olmak önemlidir. Geri kalan sorumluluklarınız için bir plan yapmanız kaçınılmaz olacaktır.

Ya yaşamak için çalışırsın ya da çalışmak için yaşarsın. Her şey sizin için işe yarayan bir dengeyi bulmakla ilgili, ama yine de kendinizi üretken hissederken tükenmemiş olmakta fayda var.

DIŞARI ÇIKIN VE BİR YÜRÜYÜŞTE KAYBOLUN

Özellikle karantina sırasında dışarı çıkmak, bu belirsiz zamanlarda eksik olabileceğiniz D vitaminini sağlayabilir. Ama bu sadece dışarı çıkıp hareket etmekle ilgili değil, normal rotanızdan sapmayı ve başka bir yerde kaybolmayı deneyerek yenilikleri keşfedebilirsiniz.

Bir şeyin içinde kaybolmanın güzelliği, yalnızca olduğunuz yerde, ne yaptığınızda ve yargılamadan sadece o anda farkındalığınızı artıracaktır. Bu dikkatli olma eylemi, aklınızın geri kalanında kalan bulanık düşünceleri yok etmenize yardımcı olur. Bu yüzden ne yaparsanız yapın, tam olarak yaptığınızdan emin olun ve %100 dikkatinizi verin.

YORUCU İLİŞKİLERİNİZİ SONLANDIRIN

Arkadaşlarınız, aileniz ve diğer önemli kişiler sizi her zaman yukarı kaldırmalı ve cesaretlendirmeli, sizi engellememelidir. Hayatınızdaki insanları ve durumları periyodik olarak değerlendirmek önemlidir. Sağlıklı ilişkiler size enerji verecek ve bu insanları çevrenizde görmek isteyeceksiniz. Birinin yanında olmayı düşündüğünüzde veya kendinizi ilişkiye girmeye zorladığınızı düşündüğünüzde bir korku hissediyorsanız, bu ilişkiyi değerlendirmek için bir işarettir. Kendinizi enerjik hissetmiyorsanız veya katılmaktan bir şeyler alıyorsanız, ayrılma zamanınız gelmiş olabilir.

DAİMA YARATICILIĞINIZI KULLANIN

Günün çoğu zaman normal görevleri tamamlamak için beynimizin analitik tarafını kullanıyoruz, ancak günümüze yaratıcı aktiviteler dahil etmek aslında ruh halimizi artırabilir ve bize bir başarı hissi verebilir.

Aptalca sıkıcı bir şey yapmanız gerektiğinde bile, onu heyecanlı hale getirmenin bir yolunu bulun. Size yaratıcı olmanız için en büyük fırsatı veren sıkıcı şeylerdir; sıradan bir şeyi almak, tamamen tersine çevirmek ve yepyeni bir şey yapmak.